عکس: تصویری از حضور ترامپ در فینال جام جهانی
حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهور در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ به همراه اینفانتینو، رئیس فیفا
کد خبر: ۱۳۸۵۵۸۹| |
10681 بازدید
تصویری از حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهور در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ به همراه اینفانتینو، رئیس فیفا منتشر شده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
ای کاش میشد این جرثومه فساد آمریکا رو به درک واصل کرد ...
نمیشه ولی اگر میشد چی میشد.
ننگ و مرگ بر این خوک زرد (ترامپ)
نمیشه ولی اگر میشد چی میشد.
ننگ و مرگ بر این خوک زرد (ترامپ)
اینفانتینو ی کچل سرش داشته میتراشیده خوشگل کنه برای ترامپ هول شده پشت گوششو با تیغ بریده !
من اصلا فوتبالی نیستم ولی خوشحالم که اسپانیا برد و نتان یابوووو سوخت.