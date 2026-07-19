صدها سرباز با جراحت وخیم در جنگ علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مارک وارنر، سناتور دموکرات آمریکایی از ایالت ویرجینیا شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با برنامه «فِیس دِ نیشن» از تلویزیون خبری سی‌بی‌اس نیوز عنوان کرد: ما به معنای واقعی کلمه صدها زخمی جدی داریم، اما فکر می‌کنم تعداد تلفات به ۱۶ نفر رسیده است.

این سناتور آمریکایی با بیان اینکه «هیچ تهدید قریب‌الوقوعی» از سوی ایران وجود نداشت، گفت: من استدلال می‌کنم این اتفاقی است که وقتی یک جنگ انتخابی را شروع می‌کنید، رخ می‌دهد و می‌توانم بدون هیچ ابهامی بگویم که هیچ تهدید قریب‌الوقوعی از سوی ایران وجود نداشت. شما یک جنگ انتخابی را بدون برنامه شروع می‌کنید و در اهداف خود یعنی گرفتن اورانیوم غنی‌شده، هیچ پیشرفتی در آن حاصل نمی‌شود. ما به ۱۵ هزار سرباز در میدان نیاز داریم و هیچکس نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.

او با اشاره به توان نظامی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: این ۱۵ هزار نفر، رقمی دست‌کم برای ورود به پناهگاه‌ها است و خارج کردن این اورانیوم غنی‌شده بسیار دشوار خواهد بود. ایرانی‌ها به سمت آنها شلیک خواهند کرد. ما گفتیم که قرار است توانایی آنها در استفاده از موشک و پهپاد را کاهش دهیم و بدیهی است که در این مورد موفق نبوده‌ایم. این موضوع من را به شدت دیوانه می‌کند زیرا ما از موشک‌هایی استفاده می‌کنیم که ۲.۵ میلیون دلار هزینه دارند تا پهپادهای ایرانی را که ۵۰ هزار دلار هزینه دارند، سرنگون کنند.

سناتور وارنر با اشاره به مسئله تنگه هرمز اذعان کرد: بابت موضوع تنگه هرمز باید بگویم، قیمت بنزین اکنون به چهار دلار رسیده است و رئیس‌جمهور ترامپ هیچ برنامه‌ای برای آن ندارد.

در حالی‌که هنوز دو هفته از اجرای تفاهم نامه اسلام‌آباد نمی‌گذشت، آمریکا با تحت فشار قرار دادن عمان و با حمایت برخی کشورهای منطقه اقدام به دور زدن تفاهم نامه و نقض بند ۵ آن در رابطه با مدیریت ایران بر تنگه هرمز کردند که این مسئله با مخالفت و اعتراض ایران مواجه شد. با این حال این کشورها به اعتراض ایران توجه نکردند و مسیر جنوبی تنگه هرمز را بدون توجه به تفاهم مذکور برای عبور کشتی‌ها باز کردند که این روند به تشدید دوباره تنش و برهم خوردن تفاهم اسلام‌آباد منجر شد