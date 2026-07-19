پیام نخست وزیر هند پس از رایزنی تلفنی با پزشکیان

به گزارش تانباک، نارندرا مودی، نخست وزیر هند در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان در مورد تحولات اخیر در غرب آسیا صحبت کردم. از پیشرفت حاصل شده در مذاکرات استقبال کرده و ابراز امیدواری کردم که تلاش‌ های مداوم به صلح پایدار در منطقه منجر شود.

در این رایزنی تلفنی بر اهمیت آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برای هند و جهان تأکید کردم.