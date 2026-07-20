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جلد مجله اکونومیست و گل فینال جام جهانی!

مجله اکونومیست هر روز داره ترسناک‌تر میشه ها...
کد خبر: ۱۳۸۵۶۶۳
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3491 بازدید
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۳
جلد مجله اکونومیست و گل فینال جام جهانی!
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مجله اکونومیست جام جهانی فینال جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
1
پاسخ
عكس رو مجله با پاي راسته ولي مهاجم فرانسه با پاي چپ گل زد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
5
7
پاسخ
این تصویر نشان می دهد با فوتبال نمی شه کثافت کاری های بشر امروزی را پنهان کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
2
3
پاسخ
چه شباهتی داشت؟
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