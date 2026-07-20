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جنگ روانی در چابهار؛ خبر دروغ بود

دستور صدور هشدار و تخلیه شهر چابهار تکذیب شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۷۳
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جنگ روانی در چابهار؛ خبر دروغ بود

فرماندار ویژه شهرستان چابهار با رد شایعات منتشرشده در فضای مجازی، اعلام کرد که تاکنون هیچ‌گونه دستور تخلیه یا هشدار رسمی برای شهروندان این شهرستان صادر نشده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی شرایط در چابهار را عادی اعلام کرد.

فرماندار ویژه چابهار افزود که برخی رسانه‌ها و جریان‌های معاند با انتشار اخبار نادرست و فضاسازی‌های هدفمند در تلاش هستند تا با ایجاد رعب و وحشت، آرامش روانی شهروندان را برهم بزنند.

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