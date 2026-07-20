حمله آمریکا به منطقه نظامی در تبریز

مجید فرشی افزود: حوالی ساعت ۲:۳۵ دقیقه بامداد یک منطقه نظامی در جنوب غربی شهر تبریز مورد حمله ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفت که صدای انفجار شنیده شده در رابطه با این موضوع است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی با بیان اینکه نیروهای امدادی و عملیاتی بلافاصله در محل حادثه حضور پیدا کردند، ادامه داد: خوشبختانه این حمله شهید یا مجروحی در پی نداشته است.

