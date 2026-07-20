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پیام صمیمانه پزشکیان برای تیم فوتبال اسپانیا

رئیس‌جمهور پزشکیان پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۷۲
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2711 بازدید
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۹
پیام صمیمانه پزشکیان برای تیم فوتبال اسپانیا

به گزارش تابناک؛ متن پیام رئیس‌جمهور پزشکیان در شبکه ایکس به این شرح است: «موفقیت تیم ملی فوتبال اسپانیا و کسب عنوان قهرمانی جام جهانی در کمال شایستگی را به ملت و دولت این کشور تبریک می‌گویم.
‏شادمانی ملت و دولت دوست اسپانیا شادمانی ملت و دولت ایران است.»

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رئیس جمهور اسپانیا جام جهانی پیام تبریک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
22
10
پاسخ
یعنی تیم فوتبال آرژانتین دشمنه ؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
دشمن نیست ولی پیروزی آرژانتین خوشحالی صهیونیست ها را در پی داشت( مسی و رییس جمهورشون صهیونیست های تمام عیار هستند)
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
41
پاسخ
با سپاس از آقای پزشکیان و دیگر مسئولین عزیز
که برای قهرمانی اسپانیا پیام فرستادن اسپانیا در زمان جنگ با ایران همدلی کردند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
کسی که برای دیگران خوبی و نیکی بخواهد خداوند هم همان را برای خودشان بر آورده می کندمبارکتان باشد
یکی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
16
21
پاسخ
تیم خودمون رفته . با کلی هزینه اوت شد و برگشت . به مربی 140 میلیارد پاداش دادند . چرا اقای پزشکیان جلوی هزینه بیت المال رو نمیگیری
ناشناس
|
Finland
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
15
17
پاسخ
خیلی ممنون آقای رییس جمهور که حواست به همه جا هست ولی تخم مرغ شد 500 تومن و دلار 190 تومن و روعن 700 هزار تومن
یک تبریک هم بابت اینا به دولت بگید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
جنگ تبعات داره نمیشه هم جنگ باشه هم آرامش و ارزونی . این مطالبه را باید در دولتهای قبل که جنگ نبود و گرونی بود میکردی
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
4
2
پاسخ
اولین باره در زندگی که آرژانتین میبازه و من خوشحالم تین پیروزی را به دولت و ملت اسپانیا تبریک عرض میکنیم به خصوص آقای پدر و سانچز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
2
پاسخ
متاسفانه دیدگاه دولت آرژانتین نسبت به ایران با اسرائیل و آمریکا همسو است.
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