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رایزنی عراق و ایران درباره مقدمات سفر الزیدی به تهران

معاون وزارت امور خارجه عراق و سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد دیدار درباره مقدمات سفر نخست وزیر عراق به تهران رایزنی کردند.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۷۹
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رایزنی عراق و ایران درباره مقدمات سفر الزیدی به تهران

به گزارش تابناک، محمد حسین بحرالعلوم معاون وزارت خارجه عراق در امور روابط دوجانبه روز یکشنبه میزبان محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در عراق بود.

براساس بیانیه وزارت خارجه عراق، دو طرف در این دیدار روابط دوجانبه میان عراق و ایران و دستور کار سفر قریب الوقوع علی الزیدی نخست وزیر عراق به تهران طی پایان این هفته را بررسی کردند.

طرفین درباره آمادگی‌های جاری برای این سفر از جمله امضای چندین یادداشت تفاهم حوزه‌های همکاری مشترک که موجب تقویت روابط دوجانبه می‌شود و به منافع مشترک دو کشور خدمت می‌کند رایزنی کردند.

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عراق علی الزیدی نخست وزیر عراق ایران سفر به ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
شاهرخ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
0
پاسخ
بهش بگین اول عراق رو جمع بکنه.
پنجاه درصد حملات به ایران از سمت کردستان
عراق انجام میشه.
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