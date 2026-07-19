وزیر آمریکایی: ترامپ به دنبال راه دیپلماتیک با ایران است!
وزیر انرژی آمریکا که نخواست تجاوز کشورش به ایران در میانه رایزنیهای دیپلماتیک غیرمستقیم تهران-واشنگتن را به یاد بیاورد، ادعا کرد که ترامپ به دنبال راهحل دیپلماتیک در خصوص ایران است!
کد خبر: ۱۳۸۵۵۵۸| |
3324 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری الجزیره، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا امروز شنبه با طرح ادعایی مضحک بدون اشاره به این واقعیت که تنگه راهبردی هرمز پیش از تجاوز این کشور به ایران و ناامن کردن منطقه باز و ایمن بود، مدعی شد: ما در حال حاضر در تلاشیم تا جریان نفت و گاز از طریق تنگه هرمز را تضمین کنیم، چه با همکاری ایران و چه بدون آن.
این مقام آمریکایی که نخواست تجاوز کشورش به ایران در میانه رایزنی های دیپلماتیک غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن را به یاد بیاورد، ادعا کرد: رئیس جمهور ترامپ همیشه به دنبال یک راه حل دیپلماتیک است و میخواهد موضوع را از طریق توافق حل کند!
وی سپس مدعی شد: اگر ایران مایل به دنبال کردن یک راه حل دیپلماتیک باشد، این مسیر طی خواهد شد. در غیر این صورت، ما به تضمین آزادی دریانوردی ادامه خواهیم داد!
گزارش خطا
ایران باید از طریق میانجیها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پلها و زیر ساختهای ایران/ بزرگترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲