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کد خبر:۱۳۸۵۶۹۴
کد خبر:۱۳۸۵۶۹۴
4987 بازدید
نظرات: ۱۱
نبض خبر

التماس اینترنشنال برای اشغال جزایر ایرانی!

التماس اینترنشنال برای اشغال جزایر ایرانی از جمله خارک و سیریک برای تسلط بر تنگه هرمز را می‌بینید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
1
26
پاسخ
میگه محافظت از لوله ی نفت سختتر از کشتی است . اون سه تای دیگه هم تایید می کنند !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
5
74
پاسخ
لعنت بر تو خوک کثیف...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
74
پاسخ
گمشو احمق
کامبیز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
80
پاسخ
این بی وطن ها حاضرند مادر و ناموسشان رو هم بفروشند ،وطنشان رو تقدیم ترامپ و نتانیاهو کنن تا چند روز ی بتونن توی ایران حکومت کنن.
سگ هزار بار به اینها شرف داره.
مرد بی وطن مرد نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
5
71
پاسخ
خوک های جنگ طلب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
5
69
پاسخ
خدا لعنتشون کنه
فرهاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
5
72
پاسخ
از سلطنت طلب جماعت ، انتظار دیگری نداشته باشید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
4
72
پاسخ
اینا زنانشونم میفروشن تا چه رسد به خاک......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
13
پاسخ
چندین بار مصاحبه این فرد را در اینترآشغال دیدم، شدیدا طرفدار اسرائیل و شازده بی رگ هست و کارشناسی هایش هم عمدتا فقط چرندیاتی بیش نیستند...فکر کنم یهودی باشد...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
خودش جهوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
1
پاسخ
وااای دلم میخواد
این بدبختای وطن فروش به عذابی دردناک متحمل بشن
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