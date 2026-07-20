جهش بزرگ قیمت نفت با وقوع تنش در ایران!

قیمت نفت خام برنت با افزایش سه درصدی از سد ۹۰ دلار گذشت و به ۹۰ دلار و ۷۴ سنت رسید. این افزایش قیمت در سایه تداوم تنش ها در منطقه و اختلال حرکت کشتی ها در تنگه هرمز صورت می گیرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ پیشتر منابع آگاه به رویترز گفته بودند که نیروهای انصارالله یمن در سایه تشدید تنش های منطقه ای خود را برای بستن تنگه باب المندب آماده می کنند. تنگه باب المندب دروازه دریای سرخ به شمار می رود و ۷ درصد از نفت خام جهان از این تنگه عبور می کند.

نگرانی ها در بازارهای جهانی نسبت به تداوم بی ثباتی در بخش نفت و گاز باعث افزایش قمیت ها شده به طوری که تحلیلگران هشدار داده اند این روند می تواند باعث شود قیمت نفت خام از ۱۰۰ دلار نیز عبور کند.

