نبض خبر
التماس اینترنشنال برای اشغال جزایر ایرانی!
التماس اینترنشنال برای اشغال جزایر ایرانی از جمله خارک و سیریک برای تسلط بر تنگه هرمز را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۱۱
میگه محافظت از لوله ی نفت سختتر از کشتی است . اون سه تای دیگه هم تایید می کنند !!!
این بی وطن ها حاضرند مادر و ناموسشان رو هم بفروشند ،وطنشان رو تقدیم ترامپ و نتانیاهو کنن تا چند روز ی بتونن توی ایران حکومت کنن.
سگ هزار بار به اینها شرف داره.
مرد بی وطن مرد نیست
سگ هزار بار به اینها شرف داره.
مرد بی وطن مرد نیست
چندین بار مصاحبه این فرد را در اینترآشغال دیدم، شدیدا طرفدار اسرائیل و شازده بی رگ هست و کارشناسی هایش هم عمدتا فقط چرندیاتی بیش نیستند...فکر کنم یهودی باشد...
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰