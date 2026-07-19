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هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟! 

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که به واسطه سمت و جایگاهش به آسانی امکان مصاحبه با اصلی ترین رسانه های ایران و جهان را دارد در اقدامی عجیب و غیر حرفه ای ترجیح داد در جایگاه متهم در مقابل یک شخص حقیقی قرار بگیرد و مصاحبه ای انجام دهد که سراسر گاف اطلاعاتی و امنیتی و پاس گل به رژیم صهیونیستی از آن خارج شود.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۵۳
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30771 بازدید
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۶۵
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟! 

به گزارش تابناک، عراقچی در مصاحبه با جواد موگویی که در حوزه مستند سازی تجاربی داشته است حرف هایی زد و شنید که شاید بیش از آنکه برای مخاطبان او جذاب باشد برای سرویس های امنیتی اسرائیل و آمریکا ارزش خبری داشت.

ناگفته پیداست همچنانکه سیاست خارجی در جهان به عنوان یک علم و تخصص شناخته می شود رسانه و خبرنگاری هم یک تخصص و دانش به شمار می رود اما سید عباس عراقچی که احتمالا منتقد جدی برای ورود افراد غیر مرتبط به دستگاه دیپلماسی است در مقابل کسی می نشیند که سابقه و تجربه ای در عرصه رسانه ای ندارد کما اینکه مصاحبه هایی نیز که پیش از این از او منتشر شد منجر به ایجاد شائبه های متعدد شد تا اینکه در نهایت دستگاه های ذی ربط مانع ادامه آن روند شدند.

با این حال طبیعی است که موگویی به عنوان یک بلاگر شاید علاقه مند باشد با مقامات کشور از نظامی تا اقتصادی و مذهبی مصاحبه کرده و بعضا آن ها را چالش بکشد اما باید دید آیا این فرصت باید از طرف مقامات فراهم شود؟ 

آیا سید عباس عراقچی محدودیتی در مصاحبه کردن با رسانه های معتبر یا دست کم چهره های رسانه ای صاحب تخصص که ملاحظات سیاسی و رسانه ای و خطوط قرمز را درک کنند داشته است؟

البته این مشکل در زمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه اسبق نیز وجود داشت و ظریف نیز علاقه مند بود به جای مصاحبه با رسانه ها با افراد مصاحبه کند با این تفاوت که دست کم او افرادی را انتخاب می کرد که می دانستند نباید در شرایط جنگی محل تردد فرماندهان نظامی کشور را لو دهند !


داستان سرایی عجیب و مضحک جواد موگویی در رابطه با نحوه شهادت دکتر فخری زاده از جمله نقاط عطف فعالیت رسانه ای او است که به واسطه مستند ساز بودنش در آن زمان مورد توجه قرار گرفت اما بعد ها کذب بودن آن به اثبات رسید تا با گذشت سال ها همچنان قابلیت تدریس در کلاس های سواد رسانه به عنوان پرهیز از نشر اخبار فیک را داشته باشد.

سید عباس عراقچی در جایگاهی قرار دارد که اظهاراتش در هر رسانه ای وایرال می شود اما این انتخاب او است که مشخص می کند به رسانه ها یا افراد وزن دهد یا رسانه ها به مصاحبه او اعتبار دهند.

البته اهمیت اظهارات عراقچی در شرایط جنگی فعلی کشور باعث شد همه رسانه ها اقدام به بازنشر این صحبت ها کنند اما مرور بریده های این مصاحبه نشان می دهد که برای تیم تولید این محتوا ها ، مصاحبه کننده بیش از مصاحبه شونده اهمیت داشته است.

در پایان باید به ماجرای اجازه پخش نیافتن مصاحبه ای از عراقچی با همین مستند ساز در صداوسیما اشاره کرد که در آن زمان مورد انتقاد بسیاری جهات قرار گرفت اما با انتشار مصاحبه اخیر مشخص شد که صداوسیما در آن مقطع چه تصمیم درست و استراتژیکی را در راستای منافع ملی کشور اتخاذ کرده است .

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برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه مصاحبه جواد موگویی آمریکا جنگ مذاکره تفاهم نامه اسلام آباد نقض آتش بس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴۵
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۶۵
ایرانی گرفتار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
29
269
پاسخ
ایشان مجری دستورات مافوق هستند ، خیلی ساده لوح هستید اگر فکر میکنید بدون هماهنگی مصاحبه کرد و مجوز نشر کرقته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
اشتباهش این بود که بعد از بلایی که برسر دکتر ظریف اوردند دوباره وزارت را قبول کرد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
این اطلاعاتی که داد بقدری عمومی شده و چیز خاص و محرمانه ای نبوده که ارزش سواستفاده از آن متصور گردد
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
مصاحبه ای بودبرای افزایش دادن وزن دیپلماسی در مقابل انتقادهای مطرح به انها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
91
76
پاسخ
ایا موگویی جاسوس نیست؟ چه کسی بهش اجازه داده از بعد از جنگ 12 روزه همه اطلاعات امنیتی رو از همه افراد کلیدی امنیتی و سیاسی بیرون بکشه؟ اونهم به بهانه ساخت مستند؟ چطور اینقدر راحت در مورد فلان تونل و ... صحبت میکنه چه کسی مجوز پخش داد؟ قبلا از عراقچی هم کلی افراد امنیتی و کلیدی با این فرد مصاحبه کرده بودند همه اونها رو واکاوی کنید چه اطلاعاتی از طریق دوربین و مستقیم افشا شده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
12
150
پاسخ
شما خون خودتو کثیف نکن کار دیگه از این حرفها گذشته
ناشناس
|
Canada
|
۱۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
88
50
پاسخ
چقدر مسایل امنیتی رو لو دادند. مثلا محل تونل ها. اینکه تعداد تونل های امنیتی بیشتر از اونیه که بقیه میدانند. اینکه عراقچی داخل تونل ها نمیره و....
کسی نبود جلوی این مصاحبه رو بگیره؟
پاسخ ها
پدرام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
قطعا ایشان دیپلمات کار کشته ایست و میداند چه زمانی - چه جایی چه حرفی را بزند - شاید هم این تله ای باشد برای دشمن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
9
49
پاسخ
شما چه میدانید؟
دیدبان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
33
70
پاسخ
نمی دونم چرا این چندمین بار که بعد از مصاحبه عراقچی حس بدی گرفتم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
34
21
پاسخ
بدگمانی ایجاد کردن
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
16
155
پاسخ
اون کشورهای جاسوس آنقدر توی همه چیز ما و جز ب جز ما هستن نیازی ب این مصاحبه ها ندارن هم من این می‌دونم هم شما هم مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
23
133
پاسخ
ما که هیچ گاف اطلاعاتی ندیدیم. بعد هم فکر کردید اگر چیزی را امثال یک مستند ساز بدانند، سرویس اطلاعاتی موساد و پنتاگون نمیداند؟ مگر اینکه چیزی باشد که احتمالا پردم خود ایران نباید بدانند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
بزرگوار! مساله این نیست که چه چیز را میداند یا نمیداند! مساله اینست که نباید در فضای عمومی مطرح بشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
دوست عزیز ۱۱:۵۰، چرا عموم مردم نباید بدانند...، چرا مردم همیشه نامحرم هستند ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
23
32
پاسخ
بسیار باید سفر کرد تاپخته شود خامی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

بیست بار ازروش بنویس شاید یادگرفتی


عراقچی خام نیست بلکه طماع است.
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