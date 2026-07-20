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پرطرفدارترین اسامی ایرانی در بین ایرانیان کدامها هستند؟

آیا می دانید بالاترین فراوانی آماری در میان نامهای فارسی، یا اسامی متعلق به اقوام ایرانی در بین ایرانیان کدامها هستند و در رتبه چندم از میان کل اسامی قرار دارند؟
کد خبر: ۱۳۸۵۶۵۴
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6570 بازدید
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۱۹

پرطرفدارترین اسامی ایرانی در بین ایرانیان کدامها هستند؟

در زمستان ۱۲۹۷ خورشیدی بود که نخستین شناسنامه ایرانی به نام «فاطمه ایرانی» صادر شد؛ گویی از همان آغاز، تاریخ ثبت احوال ما با پیوندی عمیق میان مذهب، ملیت و هویت فردی گره خورده بود.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک،  یک قرن به علاوه یک دهه از صدور اولین شناسنامه در ایران گذشته و دفتر ثبت احوال کشور، با میلیون‌ها سند سجلی، تصویری شگفت‌انگیز از نام‌گذاری ایرانیان ترسیم می کند.

این آمار، که برگرفته از کتاب «تأثیر وقایع بر نام‌گذاری ایرانیان» و داده‌های رسمی تا سال ۱۳۸۰ است، نه تنها فهرستی از کلمات، بلکه آینه‌ای از باورها، آرزوها و تحولات فرهنگی یک ملت را پیش روی ما می‌گذارد.

تاج‌داران همیشگی: محمد و فاطمه

در میان حدود ۹۰ میلیون سند بررسی‌شده، نام محمد با بیش از ۲ میلیون و ۳۰ هزار تکرار در صدر نام‌های پسرانه ایستاده و فاطمه با بیش از ۳ میلیون و ۳۵ هزار مورد، پادشاهی زنان را فتح کرده است. جالب آنکه فاطمه تقریباً یک میلیون پیشی گرفته از محمد. زهرا نیز با حدود ۲ میلیون، در رتبه دوم زنان، از علی (رتبه دوم مردان) سبقت گرفته.

این دو نام، چون دو ستون استوار، در برابر طوفان‌های تاریخی — از مشروطه تا انقلاب، جنگ و مدرنیته — مقاوم مانده‌اند. هیچ واقعه‌ای نتوانسته رغبت عمومی را به این میراث مذهبی بکاهد. ده نام برتر پسرانه عمدتاً ریشه در ائمه اطهار دارد: علی، حسین، مهدی، حسن، رضا، احمد، محمدرضا، عباس و علیرضا. در دختران نیز فاطمه، زهرا، مریم، معصومه، سکینه، زینب، رقیه، خدیجه، لیلا و سمیه سلطنت می‌کنند.

قصه نام‌های ایرانی

در میان این دریای نام‌های عربی-مذهبی، نام‌های اصیل ایرانی خودنمایی می‌کنند. در فهرست صد نام برتر مردان تا ۱۳۸۰:

- امید (رتبه ۴۶، با ۱۵۶ هزار تکرار) پرطرفدارترین نام ایرانی مردانه است.
- سپس فرهاد (۵۰)، بهروز (۵۹)، بهرام، بهمن، مهرداد، بهزاد، پرویز، بهنام، رامین، مهران و شهرام.

در زنان، شهربانو با ۲۴۵ هزار تکرار (رتبه ۲۰ کلی) در صدر ایستاده. پس از آن فریبا (۲۹)، مهناز (۳۱) و فهرستی طولانی از نام‌های دل‌انگیز ایرانی: نسرین، فرزانه، فرشته، پروین، ناهید، شهناز، افسانه، مهری، مهین، پروانه، پریسا، سحر، آرزو، مژگان، زیبا، ندا، شیرین، منیژه، گوهر، شهین، پری، ایران، خاور، خاتون، مهسا، سیما و آذر.

 تحولات جدید؛ از سنت به نوآوری

آمار تا ۱۳۸۰، تصویری تاریخی ارائه می‌دهد، اما نگاهی به روندهای اخیر (۱۴۰۰ به بعد) نشان‌دهنده جریانی تازه است. همچنان فاطمه و محمد، علی (یا ترکیب‌هایی چون امیرعلی) در صدر نام‌های نوزادان قرار دارند — مثلاً در سال ۱۴۰۲، فاطمه با بیش از ۱۰ هزار مورد در صدر دختران و محمد در پسران.

رتبه نام های ایرانی در مین ایرانیان

با این حال، نام‌های نوظهور با ریشه فارسی یا ریشه در اقوام و زبان های رایج محلی و نیز مبتنی بر مدرنیته رو به افزایش‌اند: در دختران، هانا، ماهلین، آوا، رستا، حلما، آیلین، یسنا؛ و در پسران، آراد، آیهان، شاهان، سامیار و آریا. این گرایش، نشان‌دهنده جستجوی والدین امروزی برای تعادلی میان هویت ملی، زیبایی مدرن و استقلال فرهنگی است — حرکتی هنرمندانه در برابر فشارهای یکسان‌سازی.

نام‌ها، آینه روح یک ملت

نام‌ها فقط برچسب هویت نیستند؛ آنها روایتگر تاریخ و آرزوهای جمعی‌اند. تسلط پایدار نام‌های مذهبی، عمق اعتقادات ایرانیان را آشکار می‌کند — عشقی که نسل به نسل منتقل شده. همزمان، صعود نام‌های ایرانی مانند امید، شهربانو، فرهاد و مهناز، حکایت از غرور ملی و نیاز به ریشه‌داری دارد. در عصر جهانی‌شدن، انتخاب نامی چون «رستا» (رستگاری) یا «آراد» (آزاده) نه یک مد روز، بلکه اقدامی اقناعی برای بازتعریف هویت در دنیای جدید است.

این آمار، بیش از هر چیز، بر غنای فرهنگی ایران تأکید دارد: جایی که سنت و مدرنیته، مذهب و ملی‌گرایی، در کنار هم نامی زیبا می‌سازند. هر نامی که والدینی برای فرزندشان برمی‌گزینند، ادامه  داستانی است از تحولات فردی و جمعی ایرانیان.  

 سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خورشیدی، جایی که آمار ثبت احوال نه فقط تکرار سنت‌ها، بلکه روایتگر تحولات ظریف اجتماعی، فرهنگی و هویتی است. هرچند آمار جامع ملی صد نام برتر برای این سال‌ها هنوز به صورت رسمی و کامل منتشر نشده، داده‌های مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال، گزارش‌های استانی و روندهای غیررسمی تا شهریور ۱۴۰۴، تصویری شفاف و دل‌انگیز از تغییرات ترسیم می‌کنند.

تداوم تاج‌داران سنتی با شانه به شانه شدن نوآوری‌ها

فاطمه همچنان در صدر نام‌های دخترانه نوزادان قرار دارد و محمد و علی در بین پسران. اما باد تغییرات وزیده: نام‌های مدرن و ریشه‌دار ایرانی یا الهام‌گرفته از فرهنگ‌های درون زا، اقوام متعدد و یا کشورها و فرهنگ های همسایه، با شتابی چشمگیر صعود کرده‌اند. این جابه‌جایی، نه انکار سنت، بلکه غنای آن را با رنگ‌های تازه نشان می‌دهد.

در روندهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ برای دختران:
- نام‌هایی چون هانا (رتبه‌های بالا، اغلب ۳ یا ۴)، ماهلین (ترکیبی نوین و پرجاذبه)، نورا (نورانی و مدرن)، رستا (رستگاری با ریشه باستانی) و آوا به شدت مورد اقبال قرار گرفته‌اند.
- دیگر نام‌های برجسته: آیلین، ریحانه (ترکیب مدرن-مذهبی)، سلین، نفس، پناه و مرسانا.

این نام‌ها، اغلب کوتاه، آهنگین و دارای معانی امیدبخش یا طبیعت‌گرا، بازتاب جستجوی والدین برای هویتی مستقل، زیبا و جهانی است. در برخی استان‌ها مانند آذربایجان شرقی، ماهلین، نفس، نورا و پناه در صدر قرار گرفته‌اند. گویی مادران و پدران امروز، با انتخاب این نام‌ها، داستانی تازه از امید و استقلال برای دخترانشان می‌نویسند.

برای پسران در ۱۴۰۴:
- آراد، آیهان (یا آی‌هان)، شاهان، سامیار و نام‌هایی با ریشه پارسی یا ترکی مانند علی‌سان و اورهان، صعود چشمگیری داشته‌اند. نامهای ترکی و کری در این بین رشد چشمگیری یافته اند.
- ترکیب‌های سنتی مانند امیرعلی، محمد، علی و امیرحسین همچنان قدرتمندند، اما نام‌های نوین رتبه‌های ۴ تا ۱۰ را تسخیر کرده‌اند.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۱۹
هادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
8
60
پاسخ
من و همسرم هر دو مذهبی و از خانواده‌های مذهبی هستیم. اسم پسرمان «ســورنا» (فرماندۀ لشگر ایران در زمان اشکانیان که رومیان رو شکست داد)
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
سورنا ترکی هست. اشکانیان هم تورک بودند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
7
25
پاسخ
اصلا از اسم من هیچ نگفتی. کاظم!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
12
22
پاسخ
اینکه ثبت احوال تصمیم بگیره ما چه اسم هایی میتونتیم بذاریم چیا نمیتونیم خیلی ظلمه. مثلا 14 قرن هست که اسامی مثل اسکندر و تیمور داشتیم. شاعرهای بزرگی در وصفشان شعرها سرودند. تا 20 سال پیش خیلی ها هنوز این اسامی رو استفاده میکردن. الان چی شد شدن ممنوعه؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
خوب شما اسم فرزندتان را بهزا تیمور اسکند کسی جلوت نگرفته
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
برادرم گناه داره بچه ای که بخواد با اسم تیمور و اسکندر و غلام و چنگیز بدنیا بیاد، چنین اسم هایی نماد افرادی بودند که جلوه ی خوبی حداقل توی ایران نداشتند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
10
پاسخ
اسم منو یاد رفت : امیر .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
امير ها رو عشقه
ناشناس
|
Canada
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
4
25
پاسخ
ضمن احترام به دیگر ملل اعم از اروپایی و عربی، اسامی اصیل ایرانی فوق العاده زیبا و پر معنا می‌باشند.
عباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
4
23
پاسخ
منظورتون از اسامی "اصیل" "ایرانی" رو نفهمیدم. مطمئن هستین معنی دقیق "ایرانی" و "اصیل" رو تو بعضی از این اسامی که نوشتین می دونین؟؟؟
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
11
پاسخ
البته یه سری از اسامی عربی هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
1
8
پاسخ
غیر ایرانی را حمع بزنید با جمع ایرانی مقایسه کنید. تنوع اسامی غیر مذهبی زیاده ولی محموعشون خیلی بالاتره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
9
پاسخ
به نظرم واژه اسم اصیل ایرانی نادرسته. بهتر بود مینوشتید اسامی که در زبانی فارسی بوجود آمدند. جغرافیا با زبان متفاوت هست. اگه فرقشو بدونین. میدونین ؟
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
9
پاسخ
کاش به جای این همه ظاهر بینی و توجه به اسامی به دنبال مسماها بودیم
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