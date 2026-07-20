سانسور شدید سنتکام درباره آمار تلفات در جنگ

پنتاگون اطلاعات مربوط به چندین حملهٔ اخیر ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن را که منجر به زخمی شدن ده‌ها نظامی آمریکایی و آسیب دیدن بالگردها شد، مخفی نگه داشته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ یک مقام نظامی آمریکایی گفت که سنتکام اطلاعات در مورد محل هدف قرار گرفته شده و سربازان مجروح را منتشر نمی‌کند.

موضوع تلفات آمریکایی‌ها در جنگ به مساله‌ای حساس تبدیل شده است. مرگ دو سرباز ارتش در روز جمعه، تعداد کل پرسنل نظامی آمریکایی کشته شده از زمان حملات ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه را به ۱۷ نفر رساند.

فرماندهی تروریستی سنتکام در بیانیه‌ای از اعزام ۴ سرباز زخمی در حملات به پایگاه اردن به بیمارستان و مرخص شدن آنها خبر داد و گفت که سربازان آمریکایی بیشتری جراحات جزئی برداشته و به خدمت بازگشته‌اند، اما تعداد آنها را مشخص نکرده است، اما در این بیانیه به سربازانی که در سه حمله قبلی در اردن مجروح شده بودند، اشاره‌ای نشده است.

طبق اعلام فرماندهی تروریستی سنتکام، بیش از ۴۰۰ نفر از نیرو‌های آمریکایی در جنگ علیه ایران مجروح شده‌اند. پنتاگون از اوایل جنگ به صورت دوره‌ای تعداد کل نیرو‌های مجروح و بازگشته به خدمت را گزارش می‌کرد، اما در هفته‌های اخیر به‌روزرسانی آمار کلی را متوقف کرده است.

در دولت‌های قبلی، پنتاگون معمولا ارائه هرگونه جزئیات در مورد نیرو‌های مجروح را تا زمان تکمیل اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها به تاخیر می‌انداخت. در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، پنتاگون معمولا تعداد نیرو‌های مجروح شده در حملات نیرو‌های مقاومت به پایگاه‌های آمریکا در سوریه و عراق را گزارش می‌کرد.