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آیا به بیمارستان خرم آباد حمله شده؟ +جزییات

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از وقوع آتش‌سوزی در بیمارستان نیایش خرم‌آباد و مهار آن در کمترین زمان خبر داد و اظهار داشت: هرگونه گمانه زنی در خصوص انفجار ناشی از حملات نظامی در این حادثه صحت ندارد.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۷۵
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عباس شیرزاد امروز دوشنبه عنوان کرد: لحظاتی پیش طبقه همکف یکی از بلوک‌های بیمارستان در حال ساخت نیایش خرم آباد دچار سانحه آتش سوزی شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی خاطرنشان کرد: با تلاش اقدامات به موقع آتش‌نشانان شهرداری خرم آباد، این آتش سوزی مهار شده و از سرایت آن به بخش‌ها و بلوک‌های دیگر جلوگیری به عمل آمده همچنین این حادثه هیچگونه مصدوم یا تلفات جانی نداشته است.

وی با بیان اینکه آتش سوزی به علت شعله ور شدن مقداری پشم شیشه موجود در این طبقه بوده است و برخی شایعات در خصوص هرگونه انفجار یا حمله نظامی در این مکان کذب است.

بیمارستان ۶۱۵ تختخوابی نیایش خرم آباد با پیشرفت  بیش از ۸۵ درصد و اعتبار هزینه شده یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در آستانه بهره برداری قرار دارد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
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