پاکستان هم شاید به جنگ آمریکا و ایران کشیده شود!
خبرگزاری رویترز مدعی شد: حملات حوثیهای همسو با ایران در یمن به عربستان سعودی، موجب نگرانی و نارضایتی پاکستان شده و این خطر را به وجود آورده است که اسلامآباد نیز به این منازعه کشیده شود؛ موضوعی که میتواند هرگونه نقش آینده پاکستان بهعنوان میانجی میان ایالات متحده و ایران را با پیچیدگیهای جدی روبهرو کند.
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به گزارش تابناک به نقل از ریوترز، پاکستان، کشوری مجهز به سلاح هستهای که ماه گذشته در دستیابی به توافقی موقت در جنگ میان واشنگتن و تهران نقش میانجی را ایفا کرد، سال گذشته توافقنامه دفاع متقابلی با عربستان سعودی امضا کرد. همچنین هزاران نیروی نظامی پاکستانی به همراه یک اسکادران جنگنده در عربستان مستقر شدهاند.
پاکستان پیشتر نسبت به حملات موشکی ایران به عربستان ابراز خشم کرده بود، اما تحلیلگران منطقهای و مقامهای پاکستانی میگویند حملات این هفته، سطح نارضایتی اسلامآباد از ایران را وارد مرحله تازهای کرده است؛ زیرا احتمال آغاز دور جدیدی از درگیری میان عربستان سعودی و حوثیها را افزایش داده است.
گزارش خطا
ایران باید از طریق میانجیها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
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فکر میکنید چرا میانجی شده؟ همچنین از الان بگم که در این جنگ پاکستان در سمت آمریکاست حتی اگر کسانی در ساختار بالای سیستم سیاسی پاکستان هم مخالف این موضوع باشند. دلیلش هم میتوانید از نگاه متفاوت مردم پاکستان به دولتش دربارهی آمریکا ببینید واینکه با اینکه مردم پاکستان نگاه مثبتی به آمریکا ندارند با این حال دولت در سمت آمریکا میایستد.
پاسخ ها
مهرداد| |
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
از افغانستان در جنگ با پاکستان حمایت کنید تا پاکستان بی دلیل خودش رو وسط معرکه ای که بهش ربط نداره نندازه
در صورت وارد شدن پاکستان به جنگ، گسل های مردمی پاکستان فعال خواهند شد و اوضاع داخلی شون به شدت بهم می ریزه
خیر ، وارد نمی شود . چون دچار درگیری داخلی با گروه های مختلف شیعی داخلی می شود .
سلام شهادت رهبر بزرگ ایران یک پدر کشتکی بین ما و آمریکایی ها ایجاد کرد ولی چرا اسرائیل که شروع کننده جنگ بین ما و آمریکایی ها هست را فراموش کرده ایم اینم زرنگی صهیونیست ها هست
پاکستان به جنگ ایران کشیده بشه. ممکنه کشورهای دیگری هم به جنگ پاکستان وارد شوند.