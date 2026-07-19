پاکستان هم شاید به جنگ آمریکا و ایران کشیده شود!

خبرگزاری رویترز مدعی شد: حملات حوثی‌های همسو با ایران در یمن به عربستان سعودی، موجب نگرانی و نارضایتی پاکستان شده و این خطر را به وجود آورده است که اسلام‌آباد نیز به این منازعه کشیده شود؛ موضوعی که می‌تواند هرگونه نقش آینده پاکستان به‌عنوان میانجی میان ایالات متحده و ایران را با پیچیدگی‌های جدی روبه‌رو کند.

به گزارش تابناک به نقل از ریوترز، پاکستان، کشوری مجهز به سلاح هسته‌ای که ماه گذشته در دستیابی به توافقی موقت در جنگ میان واشنگتن و تهران نقش میانجی را ایفا کرد، سال گذشته توافقنامه دفاع متقابلی با عربستان سعودی امضا کرد. همچنین هزاران نیروی نظامی پاکستانی به همراه یک اسکادران جنگنده در عربستان مستقر شده‌اند.

پاکستان پیشتر نسبت به حملات موشکی ایران به عربستان ابراز خشم کرده بود، اما تحلیلگران منطقه‌ای و مقام‌های پاکستانی می‌گویند حملات این هفته، سطح نارضایتی اسلام‌آباد از ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرده است؛ زیرا احتمال آغاز دور جدیدی از درگیری میان عربستان سعودی و حوثی‌ها را افزایش داده است‌.