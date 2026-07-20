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سپاه قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر را گرفت

سپاه پاسدران نقلاب اسلامی در نوزدهمین اطلاعیه خود از حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در منطقه التنف سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهرخبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۰۸
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4918 بازدید
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سپاه قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر را گرفت

 

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سپاه در این اطلاعیه که بامداد دوشنبه منتشر شد، آمده است: مردم حماسه آفرین و شجاع و بصیر ایران اسلامی؛ در پاسخ به شرارت‌های ارتش کودک‌کش آمریکا، رزمندگان نیرو‌های هوافضای سپاه در موج یازدهم عملیات نصر ۲، با رمز مبارک یا اباعبدالحسین (ع) و تقدیم به سربازان مظلوم شهید بمپور ایرانشهر، با حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در منطقه تنف سوریه، علاوه بر انهدام یک سامانه راداری، چند فروند بالگرد خاص عملیات ویژه، در قصاص خون سربازان شهید شب قبل در ایرانشهر، تعداد زیادی از نیرو‌های جنایتکار آمریکایی را به درک واصل کردند.

این اطلاعیه در ادامه تاکید می‌کند: کنترل کامل تنگه هرمز کماکان در اختیار رزمندگان شجاع ماست و تا زمانی که شرارت‌های آمریکا ادامه داشته باشد، یک قطره نفت و گاز از این منطقه صادر نخواهد شد.

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برچسب ها
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سوریه ایرانشهر سربازان قصاص
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
11
پاسخ
امیدوارم تلفات جانی آمریکا بیشتر و بیشتر شه
به نظر در کنار زدن تجهیزات ، هدف قرار دادن نیروها هم مهمه
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