وقوع حملات پهپادی در کویت

ارتش کویت با تأیید وقوع حملات پهپادی علیه این کشور مدعی شد که در حال مقابله با این حملات است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دقایقی قبل نیز وزارت کشور بحرین اعلام کرد که آژیرهای خطر در این کشور فعال شده و شهروندان باید خود را به نزدیک ترین مکان امن برسانند.

هدف قرار گرفتن پایگاه های آمریکا در کشورهای منطقه در واکنش به تجاوز تروریست های آمریکایی علیه مناطق مختلف کشورمان صورت می گیرد.

این کشورها با پذیرش پایگاه های آمریکایی به عنوان مبدأ تجاوز علیه ایران شناخته می شوند.

