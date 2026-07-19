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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

قهرمانی اسپانیا مقابل بدترین آرژانتین تاریخ/ مسی هیچ کاره شد، آلبی‌سلسته از کار افتاد + فیلم

دو تیم اسپانیا و آرژانتین دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا به مصاف هم رفتند که در پایان لاروخا پیروز شد و به قهرمانی رسید.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۵۵
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قهرمانی اسپانیا مقابل بدترین آرژانتین تاریخ/ مسی هیچ کاره شد، آلبی‌سلسته از کار افتاد

اسپانیا و آرژانتین که با شکست رقبای خود به فینال جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا رسیدند، در نیویورک به مصاف هم رفتند و در پایان شاگردان لوئیس دلافوئنته قهرمان شدند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ میان دو تیم اسپانیا و آرژانتین از ساعت ۲۲:۳۰ یکشنبهُ ۲۸ تیرماه به وقت تهران (ساعت ۱۵ به وقت محلی) در ورزشگاه متلایف شهر رادرفورد نیوجرسی آغاز شد و با نتیجه یک بر صفر به سود لاروخا به پایان رسید.

فران تورس در دقیقه ۱۰۶ تک گل اسپانیا را وارد دروازه آرژانتین کرد. در این بازی انزو فرناندز از آرژانتین در دقیقه ۳+۹۰ با کارت قرمز داور مواجه شد.

ترکیب تیم ملی اسپانیا:

  • اونای سیمون، پدرو پورو، پائو کوبارسی، آیمریک لاپورته (دقیقه ۹۹ - اریک گارسیا)، مارک کوکوریا، رودری (دقیقه ۹۹ - مارتین زوبیمندی)، فابیان رویز (دقیقه ۶۲ - پدری)، لامینه یامال، دنی اولمو (دقیقه ۷۴ - میکل مرینو)، الکس بائنا (دقیقه ۷۵ - نیکو ویلیامز) و میکل اویارزابال (دقیقه ۶۲ - فران تورس).

ترکیب تیم ملی آرژانتین:

  • امیلیانو مارتینز، نیکولاس تاگلیافیکو، لیساندرو مارتینز (دقيقه ۴۴ - نیکولاس اوتامندی)، کریستین رومرو (دقیقه ۷۰ - فاکوندو مدینا)، گونزالو مونتیل (دقیقه ۵۸ - ناهوئل مولینا)، نیکو گونزالس، انزو فرناندز، الکسیس مک‌آلیستر، رودریگو دی‌پل (دقیقه ۷۰  - جولیانو سیمئونه)، خولیان آلوارز (دقیقه ۱۰۲ - مارکوس سنسی) و لیونل مسی.

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دقیقه ۴: لامینه یامال، نزدیک به محوطه جریمه آرژانتین سعی کرد با یک پاس هم تیمی‌اش را صاحب موقعیت کند، اما توپ پس از برخورد با مدافعان آلبی‌سلسته اتفاقی به دنی اولمو رسید؛ یامال خیلی زود خودش را به محوطه جریمه رساند، توپ را از اولمو گرفت و نزدیک بود دروازه امیلیانو مارتینز را باز کند، اما دروازه‌بان آرژانتین تسلیم نشد.

دقیقه ۵: بازی با سرعت خوبی آغاز شد؛ لحظاتی پس از اولین موقعیت جدی بازی، ماتادورها بازهم توپ را از آرژانتینی‌ها پس گرفتند و با حرکت یامال در حال خلق موقعیت دیگری بودند که موفق به انجام کار نشدند. در ادامه شاگردان لیونل اسکالونی یک ضد حمله سریع را طراحی کردند، توپ به مسی رسید، اما اونای سیمون خیلی زود از دروازه خارج شد و در میانه‌های زمین اجازه نداد مسی پا به توپ شود.

دقیقه ۲۵: در وقفه نوشیدن آب برای بازیکنان، آمارهای جالب توجهی نیز از فینال مشخص شد. تنها یک شوت در ۲۵ دقیقه نخست این فینال ثبت شده که از سال ۱۹۶۶ تاکنون کم‌سابقه بوده و رکورد کم‌حادثه‌ترین شروع یک فینال جام جهانی را به ثبت رساند. مسی نیز در ۲۰ دقیقه ابتدایی فقط دو بار توپ را لمس کرد؛ این کمترین تعداد لمس توپ ستاره آرژانتین در یک مسابقه جام جهانی بود که او از ابتدا در ترکیب حضور داشته است.

دقیقه ۳۷: یکی از معدود صحنه‌هایی که هواداران آرژانتین را از جا بلند کرد، تکل به‌موقع گونزالو مونتیل بود. مدافع آرژانتین با بازگشت سریع، هم کوکوریا و هم توپ را متوقف کرد و مانع از شکل‌گیری یک حمله خطرناک شد.

دقیقه ۳۹: پس از موقعیت یامال در ابندای بازی، جدی‌ترین فرصت اسپانیا رقم خورد. میکل اویارزابال با شوتی محکم از پشت محوطه جریمه، امیلیانو مارتینس را وادار به واکنشی کرد و او توانست دروازه آرژانتین را همچنان بسته نگه دارد.

دقیقه ۴۱: نخستین کارت زرد فینال به لیساندرو مارتینز رسید. مدافع آرژانتین برای متوقف کردن ضدحمله اسپانیا، اویارزابال را سرنگون کرد و از داور کارت زرد گرفت.

دقیقه ۴۳: اسپانیا همچنان فشار خود را حفظ کرد. کوکوریا با شوتی از راه دور در آستانه گلزنی قرار گرفت، اما توپ با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۴۴: نخستین تعویض اجباری فینال ورود نیکولاس اوتامندی به جای لیساندرو مارتینز بود که به دلیل مصدومیت قادر به ادامه مسابقه نبود.

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دقیقه ۴۶: آغاز نیمه دوم می‌توانست برای آرژانتین کابوس‌وار باشد. لئاندرو پاردس که ابتدای نیمه دوم وارد زمین شده بود، در نخستین لمس توپ خود آن را لو داد تا اویارزابال، بائنا را در موقعیت شوت‌زنی قرار دهد، اما امیلیانو مارتینز با واکنشی مطمئن، خطر را دفع کرد.

دقیقه ۵۲: دومین کارت زرد داور هم به آرژانتینی‌ها رسید؛ لئاندرو پاردس تنها چند دقیقه پس از ورود به میدان، با خطایی خشن روی رودری کارت زرد گرفت. این صحنه باعث درگیری لفظی بازیکنان دو تیم هم شد و چند بازیکن آرژانتین به سمت داور هجوم بردند؛ اتفاقی که برای دقایقی جو بازی را ملتهب کرد.

دقیقه ۵۵: اوتامندی با یک تکل نجات‌بخش، آرژانتین را از دریافت گل نجات داد. حرکت سریع اسپانیا با پاس اویارزابال به فابیان رویز همراه شد، اما مدافع باتجربه آلبی‌سلسته پیش از شکل‌گیری موقعیت شوت، توپ را دور کرد.

دقیقه ۶۱: ضربه آزاد یامال به دیوار دفاعی آرژانتین برخورد کرد. در ادامه، ارسال بائنا نیز با دخالت آلوارس و انزو فرناندز دفع شد تا خطر از دروازه آلبی‌سلسته دور شود.

دقیقه ۶۴: اشتباه امیلیانو مارتینز نزدیک بود اسپانیا را به گل برساند. شوت دنی اولمو را دروازه‌بان آرژانتین ناقص مهار کرد و توپ به کرنر رفت.

دقیقه ۶۷: بهترین فرصت اسپانیا در نیمه دوم از دست رفت. یامال پس از عبور از دو مدافع، توپ را روی سر فران تورس فرستاد، اما ضربه سر او مستقیماً در آغوش امیلیانو مارتینز قرار گرفت.

دقیقه ۷۷: اسپانیا دو بار دیگر دروازه آرژانتین را تهدید کرد؛ ابتدا ضربه پدری و سپس شوت از راه دور کوبارسی، اما هر دو بار مارتینز مانع باز شدن دروازه شد.

دقیقه ۸۰: لاپورت روی کرنر اسپانیا تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما ضربه سر کم‌جان او در اختیار فعال‌ترین بازیکن آرژانتین، یعنی دروازه‌بان این تیم قرار گرفت.

دقیقه ۸۲: انزو فرناندز به دلیل اعتراض شدید به تصمیم داور کارت زرد گرفت. هافبک آرژانتین پس از اعلام نشدن خطا روی خودش، با اعتراض مداوم داور را وادار به نشان دادن کارت زرد کرد.

دقیقه ۸۷: فران تورس روی پاس مرینو در موقعیت گل قرار گرفت اما ضربه‌اش از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۳+۹۰: انزو فرناندز با خطای خشن روی کوبارسی، کارت زرد دوم را دریافت کرد و از زمین مسابقه اخراج شد تا آرژانتین ۱۰ نفره شود.

دقیقه ۴+۹۰: بلافاصله پس از اخراج، نیکو ویلیامز در ضدحمله با شوتی محکم مارتینس را وادار به واکنش کرد اما دروازه‌بان آرژانتین باز هم ناجی تیمش شد.

دقیقه ۸+۹۰: امیلیانو مارتینز بار دیگر ناجی آرژانتین شد. لامین یامال پشت ضربه ایستگاهی ایستاد و شوتی دقیق و خطرناک را روانه دروازه کرد، اما سنگربان آلبی‌سلسته با یک واکنش تماشایی توپ را به کرنر فرستاد.

در نهایت بازی در ۹۰ دقیقه قانونی بازی، بدون گل تمام شد تا دو تیم راهی وقت‌های اضافه شوند‌

دقیقه ۹۳: اسپانیا نخستین موقعیت جدی وقت اضافه را خلق کرد. پاس دقیق پدری با ضربه سر نیکو ویلیامز همراه شد، اما امیلیانو مارتینز با واکنشی تماشایی و نوک انگشتان دست راست خود توپ را به کرنر فرستاد تا بار دیگر ناجی آرژانتین شود.

دقیقه ۹۶: قفل دروازه سرانجام توسط اسپانیا شکسته شد! پس از شوت مِرینو که امیلیانو مارتینز دفع کرد، نیکو ویلیامز توپ برگشتی را وارد دروازه کرد، اما داور بلافاصله گل را به دلیل خطای مِرینو روی اوتامندی مردود اعلام کرد. بازبینی VAR نیز رأی داور را تأیید کرد تا بزرگ‌ترین خطر از بیخ گوش آرژانتین عبور کند.

دقیقه ۱۰۵: اسپانیا یک فرصت طلایی دیگر را از دست داد. نیکو ویلیامز با سانتری دقیق توپ را به محوطه جریمه فرستاد و مایکل مرینو با ضربه‌ای ظریف مسیر آن را تغییر داد، اما توپ با اختلافی اندک از کنار تیرک سمت راست دروازه آرژانتین به بیرون رفت. لاروخا در دقایق پایانی وقت اضافه نخست فشار سنگینی روی دروازه آلبی‌سلسته وارد کرد و تنها چند سانتی‌متر با گل برتری فاصله داشت.

دقیقه ۱۰۶: اسپانیا سرانجام قفل دفاعی آرژانتین را شکست و در آغاز وقت‌های اضافه دوم به گل رسید. تنها ۳۷ ثانیه پس از شروع مجدد بازی، حمله هماهنگ لاروخا از سمت راست با ارسال دقیق پدرو پورو آغاز شد. نیکو ویلیامز توپ را در تیر دوم زنده نگه داشت و با یک پاس رو به عقب، فران تورس را در موقعیت ایده‌آل قرار داد تا مهاجم اسپانیا با یک ضربه والی تماشایی، توپ را به سقف دروازه امیلیانو مارتینز بچسباند و اسپانیا را با نتیجه یک بر صفر پیش بیندازد.

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دقیقه ۱۱۱: عصبانیت بازیکنان آرژانتین از نزدیک شدن به شکست، روی رفتار آنها هم تأثیر گذاشت. الکسیس مک‌آلیستر پس از اعتراض به تصمیم داور با کارت زرد جریمه شد تا فشار روانی روی شاگردان لیونل اسکالونی بیش از پیش افزایش یابد.

دقیقه ۱۱۳: اسپانیا برای دومین بار در وقت‌های اضافه تا آستانه گل دوم پیش رفت، اما باز هم پرچم کمک‌داور مانع شد. لامینه یامال با یک پاس عمقی عالی، فران تورس را در موقعیت تک‌به‌تک قرار داد و او با خونسردی توپ را از کنار امیلیانو مارتینز عبور داد، اما مهاجم اسپانیا در زمان فرار در موقعیت آفساید قرار داشت و گلش مردود اعلام شد.

دقیقه ۱۱۵: لیونل مسی نزدیک بود با یک ارسال خطرناک از روی ضربه کرنر، اونای سیمون را غافلگیر کند. کاپیتان آرژانتین کرنر را کوتاه کار کرد و بلافاصله توپ را به سمت دروازه فرستاد، اما ارسال او از بالای تور دروازه به بیرون رفت؛ هرچند سیمون برای لحظه‌ای نگران تبدیل شدن آن به گل مستقیم شده بود.

دقیقه ۱۱۷: میکل مرینو که در صحنه گل اسپانیا نقش مهمی داشت، این بار ناجی تیمش در خط دفاع شد. او با از خودگذشتگی، ضربه لیونل مسی را با صورت دفع کرد تا برتری یک بر صفر لاروخا حفظ شود. شدت برخورد باعث شد مرینو روی زمین بیفتد و برای مداوا از زمین خارج شود.

دقیقه ۱۲۰: آرژانتین در آستانه گل تساوی قرار گرفت، اما اسپانیا با خوش‌شانسی و فداکاری مدافعانش از فروپاشی دروازه نجات یافت. روی یک ضربه ایستگاهی که کوتاه کار شد، لیونل مسی با یک پاس هوشمندانه جولیانو سیمئونه را در سمت راست صاحب توپ کرد و ارسال خطرناک او با دخالت همزمان میکل مرینو و پائو کوبارسی به کرنر رفت تا اسپانیا همچنان برتری یک بر صفر خود را حفظ کند.

قهرمانی اسپانیا مقابل بدترین آرژانتین تاریخ/ مسی هیچ کاره شد، آلبی‌سلسته از کار افتاد

به گزارش تابناک، در نهایت، تلاش‌های آرژانتین برای بازگشت به بازی ثمری نداشت. آلبی‌سلسته در شبی که ۱۲۰ دقیقه کاری از پیش نبرد و حتی یک شوت داخل چهارچوب نداشت، بازی را به اسپانیا واگذار کرد. لیونل مسی هم که به دنبال کسب دومین قهرمانی خود بود، در مقابل اسپانیا کاری از پیش نبرد و کنترل هوشمندانه او توسط شاگردان لوئیس دلافوئنته، آرژانتین را از کار انداخت تا اسپانیا برای دومین بار قهرمان جهان شود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
11
13
پاسخ
وقتي معلوم شه ليندزي پوتين كشته فاجعه به بار مياد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
چه فاجعه ای؟ چه غلطی میتونه بکنه آمریکا؟
سلام دوستان
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
الحمدالله رب العالمین
طلسم ها و لشکر شیطان هم نتوانستند مانع شکست آرژانتین شوند.
ما ایرانیان ذکر صلوات گرفتیم تا طلسم های صهیون بشکند و تیم حامی ایران و فلسطین ببره و تیم مورد حمایت صهیون و ترامپ ببازه.
حالا بسوزید نتانیاهو و مسی و ترامپ و رییس فیفای صهیونی!
میدان آرژانتین را به میدان اسپانیا تغییر اسم می‌دهیم.
یاعلی مدد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
12
24
پاسخ
نمیشه با یک پهباد از کوبا بزنید تو جایگاه ویژه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
14
44
پاسخ
از ملت و دولت اسپانیا متشکرم به‌خاطر حمایت از عدالت و مخالفت با ظلم و جور حاکم بر جهان. برایتان دعا می‌کنم. امیدوارم بدرخشید و بر قله بایستید.
عاشق نظام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
15
33
پاسخ
خاک بر سر ترامپ ترسو که از پشت شیشه ضد گلوله در حال تماشا بازی ، مرد نیستی ترسو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
18
24
پاسخ
فیفا میخواد آرژانتینو قهرمان بکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
10
30
پاسخ
آرژانتین داره له میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
29
پاسخ
4 سال دیگه دوباره اسپانیا قهرمانه این تیم جوان بی نظیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
46
11
پاسخ
داور به ناحق بازیکن آرژانتین رو اخراج کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
یه کارت زرد هم از قبل داشت خطاش هم واقعا وحشیانه بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
خب شد اون بی شرف فغانی داور نبود وگرنه به نفع آرژانتین می گرفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
1
19
پاسخ
تیمی که بره تو دفاع بلا سرش میاد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
نفرین آزادیخواهان و مظلومین جهان دانان مسی ثهیونیست را گرفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
11
37
پاسخ
اسپانیا طرف حق وایساد و آرژانتین طرف آدمکش ها، همین امروز عصر نتانیاهو قربون صدقه مسی رفت و براش آرزوی موفقیت کرد

خوشحالم که آرژانتین شکست خورد
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