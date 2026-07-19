با انسداد تنگه هرمز و همچنین کاهش ذخایر استراتژیک آمریکا قیمت نفت به ۱۰۰ دلار می‌رسد.

قیمت نفت خام در پلتفرم هایپرلیکوید (Hyperliquid) به افزایش خود ادامه داد زیرا سرمایه‌گذاران به تشدید تنش‌های جاری بین آمریکا و ایران واکنش نشان دادند.

به گزارش تابناک، قیمت نفت برنت به 88.7 دلار جهش کرد و حجم معاملات 24 ساعته آن به 59 میلیون دلار رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) که شاخص نفتی آمریکا است، نیز با افزایش قیمت به 83.62 دلار رسید و حجم معاملات آن به 111.2 میلیون دلار افزایش یافت.

قیمت نفت برنت و WTI در این آخر هفته به روند صعودی خود ادامه دادند، زیرا جنگ بین آمریکا و ایران شدت یافت. آمریکا هشتمین دوره حملات خود را به اهداف کلیدی ایران انجام داد و مقامات آمریکایی اشاره کردند که حملات بیشتری احتمالاً صورت خواهد گرفت. به گزارش آکسیوس، آمریکا هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتری را به اسرائیل اعزام کرده تا برای حملات بیشتر آماده شود.

به نظر می‌رسد که مرحله فعلی حملات شدیدتر باشد و آمریکا بر زیرساخت‌های غیرنظامی کلیدی مانند جاده‌ها و پل‌ها تمرکز کرده است. از سوی دیگر، ایران هشدار داده که دیگر به مفاد توافق انجام شده با آمریکا پایبند نخواهد بود.

ایران همچنین به همسایگان خلیج‌فارس خود در مورد حملات گسترده‌تر در هفته‌های آینده هشدار داده است. این کشور در آخر هفته به یک تأسیسات کلیدی آب‌شیرین کن در کویت حمله کرد و مقامات ایرانی هشدار دادند که فرودگاه‌ها و سایر پروژه‌های زیرساختی ضروری هدف قرار خواهند گرفت. در نتیجه، نگرانی‌هایی وجود دارد که این درگیری به یک «جنگ بی‌پایان» تبدیل شود.

ذخایر نفت آمریکا به شدت کاهش یافته است

این وقایع در حالی رخ می‌دهد که تحلیلگران هشدار می‌دهند که ذخایر احتیاطی که در مرحله اول جنگ از افزایش چشمگیرتر قیمت نفت جلوگیری می‌کرد، دیگر وجود ندارد. یک گزارش اخیر فایننشال تایمز به نقل از «آمریتا سن» از موسسه انرژی اسپکت اشاره کرد که هشدار داد تقریباً 400 میلیون بشکه ذخایر مازاد موجود در ابتدای جنگ تا حد زیادی تخلیه شده است.

داده‌های اخیر از آژانس انرژی آمریکا نشان می‌دهد که ذخایر نفت این کشور همچنان در حال کاهش است. گزارشی از اداره اطلاعات انرژی (EIA) نشان داد که ذخایر نفت در هفته گذشته 1.7 میلیون بشکه کاهش یافته است.

در همین زمان، داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد که تردد از طریق تنگه هرمز در این ماه همچنان در حال کاهش است. در 24 ساعت گذشته تعداد بسیار کمی از این تنگه عبور کردند و 444 فروند کشتی دیگر در انتظار (عبور) هستند.

بدترین بخش ماجرا برای بازار نفت این است که هیچ راه آسانی برای خروج از مرحله فعلی جنگ وجود ندارد، زیرا تفاهم‌نامه (MoU) امضا شده سه هفته پیش شکست خورده است و همچنین ایران انگیزه‌ای برای ازسرگیری مذاکرات با آمریکا نخواهد داشت، زیرا این کشور حداقل سه بار در طول مذاکرات به ایران حمله کرده است. آمریکا این حملات را در ژوئن سال گذشته، فوریه و اکنون در جریان تفاهم‌نامه انجام داده است.

ایران همچنین انگیزه دارد که جنگ را طولانی‌تر کند و احتمالاً دریای سرخ را ببندد، اقدامی که به طور چشمگیری مقدار نفت ورودی به بازار را کاهش می‌دهد. ایران همچنین هشدار داده که «فجیره» (یکی از مراکز مهم سوخت‌رسانی و بندری در امارات) را هدف قرار خواهد داد و کل جریان نفت در منطقه را متوقف می‌کند.

نکته قابل توجه آن است که قیمت از بالای الگوی پرچم صعودی (که از یک خط عمودی و یک مثلث متقارن تشکیل شده) عبور کرده است. همچنین از بالای سطح مقاومت کلیدی در 83.25 دلار، که بالاترین سطح آن در 17 ژوئن بود، عبور کرده است.

نفت همچنین الگوی (Cup and Handle) را تشکیل داده و از بالای میانگین متحرک نمایی 50 روزه (EMA) عبور کرده، بنابراین به احتمال زیاد صعود قیمت نفت ادامه خواهد دادشت و به طور بالقوه به سطح مقاومت کلیدی 100 دلار خواهد رسید./ تسنیم