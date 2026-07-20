وزارت خارجه اردن کاردار ایران را فراخواند

وزارت امور خارجه اردن کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران را در واکنش به حملات ایران به مواضع دشمن آمریکایی در خاک خود فراخواند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در پی ادامه تجاوز نظامی آمریکا به مناطق مختلف ایران از مبدا پایگاه‌های آمریکا در کشور‌های عربی از جمله اردن، نیرو‌های نظامی کشورمان به این حملات پاسخ محکمی دادند که از جمله طبق تایید فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا به هلاکت سربازان آمریکایی در خاک اردن منجر شده است.

در پی این حملات، «فواد المجالی»، سخنگوی وزارت امور خارجه اردن اعلام کرد که کاردار ایران در امان احضار و یادداشت اعتراض رسمی این کشور به وی به دلیل آنچه «حملات مداوم به خاک اردن» ادعا شد، تسلیم شده است.

در حالی که ایران در حملات تلافی‌جویانه خود تنها مواضع دشمن آمریکایی را هدف قرار داده، وزارت امور خارجه اردن در بیانیه خود با طرح ادعایی بی‌اساس، مدعی شد که امنیت و ایمنی شهروندان اردنی خط قرمزی است که به هیچ وجه قابل عبور نیست.