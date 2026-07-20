پیام صمیمانه پزشکیان برای تیم فوتبال اسپانیا
رئیسجمهور پزشکیان پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۷۲| |
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به گزارش تابناک؛ متن پیام رئیسجمهور پزشکیان در شبکه ایکس به این شرح است: «موفقیت تیم ملی فوتبال اسپانیا و کسب عنوان قهرمانی جام جهانی در کمال شایستگی را به ملت و دولت این کشور تبریک میگویم.
شادمانی ملت و دولت دوست اسپانیا شادمانی ملت و دولت ایران است.»
گزارش خطا
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یعنی تیم فوتبال آرژانتین دشمنه ؟؟؟
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ناشناس| |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
با سپاس از آقای پزشکیان و دیگر مسئولین عزیز
که برای قهرمانی اسپانیا پیام فرستادن اسپانیا در زمان جنگ با ایران همدلی کردند
که برای قهرمانی اسپانیا پیام فرستادن اسپانیا در زمان جنگ با ایران همدلی کردند
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ناشناس| |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تیم خودمون رفته . با کلی هزینه اوت شد و برگشت . به مربی 140 میلیارد پاداش دادند . چرا اقای پزشکیان جلوی هزینه بیت المال رو نمیگیری
خیلی ممنون آقای رییس جمهور که حواست به همه جا هست ولی تخم مرغ شد 500 تومن و دلار 190 تومن و روعن 700 هزار تومن
یک تبریک هم بابت اینا به دولت بگید
یک تبریک هم بابت اینا به دولت بگید
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ناشناس| |
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
اولین باره در زندگی که آرژانتین میبازه و من خوشحالم تین پیروزی را به دولت و ملت اسپانیا تبریک عرض میکنیم به خصوص آقای پدر و سانچز