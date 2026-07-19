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درخواست‌های رئیس‌جمهور لبنان در دیدار با ترامپ

ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد «جوزف عون»، رئیس‌جمهور این کشور، دیدارهای رسمی خود در واشنگتن را با ملاقات با «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا، آغاز خواهد کرد و قرار است روز سه‌شنبه آینده در کاخ سفید با «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار کند.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۶۵
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درخواست‌های رئیس‌جمهور لبنان در دیدار با ترامپ

به گزارش تابناک، شبکه الجزیره نوشت: منابعی به شبکه الجزیره گفتند عون در این دیدار خواستار اعمال فشار بر اسرائیل برای پایبندی به توافق چارچوبی با بیروت خواهد شد.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک مقام لبنانی گزارش داد که عون قصد دارد پیشنهادی مکتوب درباره چگونگی خلع سلاح و برچیدن زرادخانه حزب‌الله به ترامپ ارائه کند.

این مقام لبنانی افزود عون معتقد است تنها ترامپ از نفوذ لازم برای اعمال فشار بر اسرائیل جهت عقب‌نشینی نیروهایش و کمک به لبنان برای بازگرداندن حاکمیت کامل این کشور برخوردار است.

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لبنان جوزف عون آمریکا ترامپ نتانیاهو اسرائیل حمله جنوب لبنان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
1
6
پاسخ
کالابرگ لازمه ۱۰ میلیون نفری ماهانه داده بشه کمتر اثری نداره در معیشت پولش هم از مدیریت هزینه دولت و سایر دستگاهها تامین .
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