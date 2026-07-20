۲ مرز جدید به مسیر تردد زائران اربعین اضافه شد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اربعین امسال قرار نیست همه راهها به مهران ختم شود و برای کاهش ازدحام، مسیرهای جدیدی وارد نقشه تردد زائران اربعین میشوند. رئیس ستاد مرکزی اربعین علیاکبر پورجمشیدیان میگوید که «مرز سومار و چیلات به صورت محدود برای نخستینبار برای تردد زائران اربعین بازگشایی میشود.»
سالها چهار مرز مهران، شلمچه، چذابه و خسروی، مسیر اصلی عبور زائران ایرانی اربعین به عراق بودند که در سالهای اخیر تمرچین و باشماق نیز به این جمع اضافه شدند. با این حال، مهران همچنان بیشترین تقاضا را دارد.
پورجمشیدیان اعلام کرد که امسال مرز سومار در استان کرمانشاه و چیلات در استان ایلام، در برخی ساعات و بهصورت محدود برای تردد زائران استانهای همجوار فعال میشوند. ستاد اربعین نیز از زائران خواسته است برای سفر، تنها مهران را انتخاب نکنند و با توجه به محل سکونت، از ظرفیت مرزهای نزدیکتر استفاده کنند.