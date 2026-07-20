سیگنال مذاکراتی ایران به آمریکا؟/ تهران در حال بررسی پیشنهاد میانجیها
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه پیش از عزیمت به فیلیپین برای شرکت در نشست آسهآن گفت: آمریکا همواره برای یک راهحل دیپلماتیک آماده است. ما چندین بار با ایران تلاش کردیم و به تلاش خود ادامه خواهیم داد. خوشحال خواهیم شد که ببینیم آن در باز میشود.
روبیو ادعا کرد: آنها همچنان سیگنالهایی مبنی بر تمایل به گفتوگو و مذاکره ارسال میکنند، اما ما به رفتار آنها پاسخ میدهیم و رفتار آنها این است که موشک و پهپاد علیه کشتیها شلیک میکنند، از جمله امشب.
روبیو در پاسخ پرسش سیانان مبنی بر اینکه در صورت شکست تلاشهای دیپلماتیک چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: فکر نمیکنم برای ایران خوب باشد. منظورم این است که اقتصاد ایران در حال فروپاشی است.
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه در نشست مطبوعاتی هفتگی خود در مورد اظهارات روبیو مبنی بر انجام دیپلماسی با ایران، گفت: بارها آمادگی شانرا دیدیم و امتحان کردیم. وقتی آمریکا سخن از دیپلماسی میگوید یعنی تهدید و ارعاب. تا زمانی که اینگونه باشد قطعا پاسخ ما دفاع از کرامت ایرانیان است.
از طرف دیگر کانال ۱۳ اسرائیل نوشت: قطر پیشنهاد جدیدی برای کاهش تنشها میان ایران و آمریکا ارائه کرده است.
بر اساس این طرح آمریکا حملات خود را متوقف میکند، در مقابل، ایران متعهد میشود به مدت ۱۰ روز دو مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز کند.
در این راستا، سخنگوی وزارت خارجه ایران دریافت ایدههای جدید از سوی میانجیگران برای توقف تنشها را تایید و تصریح کرد که ایران در کنار اقدامات نظامی برای مقابله با جنایات آمریکا، از طریق دیپلماسی نیز فعال است.
البته بقائی هیچ اشارهای به جزئیات پیشنهادات نکرد.
پیش از این وزارت امور خارجه قطر در بیانیهای، خواستار توقف فوری اقدامات و حملات نظامی شد که «امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند».
اسماعیل بقائی امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه در نشست مطبوعاتی هفتگی خود درمورد سفر عراقچی به قطر و دیدارش با همتای قطری و مباحث مطرح شده در خصوص طرح قطر برای آتشبس اعلام کرد: اصل موضوع که میانجیگرها فعالیت میکنند و تلاش میکنند از تشدید تنش جلوگیری کنند و از آن طرف اینکه ما از هیچ اقدامی برای توقف جنایات آمریکا فروگذار نمیکنیم همزمان که نیروهای مسلح ما با قدرت و قوت واکنش نشان میدهند تردیدی نیست. دیپلماسی وظایفش را خوب میشناسد و هم راستا با مدافعان در نیروهای مسلح است. پیشنهادهایی از سوی میانجیها مطرح شده و دریافت کردهایم. اصل موضوع که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایدههایی از سوی برخی از میانجیها به ما واصله شده تأیید میشود.
از سوی دیگر، یک منبع آگاه در وزارت کشور پاکستان در گفتوگویی با شبکه قطری الجزیره خبر داد، اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران امروز دوشنبه به اسلام آباد میرود.
این منبع آگاه همچنین گفت که مومنی حامل پیامی از مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران درباره وضعیت فعلی (در منطقه) است.
شامگاه گذشته برخی از منابع گزارش دادند که وزیر کشور ایران روز دوشنبه طی سفری یک روزه به پاکستان سفر خواهد کرد و این سفر در چارچوب میانجیگری اسلامآباد میان ایران و آمریکا انجام میشود.
طبق گزارشها، قرار است وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در این سفر با مقامات بلندپایه جمهوری پاکستان دیدار و گفتوگو کند.
هر وقت خواست حمله می کند هر وقت خواست توقف می کند و می گوید مذاکره .
ما هم همیشه اوکی هستیم. اون متوقف کند ما هم متوقف می کنیم اون حمله کند ما هم دفاع می کنیم .
داریم با ساز اون مرقصیم
یک روز جنگ یک روز مذاکره فقط به ضرر ایران است .
به هیچ یک از اهداف خود نمی رسد
ایران هم باید بداند
با شخم زدن کشورهای عربی
آمریکا متوقف نمی شود
بنا براین هم ایران و هم آمریکا باید کوتاه بیایند
این کشور و اون کشور منافع خودشان را هم در مذاکرات بین شما لحاظ می کنند.
آمریکا هنوز به دادگاه لاهه اجازه نداده راجع به مدرسه میناب تحقیق کنه بعد میگی مثل دو دوست خوب بشینن با هم گفتگو کنن؟
کاش واقعا دنیا اینقدر که شما فکر میکنی فانتزی بود
خدا وکیلی این جمله رو از کجا میارید؟ منبع شما چیه؟
آمریکا هنوز به دادگاه لاهه اجازه نداده راجع به مدرسه میناب تحقیق کنه
چرا حاضرید هر دروغی بگید؟
اگر تله است این تله را خودمان ساختیم .
امیدوارم که هرچی جنگ در دنیاست ختم به خیر بشه .