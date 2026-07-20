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قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۹ تیر

قیمت دلار امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، به ۱۹۰,۲۱۰ (یکصد و نود هزار و دویست و ده) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۷۴
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قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۹ تیر

به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلار و یورو  در مقایسه با روز گذشته نزولی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از ۱۵۰۴۶۲ (یکصد و پنجاه هزار و چهارصد و شصت و دو) تومان به ۱۵۰۶۸۸ (یکصد و پنجاه هزار و ششصد و هشتاد و هشت) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، به ۱۹۰,۲۱۰ (یکصد و نود هزار و دویست و ده) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش، از ۱۷۲۱۱۳ (یکصد و هفتاد و دو هزار و یکصد و سیزده) تومان به ۱۷۲۳۶۲ (یکصد و هفتاد و دو هزار و سیصد و شصت و دو) تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با کاهش، ۲۱۷,۷۲۰ (دویست و هفده هزار و هفتصد و بیست) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از ۴۰۹۷۰ (چهل هزار و نهصد و هفتاد) تومان به ۴۱۳۱۶ (چهل و یک هزار و سیصد و شانزده) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با کاهش نسبت به روز گذشته، به ۵۲,۳۹۰ (پنجاه و دو هزار و سیصد و نود) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش به ۲۵۶,۲۶۰ (دویست و پنجاه و شش هزار و دویست و شصت) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با کاهش نسبت به روز گذشته، ۴,۰۳۰ (چهار هزار و سی) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش به ۱۳۵,۷۹۰ (یکصد و سی و پنج هزار و هفتصد و نود) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با کاهش به ۱۳۳,۱۲۰ (یکصد و سی و سه هزار و یکصد و بیست) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، ۱۴۵.۴ تومان نرخ‌گذاری شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
3
پاسخ
ریزش و صعود دستوری
تابلو بود برای حقوقهای اخر ماه است
تاسف اور است اقای همتی
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