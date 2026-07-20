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حضور وزیر کشور ایران در پاکستان

یک منبع آگاه پاکستانی گفت که وزیر کشور ایران امروز -‌دوشنبه- وارد اسلام‌آباد می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۵۶
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3274 بازدید
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حضور وزیر کشور ایران در پاکستان

یک منبع آگاه پاکستانی گفت که وزیر کشور ایران امروز -‌دوشنبه- وارد اسلام‌آباد می‌شود. 

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ یک منبع در وزارت کشور پاکستان به الجزیره گفت: «وزیر کشور ایران عصر امروز وارد اسلام آباد، پایتخت پاکستان، خواهد شد.»

این منبع در ادامه مدعی شد: «وزیر کشور ایران حامل پیامی از رئیس جمهور پزشکیان در مورد وضعیت فعلی است.»

بنا به گزارش‌ها، وزیر کشور ایران طی این سفر یک روزه با همتای خود و مسئولان این کشور دیدار می‌کند.

 

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وزیر کشور اسلام آباد پاکستان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
7
0
پاسخ
احسنت سردار اسکند مومنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
2
پاسخ
باز گفتگو ومیانجی شروع شد
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