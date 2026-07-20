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3491
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۳
پ
جلد مجله اکونومیست و گل فینال جام جهانی!
مجله اکونومیست هر روز داره ترسناکتر میشه ها...
کد خبر:
۱۳۸۵۶۶۳
تاریخ انتشار:
۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۵
20 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۵۶۶۳
|
۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۵
20 July 2026
|
3491
بازدید
3491
بازدید
|
۳
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مجله اکونومیست
جام جهانی
فینال
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۲
انتشار یافته:
۳
ناشناس
|
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
1
پاسخ
عكس رو مجله با پاي راسته ولي مهاجم فرانسه با پاي چپ گل زد.
ناشناس
|
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
5
7
پاسخ
این تصویر نشان می دهد با فوتبال نمی شه کثافت کاری های بشر امروزی را پنهان کرد.
ناشناس
|
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
2
3
پاسخ
چه شباهتی داشت؟
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