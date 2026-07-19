پیام نخست وزیر هند پس از رایزنی تلفنی با پزشکیان
نخست وزیر هند با انتشار پیامی در شبکه ایکس از تماس تلفنی خود با مسعود پزشکیان، رییس جمهور خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۵۴| |
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به گزارش تانباک، نارندرا مودی، نخست وزیر هند در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان در مورد تحولات اخیر در غرب آسیا صحبت کردم. از پیشرفت حاصل شده در مذاکرات استقبال کرده و ابراز امیدواری کردم که تلاش های مداوم به صلح پایدار در منطقه منجر شود.
در این رایزنی تلفنی بر اهمیت آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برای هند و جهان تأکید کردم.
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