انصارالله: اگر منطقه منفجر شود، بزرگترین بازنده آمریکا است

عضو دفتر سیاسی انصارالله با بیان اینکه منطقه به دلیل تجاوزات علیه ایران و محاصره یمن به سمت یک انفجار بزرگ پیش می‌رود، تصریح کرد: اگر منطقه به سمت انفجار پیش برود، بزرگترین بازنده ایالات متحده آمریکا خواهد بود.

به گزارش تابناک، «عبدالله النعمی» عضو دفتر سیاسی انصارالله در گفت‌وگو با شبکه المیادین در خصوص تحولات جاری منطقه گفت: ایالات متحده به توافقات پایبند نیست و این موضوع در بیش از یک جنگ ثابت شده است. اسرائیل با زیرکی توانست ایالات متحده را به جنگ علیه ایران بکشاند.

وی تأکید کرد: منطقه به دلیل تجاوز علیه ایران و محاصره یمن به سمت یک انفجار بزرگ پیش می‌رود. اگر جنگ آغاز و منطقه منفجر شود، بزرگترین بازنده ایالات متحده آمریکا خواهد بود.

عضو دفتر سیاسی انصارالله خاطرنشان کرد: عربستان سعودی پر از اهداف است که در دسترس نیروهای مسلح یمن قرار دارند.

وی تصریح کرد: ما آماده‌ایم که بالاترین هزینه را برای رفع محاصره بپردازیم و منطقه در آستانه انفجار است و عربستان سعودی این را می‌داند.

النعمی خاطرنشان کرد: یمن در حال بررسی گزینه‌های خود است و اگر آمریکا علیه یمن به عربستان سعودی بپیوندد، وارد مخمصه شده است. مسیر با محور مقاومت با هماهنگی کامل در حال انجام است.

وی اضافه کرد، فرودگاه صنعا پذیرای پروازهای همه کشورها خواهد بود و هرگونه حملاتی از سوی عربستان سعودی، منطقه را شعله‌ور خواهد کرد.

عضو دفتر سیاسی انصارالله خاطرنشان کرد: هرگونه حمله ای از سوی عربستان سعودی به هرگونه پرواز به فرودگاه صنعا یا از آنجا با پاسخ کامل مواجه خواهد شد.