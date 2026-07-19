شکار پهپاد جاسوسی در جنوب کشور + عکس
یک پهپاد جاسوسی در جنوب کشور در مناطق عملیاتی جنوب کشور مورد هدف قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۶۷| |
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به گزارش تابناک، این پهپاد شناسایی و جاسوسی بامداد یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ توسط رزمندگان تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در مناطق عملیاتی جنوب کشور مورد هدف قرار گرفت و به طور سالم بر زمین فرو آمد.
این پهپاد در حال شناسایی و جاسوسی از مناطق عملیاتی جنوب کشور بود که شکار شد.
گزارش خطا
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