صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درخواست عجیب ترامپ از رئیس‌جمهور لبنان!

یک رسانه لبنانی فاش کرد که رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدار برنامه‌ریزی شده با همتای لبنانی خود در واشنگتن، علاوه بر پیگیری اجرای توافق آتش‌بس با رژیم صهیونیستی، از وی خواهد خواست برای همکاری با دولت سوریه به دمشق سفر کند و آمادگی لبنان را برای پیوستن به توافق‌های ابراهیم اعلام کند.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۵۵
| |
5096 بازدید
|
۱
درخواست عجیب ترامپ از رئیس‌جمهور لبنان!

روزنامه «النهار» در گزارشی نوشت که ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان در سفر به واشنگتن با فشارهای سیاسی متعددی روبه‌رو است و دیدار او با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود می‌تواند بر آینده تحولات لبنان و منطقه تأثیرگذار باشد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به نوشته این روزنامه، در دیدار رؤسای جمهور لبنان و آمریکا، علاوه بر بررسی روابط دوجانبه، موضوعات مرتبط با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

روزنامه النهار لبنان نوشت: این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که تهدیدهای رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان ادامه دارد و روند اجرای توافق آتش‌بس و عقب‌نشینی نیروهای این رژیم از مناطق اشغالی همچنان با موانع جدی روبه‌رو است.

بر اساس این گزارش، ژوزف عون امیدوار است با جلب حمایت واشنگتن، ۲ هدف اصلی یعنی تثبیت آتش‌بس و وادار کردن رژیم صهیونیستی به خروج از مناطق اشغالی را محقق کند.


افزایش فشارها بر عون

این رسانه لبنانی به نقل از منابع دیپلماتیک غربی نوشته است که هم‌زمان با افزایش تنش میان آمریکا و ایران و کشته شدن شماری از نظامیان آمریکایی در اردن، فشارها بر رئیس‌جمهور لبنان افزایش یافته است.

طبق گفته این منابع، ترامپ در این دیدار از عون خواهد خواست که علاوه بر پایبندی به توافق آتش‌بس، آمادگی لبنان را ــ حتی در آینده ــ برای پیوستن به توافق‌های عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی موسوم به «توافق‌ ابراهیم» اعلام کند و بیان چنین موضعی در برابر رسانه‌ها را در راستای اهداف منطقه‌ای دولت آمریکا ارزیابی خواهد کرد.

النهار همچنین فاش کرد که ترامپ از ژوزف عون خواهد خواست پس از سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به ترکیه، به دمشق سفر کند؛ چراکه رئیس‌جمهور آمریکا، سوریه را یکی از برگ‌های مهم خود در معادلات منطقه‌ای می‌داند.

به نوشته النهار، رئیس‌جمهور لبنان نیز قصد دارد از ترامپ درباره اظهارات اخیر او در خصوص احمد الشرع و دعوت از وی برای ورود به لبنان و مقابله با حزب‌الله پرس‌وجو کند.


تداوم اختلاف بر سر اجرای آتش‌بس

النهار در ادامه گزارش خود نوشت، بسیاری از ناظران غربی معتقدند رژیم صهیونیستی قصد ندارد بدون دریافت امتیاز، از جنوب لبنان، به‌ویژه از مناطق مرزی موسوم به «خط زرد»، عقب‌نشینی کند.

این روزنامه نوشت که اجرای نخستین مرحله توافق آتش‌بس با تصمیم رژیم صهیونیستی متوقف شده و این رژیم تلاش می‌کند با ایجاد واقعیت‌های جدید میدانی و ساخت مواضع ثابت در مناطق مرزی، حضور خود را برای مدت طولانی تثبیت کند.

به نوشته النهار، دولت لبنان تاکنون نتوانسته است پس از امضای این توافق دستاورد ملموسی کسب کند؛ زیرا از یک سو رژیم صهیونیستی توافق را مطابق برداشت خود اجرا می‌کند و از سوی دیگر، حزب‌الله با مخالفت با برخی اقدامات دولت، مانع اجرای کامل آن شده است.

النهار در ادامه آورده است که میانجیگری آمریکا نیز، چه از طریق هیئت نظامی و چه از مسیر تماس‌های دیپلماتیک، هنوز به مرحله اعمال فشار جدی بر رژیم صهیونیستی برای خروج از مناطق اشغالی نرسیده است.

به نوشته این روزنامه، ژوزف عون در دیدار با ترامپ مشکلات پیش روی دولت لبنان را تشریح خواهد کرد و توضیح خواهد داد که ادامه اشغال مناطق مرزی از سوی رژیم صهیونیستی، دولت لبنان را در اجرای تعهدات خود با چالش مواجه کرده است.

النهار در ادامه آورده است که اگرچه ترامپ از تعیین جدول زمانی شش‌ماهه برای خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان حمایت می‌کند، اما بنیامین نتانیاهو با این موضوع مخالف است و تلاش می‌کند پیش از هرگونه عقب‌نشینی، موافقت آمریکا را برای اجرای عملیات گسترده‌تر علیه حزب‌الله به دست بیاورد.
 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
لبنان آمریکا ژوزف عون پیمان ابراهیم آمریکا و لبنان
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آیا اعراب خلیج فارس بعد از جنگ ایران به اسرائیل روی خواهند آورد؟
دیدار سفیر ایران در بیروت با رئیس‌جمهور لبنان
هشدار آقای رئیس‌جمهور درباره شروع دوباره جنگ
آذربایجان به پیمان ابراهیم می‌پیوندد؟!
چرا قزاقستان می‌خواهد به «پیمان ابراهیم» بپیوندد؟/ منزوی کردن ایران در آسیای مرکزی در دستور کار است
نصب بیلبوردهای جشن استقلال آمریکا در لبنان
چرا عربستان هم به دنبال تقویت روابط نظامی با آمریکاست و هم تنش زدایی با ایران؟
استقبال گرم بیروت از توافق ایران و آمریکا
«بن سلمان» در سفر به آمریکا خواهان توافق جامع امنیتی با تضمینی قوی است
فراخوان حزب‌الله برای تجمع در مسیر فرودگاه بیروت
آخرین هشدار آمریکا به لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
واکنش آمریکا به بازگشت سعدحریری
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
مروری بر اظهارات جنجالی وزیر خارجه ترکیه؛ «ایران، ترکیه و اسرائیل می‌توانند عضو یک بلوک منطقه‌ای شوند»
قزاقستان هم با اسرائیل سازش می‌کند!
دیدار وزیر خارجه عمان با رئیس جمهور و وزیر خارجه لبنان
ژوزف عون: اعتماد جهان باید به لبنان بازگردد
درخواست عون از بریتانیا و کانادا برای مهار اسرائیل
واکنش لبنان به اظهارات معاون فرستاده آمریکا
فرمانده ارتش لبنان به اسرائیل هشدار داد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
2
4
پاسخ
فکر نکن اگر به یک خفت تن دادی تمام میشود این خفت و خواری ها ادامه دار است
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
آمریکا جزایر را اشغال کند ایران نیازی به بازپس‌گیری فوری ندارد/ «ترامپ چنین ریسکی نخواهد کرد»
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
تصاویر انتقال گسترده تسلیحات نظامی به خاورمیانه برای تشدید حملات به ایران
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
سه ویدیو از تونلی که آمریکا بمباران کرد
اعلام قابل تامل روی آنتن شبکه خبر: با سقوط جزایر نباید گریه کنیم!
چرا انصارالله یمن وارد جنگ نمی‌شود؟/ بسته شدن «باب المندب» دست ایران را در مذاکرات تقویت می‌کند
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
تلاش اعراب خلیج فارس برای دور زدن همزمان هرمز و باب المندب/ ایران پیوند هرمز-باب‌المندب را به موضوعی راهبردی تبدیل کرد
تصاویر چپ کردن مرگبار خودرو آفرود در مرنجاب +18
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد
احیای راه‌آهن حجاز برای دور زدن تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز/ ترکیه هاب ترانزیتی منطقه می‌شود
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۵ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۲ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۰۶ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۲ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۹ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۷ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۶۶ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۲ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۵۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oTH
tabnak.ir/005oTH