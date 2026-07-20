پیام صمیمانه پزشکیان برای تیم فوتبال اسپانیا

به گزارش تابناک؛ متن پیام رئیس‌جمهور پزشکیان در شبکه ایکس به این شرح است: «موفقیت تیم ملی فوتبال اسپانیا و کسب عنوان قهرمانی جام جهانی در کمال شایستگی را به ملت و دولت این کشور تبریک می‌گویم.

‏شادمانی ملت و دولت دوست اسپانیا شادمانی ملت و دولت ایران است.»