به زیرساختهای پرداخت کشور حمله سایبری نشده است
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بانک مرکزی اعلام کرد: در ادامه اقدامات خصمانه رژیم جنایتکار آمریکا در حوزههای نظامی و سایبری، گواهینامه فنی-امنیتی شرکت شاپرک بدون هیچ اعلام قبلی از طرف تأمینکننده خارجی لغو شده است.
این اقدام با هدف ایجاد اختلال در عملکرد درگاههای پرداخت اینترنتی انجام شده؛ با این وجود به هموطنان اطمینان داده میشود خدمات شرکت شاپرک هیچگونه اختلالی زیرساختی نداشته و با اتخاذ تدابیر جایگزین، خدمت رسانی طبق روال قبلی انجام میگردد.
تیمهای فنی شرکت شاپرک و شبکه پرداخت کشور در تلاش هستند تا پیش از بروز اختلال در روال خدماتدهی، نسبت به اتخاذ تدابیر فنی جایگزین اقدام کنند؛ بنابراین هیچگونه نگرانی از این بابت وجود نداشته و روند خدماتدهی بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
هیچگونه حمله سایبری به شرکت شاپرک یا زیرساختهای پرداخت کشور صورت نگرفته است.