حضور وزیر کشور ایران در پاکستان
یک منبع آگاه پاکستانی گفت که وزیر کشور ایران امروز -دوشنبه- وارد اسلامآباد میشود.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۵۶| |
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یک منبع آگاه پاکستانی گفت که وزیر کشور ایران امروز -دوشنبه- وارد اسلامآباد میشود.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ یک منبع در وزارت کشور پاکستان به الجزیره گفت: «وزیر کشور ایران عصر امروز وارد اسلام آباد، پایتخت پاکستان، خواهد شد.»
این منبع در ادامه مدعی شد: «وزیر کشور ایران حامل پیامی از رئیس جمهور پزشکیان در مورد وضعیت فعلی است.»
بنا به گزارشها، وزیر کشور ایران طی این سفر یک روزه با همتای خود و مسئولان این کشور دیدار میکند.
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