آرژانتین دومین فینالیست مسن تاریخ جام جهانی؛ پیرمردها به دنبال دفاع از قهرمانی
حضور ستارههای باتجربهای مانند لیونل مسی، امیلیانو مارتینز، لئاندرو پاردس، الکسیس مکآلیستر و کریستین رومرو، آلبیسلسته را دومین فینالیست مسن تاریخ جام جهانی کرد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با میانگین سنی ۳۰ سال و ۱۰۱ روز به میدان رفت تا از این حیث، دومین تیم مسن تاریخ فینالهای جام جهانی لقب بگیرد.
لیونل اسکالونی برای شروع دیدار مقابل اسپانیا، امیلیانو مارتینز، نیکولاس تاگلیافیکو، لیساندرو مارتینز، کریستین رومرو، گونزالو مونتیل، نیکو گونزالس، انزو فرناندز، الکسیس مکآلیستر، رودریگو دیپل، خولیان آلوارز و لیونل مسی را در ترکیب قرار داد.
بر اساس آمار، تنها تیمی که با میانگین سنی بالاتری در فینال جام جهانی حاضر شده، برزیل در فینال جام جهانی ۱۹۶۲ مقابل چکسلواکی است؛ تیمی که میانگین سنی آن ۳۰ سال و ۲۱۶ روز بود و در فینال ۳ بر یک به برتری رسید و قهرمان شد.
آرژانتین اسکالونی که در مسیر رسیدن به فینال از سد کیپورد، مصر، سوئیس و انگلیس عبور کرد، با اتکا به نسل باتجربه خود شامل بازیکنانی مانند لیونل مسی، امیلیانو مارتینز، کریستیان رومرو، لیساندرو مارتینز، رودریگو دیپل، لئاندرو پاردس و الکسیس مکآلیستر برابر اسپانیا صفآرایی کرد.
در شرایطی که بسیاری از مدعیان از جمله اسپانیا و انگلستان با تکیه بر نسل جوان وارد مسابقات شده بودند، آرژانتین ترجیح داد تا همچنان با تکیه بر تجربه بازیکنانش که قهرمان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر هم شدند، از عنوان قهرمانی خود دفاع کند. رسیدن به فینال با استفاده از بازیکنان باتجربه، حالا آرژانتین که را در کنار برزیل ۱۹۶۲ در میان مسنترین فینالیستهای تاریخ جام جهانی قرار داده است.