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متحد ترامپ: ارتش آمریکا به نیروی پلیسی تبدیل شده!

نماینده سابق جمهوری‌خواه و منتقد ترامپ با انتقاد از فعالیت‌های نظامی متجاوزانه کشورش در تنگه هرمز، در پیامی در رسانه‌های اجتماعی نوشت که وضعیت ارتش ایالات متحده در این منطقه خاورمیانه به نقش یک پلیس تقلیل یافته است.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۶۲
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2090 بازدید
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متحد ترامپ: ارتش آمریکا به نیروی پلیسی تبدیل شده!

مارجوری تیلور گرین، نماینده سابق جمهوری‌خواه و منتقد ترامپ در پیامی در ایکس نوشت: «ارتش ما به این دلیل که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تحت تاثیر افرادی چون مریام ادلسون و اسرائیل قرار دارد، به پلیس تنگه هرمز تقلیل یافته است.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این اظهارنظر از سوی تیلور گرین در حالی مطرح شده که فرماندهی تروریستی سنتکام برای نهمین شب متوالی دست به حملات متجاوزانه جدید علیه ایران زد. در واکنش به این تجاوزگری، منافع ایالات متحده در منطقه با حملات کوبنده نیروهای مسلح ایران مواجه شده است. 
 

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متحد ترامپ آمریکا ارتش آمریکا نیروی پلیس تنگه هرمز تجاوز آمریکا به ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
2
9
پاسخ
نخیر نقش آمریکا پلیسی نیست. نقش تروریستی و چپاول گری داره
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
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