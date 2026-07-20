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پیام فرمانده کل سپاه در لبیک به پیام راهبردی رهبر انقلاب

فرمانده کل سپاه: فرمان حکیمانه حضرت‌عالی را نصب‌العین قرار داده‌ایم و اینک که آمریکای جنایتکار بار دیگر راه خطا، تجاوز و ماجراجویی را برگزیده است بر این میثاق استواریم که ، «درس فراموش‌نشدنی» را که نوید آن را فرمودید، با قدرت، قاطعیت، حکمت و اقتدار به او خواهیم آموخت؛درسی که هر متجاوزی را از تکرار خطا بازدارد.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۱۷
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پیام فرمانده کل سپاه در لبیک به پیام راهبردی رهبر انقلاب



به گزارش تابناک؛ فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لبیک به پیام راهبردی فرمانده معظم کل قوا با صدور پیامی تاکید کرد: ما سبزپوشان حریم ولایت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیام حضرت‌عالی را فرمانی نافذ، میثاقی الهی و نقشه راهی روشن برای استمرار رسالت دفاع از عزت و استقلال کشور می‌دانیم و با همه وجود، هم‌صدا با ملت بزرگ ایران، فریاد «لبیک یا خامنه‌ای» را از ژرفای جان سر می‌دهیم.

در بخشی از این پیام آمده است:
میثاق می بندیم که پیوسته امنیت، استقلال، عزت و پیشرفت این ملت را ستون‌های ایمان، توکل، خوداتکایی، اقتدار ملی و تبعیت از ولایت پاسدار باشیم و هرگز سرنوشت این سرزمین را به وعده دشمنی کودک‌کش که کارنامه او آکنده از عهدشکنی، فریب و کینه با ملت ایران است، گره نزنیم. تجربه‌های بزرگ این ملت، ایمان ما را به این حقیقت راسخ‌تر ساخته است که راه عزت، از مسیر مقاومت، هوشیاری و اقتدار می‌گذرد.

فرمان حکیمانه حضرت‌عالی را نصب‌العین قرار داده‌ایم و اینک که آمریکای جنایتکار بار دیگر راه خطا، تجاوز و ماجراجویی را برگزیده است بر این میثاق استواریم که ، «درس فراموش‌نشدنی» را که نوید آن را فرمودید، با قدرت، قاطعیت، حکمت و اقتدار به او خواهیم آموخت؛ درسی که هر متجاوزی را از تکرار خطا بازدارد، هر طمع‌ورزی را در هم بشکند و حقیقت اراده شکست‌ناپذیر ملت ایران را در حافظه تاریخ و ثبت کند و مسیر حکومت جهانی مستضعفان را هموار سازد.

🔹در اجرای تأکید حضرت‌عالی بر حفظ وحدت و انسجام ملی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار سایر نیروهای مسلح، صیانت از همدلی ملت، استحکام جبهه داخلی، پاسداری از سرمایه اجتماعی انقلاب و جلوگیری از هرگونه رخنه دشمن در صفوف به‌هم‌پیوسته مردم و نظام اسلامی را از مهمترین وظایف در منشور پاسداری از انقلاب می‌شمارد و بر این باور است که اقتدار دفاعی، در پرتو وحدت ملی، استوار و نافذ خواهد بود.

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فرمانده کل سپاه رهبر انقلاب فرمانده کل قوا آمریکا تجاوز
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