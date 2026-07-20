متحد ترامپ: ارتش آمریکا به نیروی پلیسی تبدیل شده!

نماینده سابق جمهوری‌خواه و منتقد ترامپ با انتقاد از فعالیت‌های نظامی متجاوزانه کشورش در تنگه هرمز، در پیامی در رسانه‌های اجتماعی نوشت که وضعیت ارتش ایالات متحده در این منطقه خاورمیانه به نقش یک پلیس تقلیل یافته است.

مارجوری تیلور گرین، نماینده سابق جمهوری‌خواه و منتقد ترامپ در پیامی در ایکس نوشت: «ارتش ما به این دلیل که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تحت تاثیر افرادی چون مریام ادلسون و اسرائیل قرار دارد، به پلیس تنگه هرمز تقلیل یافته است.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این اظهارنظر از سوی تیلور گرین در حالی مطرح شده که فرماندهی تروریستی سنتکام برای نهمین شب متوالی دست به حملات متجاوزانه جدید علیه ایران زد. در واکنش به این تجاوزگری، منافع ایالات متحده در منطقه با حملات کوبنده نیروهای مسلح ایران مواجه شده است.

