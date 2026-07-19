تیراندازی خونین در ایالت مینهسوتا آمریکا
در تیراندازی مقابل یک باشگاه تفریحی در ایالت مینهسوتا آمریکا ۹ نفر زخمی شدند.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۸۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از شبکه تلویزیونی ای بی سی نیوز، بر اثر وقوع تیراندازی مقابل یک باشگاه تفریحی در شهر مینیاپولیس در ایالت مینهسوتا در آمریکا چند نفر زخمی شدند.
بر اساس اعلام این رسانه، در این حادثه ۹ تن زخمی شدند.
منابع آگاه از این حادثه از وخیم بودن وضعیت جسمی برخی زخمی های این حادثه خبر می دهند.
تیم تیراندازی با سلاح گرم این شهر، تحقیقات را مدیریت میکند و تا صبح امروز یکشنبه به وقت محلی هیچ بازداشتی در این خصوص صورت نگرفته است.
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