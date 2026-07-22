احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با اینکه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به رغم عهدشکنی با تداوم جنایات تجاوزکارانه کشورش ادعا کرد که واشنگتن برای دیپلماسی با ایران آماده است، اظهار کرد: آمریکا و روبیو به بنبست رسیدهاند و به همین دلیل علاقهمند به مذاکره شدهاند؛ چراکه متوجه شدهاند حتی با حمله به بندرعباس، سیریک، بوشهر و نقاطی که در عقبه تنگه هرمز قرار دارند، نمیتوانند این منطقه را تحت کنترل خود درآورند.
وی افزود: ایران این توانایی را دارد که با استفاده از موشکهای خود از فاصله دور، بر تنگه هرمز کنترل داشته باشد. آمریکاییها این موضوع را متوجه شدهاند و به همین دلیل بار دیگر به سمت مذاکره آمدهاند.
تجربه جنگ در میانه مذاکرات، خاطرهای تلخ برای ایران ایجاد کرده است
این نماینده مجلس ادامه داد: از طرف دیگر، ایران یک چرخه ذهنی از جنگ و مذاکره دارد؛ چراکه چند بار در میانه مذاکرات، با جنگ مواجه شده است. جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و اتفاقات اخیر باعث شده خاطرهای منفی در ذهن ایران شکل بگیرد.
ایران به این زودی تن به مذاکره نخواهد داد، چراکه معتقد است باید ابتدا تکلیف برخی مسائل روشن شود. جنگ اخیر نیز یک جنگ فرسایشی است؛ جنگی که عملاً بر سر موضوع تنگه هرمز شکل گرفته است.
بخشایش اردستانی تصریح کرد: به همین دلیل، احساس من این است که ایران به این زودی تن به مذاکره نخواهد داد، چراکه معتقد است باید ابتدا تکلیف برخی مسائل روشن شود. جنگ اخیر نیز یک جنگ فرسایشی است؛ جنگی که عملاً بر سر موضوع تنگه هرمز شکل گرفته است.
آمریکا تلاش کرد اهرم تنگه هرمز را از ایران بگیرد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تفاهم موجود میان ایران و آمریکا، گفت: در بند پنجم این تفاهم، ترتیباتی وجود داشت که مدیریت تنگه هرمز را به ایران واگذار میکرد. آمریکا تلاش کرد پس از ۶۰ روز این اهرم را از دست ایران خارج کند؛ در این مدت اعلام شده بود که عبور و مرور و انتقال نفت آزاد خواهد بود، اما ایران اجازه نداد همه کشتیها به شکل کامل عبور کنند و به عنوان نمونه روزانه حدود ۲۰ تا ۲۵ کشتی عبور داده میشد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: آمریکاییها برای تغییر این وضعیت، موضوع ایجاد یک کریدور عمانی را مطرح کردند و بر دولت عمان فشار آوردند و حتی رفتارهایی نسبت به پادشاه عمان داشتند. در نهایت ایران مجبور شد از طریق هدف قرار دادن کشتیها وارد عمل شود؛ چراکه کشتیها یکی از نقاط حساس و به تعبیر دیگر پاشنه آشیل ترامپ هستند.
پاسخ ایران متناسب با رفتار آمریکا بوده است
بخشایش اردستانی درباره پاسخ ایران به حملات آمریکا گفت: آمریکاییها اعلام کردند هر زمان که زیرساختی از ایران را هدف قرار دهند، ایران هم واکنش نشان خواهد داد. پس از آنکه زیرساختهای ایران هدف قرار گرفت، ایران نیز مجبور شد زیرساختهای برخی کشورهای منطقه را هدف قرار دهد تا آنها برای متوقف کردن آمریکا فشار وارد کنند.
- وی افزود: از آنجا که آمریکا نتوانست تنگه هرمز را کنترل کند و ذخایر استراتژیک نفت این کشور نیز در حال کاهش است، طبیعی است که درخواست مذاکره بدهد. معمولاً کسانی که در جریان جنگ احساس پیروزی میکنند، در همان شرایط درخواست مذاکره نمیکنند؛ اما اکنون شرایط برای آمریکا متفاوت است.
جنگ باید به نقطهای برسد که مذاکره واقعی شکل بگیرد
این نماینده مجلس درباره احتمال ادامه درگیریها گفت: طرف مقابل اکنون ایران است که نسبت به روند اتفاقات ناراضی است؛ چراکه تجربه کرده که ابتدا جنگ اتفاق افتاده، سپس مذاکره مطرح شده و دوباره در میانه مسیر، درگیری شکل گرفته است.
بخشایش اردستانی ادامه داد: به نظر میرسد در روزهای آینده ممکن است جنگ به اوج خود برسد و اگر ترامپ فشار سختی وارد کند و ایران نیز پاسخ سختی بدهد، ممکن است شرایط به سمت یک مذاکره واقعی پیش برود؛ مذاکرهای که در همان چارچوب تفاهم موجود باشد اما این بار با رعایت تعهدات و قواعد مشخص.
وی در پایان درباره عملکرد ایران در برابر حملات اخیر گفت: پاسخ جمهوری اسلامی ایران تاکنون خوب و متناظر و متقابل بوده است. البته بعد از اظهارات آقای محسن رضایی مبنی بر اینکه پاسخها دیگر صرفاً متقابل نخواهد بود و رویکرد تهاجمی خواهد داشت، آمریکاییها تا حدی عقبنشینی کردند.
وی خاطرنشان کرد: البته احتمال ورود رژیم صهیونیسیتی نیز وجود دارد، وقتی آنها وارد شوند و اگر قرار باشد زیرساختها هدف قرار بگیرد، موضوع آبشیرینکنها مطرح میشود که برای رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی منطقه اهمیت حیاتی دارد. ایران این موضوع را به طرف مقابل منتقل خواهد کرد، اما امیدواریم کار به آن مرحله نرسد. آمریکاییها همان مسیری را تکرار کردند که پیشتر در جنگ ۴۰ روزه رفتند؛ مسیری که در نهایت به مذاکره ختم شد.