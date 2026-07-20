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تابناک گزارش می‌دهد

سیگنال مذاکراتی ایران به آمریکا؟/ تهران در حال بررسی پیشنهاد میانجی‌ها

ایران اعلام کرده که پیشنهاداتی از سوی میانجیگران درباره آتش بس دریافت و در حال بررسی آنهاست.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۸۴
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14611 بازدید
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۵۰

سیگنال مذاکراتی ایران به آمریکا؟/ تهران در حال بررسی پیشنهاد میانجی‌ها

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه پیش از عزیمت به فیلیپین برای شرکت در نشست آسه‌آن گفت: آمریکا همواره برای یک راه‌حل دیپلماتیک آماده است. ما چندین بار با ایران تلاش کردیم و به تلاش خود ادامه خواهیم داد. خوشحال خواهیم شد که ببینیم آن در باز می‌شود.

روبیو ادعا کرد: آنها همچنان سیگنال‌هایی مبنی بر تمایل به گفت‌و‌گو و مذاکره ارسال می‌کنند، اما ما به رفتار آنها پاسخ می‌دهیم و رفتار آنها این است که موشک و پهپاد علیه کشتی‌ها شلیک می‌کنند، از جمله امشب.

روبیو در پاسخ پرسش سی‌ان‌ان مبنی بر اینکه در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: فکر نمی‌کنم برای ایران خوب باشد. منظورم این است که اقتصاد ایران در حال فروپاشی است.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه در نشست مطبوعاتی هفتگی خود در مورد اظهارات روبیو مبنی بر انجام دیپلماسی با ایران، گفت: بار‌ها آمادگی شان‌را دیدیم و امتحان کردیم. وقتی آمریکا سخن از دیپلماسی میگوید یعنی تهدید و ارعاب. تا زمانی که اینگونه باشد قطعا پاسخ ما دفاع از کرامت ایرانیان است.

از طرف دیگر کانال ۱۳ اسرائیل نوشت: قطر پیشنهاد جدیدی برای کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا ارائه کرده است.

بر اساس این طرح آمریکا حملات خود را متوقف می‌کند، در مقابل، ایران متعهد می‌شود به مدت ۱۰ روز دو مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز کند.

در این راستا، سخنگوی وزارت خارجه ایران دریافت ایده‌های جدید از سوی میانجی‌گران برای توقف تنش‌ها را تایید و تصریح کرد که ایران در کنار اقدامات نظامی برای مقابله با جنایات آمریکا، از طریق دیپلماسی نیز فعال است.

البته بقائی هیچ اشاره‌ای به جزئیات پیشنهادات نکرد.

پیش از این وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای، خواستار توقف فوری اقدامات و حملات نظامی شد که «امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند».

اسماعیل بقائی امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه در نشست مطبوعاتی هفتگی خود درمورد سفر عراقچی به قطر و دیدارش با همتای قطری و مباحث مطرح شده در خصوص طرح قطر برای آتش‌بس اعلام کرد: اصل موضوع که میانجیگر‌ها فعالیت می‌کنند و تلاش می‌کنند از تشدید تنش جلوگیری کنند و از آن طرف اینکه ما از هیچ اقدامی برای توقف جنایات آمریکا فروگذار نمی‌کنیم همزمان که نیرو‌های مسلح ما با قدرت و قوت واکنش نشان می‌دهند تردیدی نیست. دیپلماسی وظایفش را خوب می‌شناسد و هم راستا با مدافعان در نیرو‌های مسلح است. پیشنهاد‌هایی از سوی میانجی‌ها مطرح شده و دریافت کرده‌ایم. اصل موضوع که در این روز‌ها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده‌هایی از سوی برخی از میانجی‌ها به ما واصله شده تأیید می‌شود.

از سوی دیگر، یک منبع آگاه در وزارت کشور پاکستان در گفت‌وگویی با شبکه قطری الجزیره خبر داد، اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران امروز دوشنبه به اسلام آباد می‌رود.

این منبع آگاه همچنین گفت که مومنی حامل پیامی از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران درباره وضعیت فعلی (در منطقه) است.

شامگاه گذشته برخی از منابع گزارش دادند که وزیر کشور ایران روز دوشنبه طی سفری یک روزه به پاکستان سفر خواهد کرد و این سفر در چارچوب میانجی‌گری اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا انجام می‌شود.

طبق گزارش‌ها، قرار است وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در این سفر با مقامات بلندپایه جمهوری پاکستان دیدار و گفت‌و‌گو کند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۹
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۵۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
51
82
پاسخ
اقا مذاکره مستقیم کنید
پاسخ ها
محمود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
مگر یک انسان باهوش مومن چند بار باید از یک سوراخ گزیده شود؟ مذاکرات برجام+ تفاهم نامه اخیر که در آن ایران بشدت تحقیر شد دولتمردان را متقاعد نکرد.با این شیطان مسجل دروغگوی حیله باز چگونه می خواهید عهد و پیمان ببندید؟
یک تسلیم طلب
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
بازهم مذاکره کنید این چندمین بار است
هر وقت خواست حمله می کند هر وقت خواست توقف می کند و می گوید مذاکره .
ما هم همیشه اوکی هستیم. اون متوقف کند ما هم متوقف می کنیم اون حمله کند ما هم دفاع می کنیم .
داریم با ساز اون مرقصیم
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
اینکه هی میگید مذاکره مذاکره نمیشه که انگار ناف این آقایون رو با مذاکره بریدن. مرد حساب بگو مذاکره در مقابل چی؟ یعنی همه چی رو بدیم بره بعد بریم مذاکره. بفهمیم چی میگیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
باشه گیرم بازم رفتیم مذاکره و توافق و آتش بس هم حاصل شد . هنوز امضای پاش خشک نشده می بینی نصف شب جنگنده های آمریکا 50 نقطه رو غافلگیرانه کوبیدن . و این دور باطل تا کی ادامه داره خدا میدونه
ناشناس
| Germany |
۱۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تند روهای کم تعداد پرسرو صدا را کنار بگذارید تا مذاکرات به نتیجه برسد .
یک روز جنگ یک روز مذاکره فقط به ضرر ایران است .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
که بعد یه مدتی قیمت نفت بیاد پایین بیاد و حمله بعدی.....چقدر فکر خوبیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
یک جنگ طولانی بهتر از یک صلح کوتاه است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
آمریکا باید بداند اگر 50 سال هم بجنگد
به هیچ یک از اهداف خود نمی رسد
ایران هم باید بداند
با شخم زدن کشورهای عربی
آمریکا متوقف نمی شود
بنا براین هم ایران و هم آمریکا باید کوتاه بیایند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
31
31
پاسخ
مذاکره کنین خسته شدیم، منظورم باجدهی نیس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
26
31
پاسخ
نله خروج ترامپ از خفگی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
32
53
پاسخ
اگر بین دو کشور مشکلاتی وجود دارد . بنشینید در مقر سازمان ملل به صورت مستقیم گفتگو کنید.
این کشور و اون کشور منافع خودشان را هم در مذاکرات بین شما لحاظ می کنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
در مقر سازمان ملل در نیویورک؟
آمریکا هنوز به دادگاه لاهه اجازه نداده راجع به مدرسه میناب تحقیق کنه بعد میگی مثل دو دوست خوب بشینن با هم گفتگو کنن؟
کاش واقعا دنیا اینقدر که شما فکر میکنی فانتزی بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
۱۵:۰۷
خدا وکیلی این جمله رو از کجا میارید؟ منبع شما چیه؟
آمریکا هنوز به دادگاه لاهه اجازه نداده راجع به مدرسه میناب تحقیق کنه
چرا حاضرید هر دروغی بگید؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
مشکل چی آمریکا هر بار میاد ایران رو ببلعه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
. اگر خواهان صلحی برای جنگ آماده باش.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
7
63
پاسخ
چرخه باطل جنگ مذاکره جنگ مذاکره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ترامپ برای هواخوری امده خلیج فارس چون مهمانهاش زیادن هی داره هواپیما و ناو اضافه میکنه
فرزاد
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
9
53
پاسخ
اگر مثل دفعه قبل تمام شرایط ایران را قبول کرد ،این بدان معنی است که بعد از یک استراحت و تدارکات دوباره به کشور عزیزمان حمله می‌کند. و فقط یک فریب است .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
11
45
پاسخ
تله است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تله جنگه جنگ
ناشناس
| Sweden |
۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
چهارتا کلمه کلیشه ای یاد گرفته اند و تکرار می کنند .
اگر تله است این تله را خودمان ساختیم .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
10
40
پاسخ
آخ جون. بازم مذاکره!
پاسخ ها
حامد
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
احتمالا این بار فرق میکنه و با میانجی چند کشور همزمان انجام میشه با تفاوت این که برخی از همسایه های ایران متعهد و برخی هم ضمانت اش رو قبول میکنند .

امیدوارم که هرچی جنگ در دنیاست ختم به خیر بشه .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
باز ی بازی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
8
پاسخ
باز ایران دست برتر داره و صحبت از تنفس برا آمریکا شد
پاسخ ها
علیجانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
امریکای ها میخواهند کانال دوم طرف عمان را رسمیت پیدا کند اجازه ندهید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
1
3
پاسخ
به هر حال هرچیز آتش کمتر بخوابه به نفعمونه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
نه اتفاقا، اینا همش نقشه کنترل قیمت نفته، می خوان ایران رو ضعیف کنن همزمانی که قیمت نفت کنترل بشه
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