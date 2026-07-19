شکار پهپاد جاسوسی در جنوب کشور + عکس

به گزارش تابناک، این پهپاد شناسایی و جاسوسی بامداد یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ توسط رزمندگان تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در مناطق عملیاتی جنوب کشور مورد هدف قرار گرفت و به طور سالم بر زمین فرو آمد.

این پهپاد در حال شناسایی و جاسوسی از مناطق عملیاتی جنوب کشور بود که شکار شد.