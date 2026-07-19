به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین شامگاه یکشنبه گفت: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با چو سون هوی، وزیر امور خارجه کره شمالی روابط بین دو کشور را ستود و سلام خود را به کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی رساند.

بنا بر این گزارش، سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت: رئیس‌جمهور پوتین از روابط دوجانبه روسیه و کره شمالی بسیار قدردانی و از فرصت استفاده کرد تا بار دیگر از رهبری و مردم کره شمالی به خاطر کمکشان در عملیات ویژه نظامی تشکر کند و در عین حال تاکید کرد که اعمال قهرمانانه سربازان کره شمالی که از ارتش ما حمایت کردند، هرگز در کشور ما فراموش نخواهد شد.

پسکوف در ادامه گفت: رئیس‌جمهور پوتین همچنین سلام گرم خود را به رهبر کره شمالی رساند و وزیر امور خارجه کره شمالی نیز به نوبه خود از رئیس‌جمهور روسیه به خاطر سخنان محبت آمیزش تشکر کرد و افزود که کیم جونگ اون اخیرا تأکید کرده که توسعه روابط با روسیه در همه زمینه ها همچنان یک هدف راهبردی دولت او است.

وی افزود که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و یوری اوشاکوف، دستیار کرملین نیز در این دیدار حضور داشتند.