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از ایستادگی کنار یامال تا اعتراض به ظلم علیه ایران

بازیگر هالیوودی اسپانیایی برای تیم ملی اسپانیا پیام تقدیر ارسال کرد و به رفتار آمریکا با تیم ایران اعتراض کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۸۱
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8319 بازدید
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۴
از ایستادگی کنار یامال تا اعتراض به ظلم علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ خاویر باردم بازیگر اسپانیایی با انتشار تصویر یامال بازیکن تیم ملی اسپانیا و پرچم فلسطین گفت: شما نماد جوانمردی هستید!

این ستاره هالیوودی امروز بعد از پیروزی تاریخی اسپانیا در برابر آرژانتین در متنی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، نوشت:

«گروهی از بازیکنان که نماد تنوعِ اسپانیا هستند و از احترام به حقوق گروه‌ها و ملت‌هایی که به شنیده شدن صدایشان نیاز دارند، حمایت می‌کنند. سپاسگزاریم که با روحیه کار تیمی، اتحاد شکست‌ناپذیر به‌عنوان یک جمع، وقار و جوانمردی ورزشی الگو بودید. این همان الگویی است که همه ما برای میلیون‌ها و میلیون‌ها کودک در سراسر جهان، که با امید و آرزو به شما نگاه می‌کنند، جشن می‌گیریم.

از شما ممنونیم که باعث شدید به تعلق داشتن به همان کشوری که به این شایستگی نمایندگی‌اش می‌کنید، احساس غرور کنیم. شما به‌حق قهرمان جهان هستید!»

او هنگام بازی اسپانیا با فرانسه نیز با در دست داشتن پرچم فلسطین از این کشور حمایت کرد.

همچنین این بازیگر در مصاحبه‌ای از ظلمی که آمریکا علیه تیم ملی ایران کرده است، اعتراض کرد. او در این مصاحبه گفته که آنچه برای تیم ایران پیش آمد، با آن داوری، اینکه مجبور بودند به مکزیک برگردند تا تمرین کنند و مراحل دیوانه‌وار دریافت ویزا را تحمل کنند، زشت بود.

باردم بعد از آغاز جنگ آمریکا علیه ایران به حملات و تجاوزات آمریکا علیه ایران واکنش نشان داده بود. او یکی از چهره‌های مطرح سینما بود که به حملات اسرائیل علیه فلسطین نیز مدت‌ها است که با صراحت واکنش نشان می‌دهد.

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برچسب ها
خاویر باردم اسپانیا آرژانتین ستاره هالیوود پرچم فلسطین آمریکا تیم ملی ایران جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
30
24
پاسخ
حالا این را با علی دایی رانتی و کریم باقری و لمپن هایی مثل فردوسی پور مقایسه کنید....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
7
27
پاسخ
احسنت به شرفت
احسنت به نان حلالی که خوردی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
13
31
پاسخ
درد و بلات بخوره تو سر سلبریتی های بی وطن ما
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
11
30
پاسخ
غیرت و شرف و مردانگی در خون ملت اسپانیاست از دور روی ماهت را میلو سیم زنده باد شرف زنده باد آزادی و زنده باد اسپانیا و زنده و پایدار باد ایران بزرگ
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