اعلام آمادگی پوتین برای تماس با رهبر معظم انقلاب

کرملین گفت در حال حاضر برنامه‌ای برای تماس تلفنی بین رئیس‌جمهور روسیه و رهبر معظم ایران وجود ندارد، اما ولادیمیر پوتین، «آماده چنین تماس‌هایی است.»

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه بر آمادگی رئیس‌جمهور این کشور برای تماس تلفنی با رهبر معظم انقلاب تاکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دمیتری پسکوف در این باره به خبرگزاری تاس گفت: «در حال حاضر هیچ ترتیب خاصی برای تماس تلفنی بین ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید ایران، وجود ندارد، اما پوتین آماده چنین تماس‌هایی است.»