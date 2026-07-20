یک رسانه لبنانی فاش کرد که رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدار برنامه‌ریزی شده با همتای لبنانی خود در واشنگتن، علاوه بر پیگیری اجرای توافق آتش‌بس با رژیم صهیونیستی، از وی خواهد خواست برای همکاری با دولت سوریه به دمشق سفر کند و آمادگی لبنان را برای پیوستن به توافق‌های ابراهیم اعلام کند.

روزنامه «النهار» در گزارشی نوشت که ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان در سفر به واشنگتن با فشارهای سیاسی متعددی روبه‌رو است و دیدار او با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود می‌تواند بر آینده تحولات لبنان و منطقه تأثیرگذار باشد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به نوشته این روزنامه، در دیدار رؤسای جمهور لبنان و آمریکا، علاوه بر بررسی روابط دوجانبه، موضوعات مرتبط با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

روزنامه النهار لبنان نوشت: این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که تهدیدهای رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان ادامه دارد و روند اجرای توافق آتش‌بس و عقب‌نشینی نیروهای این رژیم از مناطق اشغالی همچنان با موانع جدی روبه‌رو است.

بر اساس این گزارش، ژوزف عون امیدوار است با جلب حمایت واشنگتن، ۲ هدف اصلی یعنی تثبیت آتش‌بس و وادار کردن رژیم صهیونیستی به خروج از مناطق اشغالی را محقق کند.



افزایش فشارها بر عون

این رسانه لبنانی به نقل از منابع دیپلماتیک غربی نوشته است که هم‌زمان با افزایش تنش میان آمریکا و ایران و کشته شدن شماری از نظامیان آمریکایی در اردن، فشارها بر رئیس‌جمهور لبنان افزایش یافته است.

طبق گفته این منابع، ترامپ در این دیدار از عون خواهد خواست که علاوه بر پایبندی به توافق آتش‌بس، آمادگی لبنان را ــ حتی در آینده ــ برای پیوستن به توافق‌های عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی موسوم به «توافق‌ ابراهیم» اعلام کند و بیان چنین موضعی در برابر رسانه‌ها را در راستای اهداف منطقه‌ای دولت آمریکا ارزیابی خواهد کرد.

النهار همچنین فاش کرد که ترامپ از ژوزف عون خواهد خواست پس از سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به ترکیه، به دمشق سفر کند؛ چراکه رئیس‌جمهور آمریکا، سوریه را یکی از برگ‌های مهم خود در معادلات منطقه‌ای می‌داند.

به نوشته النهار، رئیس‌جمهور لبنان نیز قصد دارد از ترامپ درباره اظهارات اخیر او در خصوص احمد الشرع و دعوت از وی برای ورود به لبنان و مقابله با حزب‌الله پرس‌وجو کند.



تداوم اختلاف بر سر اجرای آتش‌بس

النهار در ادامه گزارش خود نوشت، بسیاری از ناظران غربی معتقدند رژیم صهیونیستی قصد ندارد بدون دریافت امتیاز، از جنوب لبنان، به‌ویژه از مناطق مرزی موسوم به «خط زرد»، عقب‌نشینی کند.

این روزنامه نوشت که اجرای نخستین مرحله توافق آتش‌بس با تصمیم رژیم صهیونیستی متوقف شده و این رژیم تلاش می‌کند با ایجاد واقعیت‌های جدید میدانی و ساخت مواضع ثابت در مناطق مرزی، حضور خود را برای مدت طولانی تثبیت کند.

به نوشته النهار، دولت لبنان تاکنون نتوانسته است پس از امضای این توافق دستاورد ملموسی کسب کند؛ زیرا از یک سو رژیم صهیونیستی توافق را مطابق برداشت خود اجرا می‌کند و از سوی دیگر، حزب‌الله با مخالفت با برخی اقدامات دولت، مانع اجرای کامل آن شده است.

النهار در ادامه آورده است که میانجیگری آمریکا نیز، چه از طریق هیئت نظامی و چه از مسیر تماس‌های دیپلماتیک، هنوز به مرحله اعمال فشار جدی بر رژیم صهیونیستی برای خروج از مناطق اشغالی نرسیده است.

به نوشته این روزنامه، ژوزف عون در دیدار با ترامپ مشکلات پیش روی دولت لبنان را تشریح خواهد کرد و توضیح خواهد داد که ادامه اشغال مناطق مرزی از سوی رژیم صهیونیستی، دولت لبنان را در اجرای تعهدات خود با چالش مواجه کرده است.

النهار در ادامه آورده است که اگرچه ترامپ از تعیین جدول زمانی شش‌ماهه برای خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان حمایت می‌کند، اما بنیامین نتانیاهو با این موضوع مخالف است و تلاش می‌کند پیش از هرگونه عقب‌نشینی، موافقت آمریکا را برای اجرای عملیات گسترده‌تر علیه حزب‌الله به دست بیاورد.

