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حادثه خوش در کاخ سفید برای معاون ترامپ!

این اولین بار در ۱۵۰ سال گذشته است که یک نوزاد از یک معاون رئیس جمهوری آمریکا در حال خدمت به دنیا می‌آید. این زوج سه فرزند دیگر نیز دارند: ایوان ۹ ساله، ویوک ۶ ساله و میرابل ۴ ساله.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۶۱
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7813 بازدید
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۱۶
حادثه خوش در کاخ سفید برای معاون ترامپ!

"جی دی ونس" معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد چهارمین فرزندش به دنیا آمده است.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ آسوشیتدپرس نوشت، جی دی ونس، معاون ترامپ، از تولد چهارمین فرزند خود، یک پسر، از همسر هندی تبارش "اوشا ونس" خبر داد.

ونس در بیانیه‌ای در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که "الک نیل ونس" صبح یکشنبه (دیروز) به دنیا آمده است. با تولد فرزند جدید این زوج 3 پسر و یک دختر دارند.

وی همچنین از پزشکان نظامی و کارکنان مرکز پزشکی "والتر رید" برای مراقبت از او تشکر کرد و افزود: "اوشا و نوزاد خوشحال و سالم هستند و فرزندان ما از دیدن برادر کوچکشان بسیار خوشحال هستند."

این اولین بار در 150 سال گذشته است که یک نوزاد از یک معاون رئیس جمهوری آمریکا در حال خدمت به دنیا می‌آید.

این زوج سه فرزند دیگر نیز دارند: ایوان ۹ ساله، ویوک ۶ ساله و میرابل 4 ساله.

اوشا ونس (با نام خانوادگی چیلوکوری) در حومه کارگری شهر سن دیگو ایالت کالیفرنیا آمریکا، از پدری مهندس مکانیک و مادری زیست‌شناس مولکولی که از ایالت "آندرا پرادش" هند به ایالات متحده مهاجرت کرده بودند، متولد و بزرگ شد.

او در سال 2010، زمانی که دانشجوی دانشکده حقوق ییل بود، با جی دی ونس آشنا شد، زمانی که آنها به یک گروه بحث در مورد "زوال اجتماعی در آمریکای سفیدپوست" پیوستند.

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برچسب ها
کاخ سفید آمریکا معاون ترامپ جی دی ونس تولد نوزاد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
11
61
پاسخ
ای پدر سوخته ها مگه شما خانواده دوست دارین
پس 168 کودک چی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
4
39
پاسخ
به نظرم می خواد از مزایای فرزنداوری استفاده کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
11
50
پاسخ
همچین نوشتی خوش فک کردم یکیشون رفت به درک. به جهنم که توله اضافه کردن به ماچه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
منم فکر کردم افتاده مرده و خوشحال شدم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
8
43
پاسخ
مباركه ولي خانمش بايد دلش را ببره پيش مادران بچه هاي ميناب و غزه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
9
32
پاسخ
یک یانکی تروریست آدم خوار دیگه به کره زمین اضافه شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
10
27
پاسخ
به جهنم که به دنیا اومد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
9
32
پاسخ
بیچاره نمیدونه که باباش یه قاتل روانیه
ناشناس
|
Japan
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
7
28
پاسخ
ان شالله اه و فغان مادران داغدار کودکان میناب، گریبان اینها را بدست شیرمردان و شیرزنان ایران زمین خواهد گرفت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
4
22
پاسخ
آنجا یک مدرسه بود.
ونس و هیئت حاکمه امریکا 168 کودک بی گناه را در میناب تکه تکه کردند،
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
4
17
پاسخ
یه قاتل دیگه به دنیا اضافه شد کدوم خبر خوش
این ها که خودشونو برا مثلا آزادی زن می کشند و میگن خیلی به زن بها میدنداونوقت زن هاشون بعد از ازدواج باید با فامیل مرد همه جا معرفی بشن نه فامیلی خانه پدری عجب
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