هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟! 

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که به واسطه سمت و جایگاهش به آسانی امکان مصاحبه با اصلی ترین رسانه های ایران و جهان را دارد در اقدامی عجیب و غیر حرفه ای ترجیح داد در جایگاه متهم در مقابل یک شخص حقیقی قرار بگیرد و مصاحبه ای انجام دهد که سراسر گاف اطلاعاتی و امنیتی و پاس گل به رژیم صهیونیستی از آن خارج شود.

به گزارش تابناک، عراقچی در مصاحبه با جواد موگویی که در حوزه مستند سازی تجاربی داشته است حرف هایی زد و شنید که شاید بیش از آنکه برای مخاطبان او جذاب باشد برای سرویس های امنیتی اسرائیل و آمریکا ارزش خبری داشت.

ناگفته پیداست همچنانکه سیاست خارجی در جهان به عنوان یک علم و تخصص شناخته می شود رسانه و خبرنگاری هم یک تخصص و دانش به شمار می رود اما سید عباس عراقچی که احتمالا منتقد جدی برای ورود افراد غیر مرتبط به دستگاه دیپلماسی است در مقابل کسی می نشیند که سابقه و تجربه ای در عرصه رسانه ای ندارد کما اینکه مصاحبه هایی نیز که پیش از این از او منتشر شد منجر به ایجاد شائبه های متعدد شد تا اینکه در نهایت دستگاه های ذی ربط مانع ادامه آن روند شدند.

با این حال طبیعی است که موگویی به عنوان یک بلاگر شاید علاقه مند باشد با مقامات کشور از نظامی تا اقتصادی و مذهبی مصاحبه کرده و بعضا آن ها را چالش بکشد اما باید دید آیا این فرصت باید از طرف مقامات فراهم شود؟

آیا سید عباس عراقچی محدودیتی در مصاحبه کردن با رسانه های معتبر یا دست کم چهره های رسانه ای صاحب تخصص که ملاحظات سیاسی و رسانه ای و خطوط قرمز را درک کنند داشته است؟

البته این مشکل در زمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه اسبق نیز وجود داشت و ظریف نیز علاقه مند بود به جای مصاحبه با رسانه ها با افراد مصاحبه کند با این تفاوت که دست کم او افرادی را انتخاب می کرد که می دانستند نباید در شرایط جنگی محل تردد فرماندهان نظامی کشور را لو دهند !



داستان سرایی عجیب و مضحک جواد موگویی در رابطه با نحوه شهادت دکتر فخری زاده از جمله نقاط عطف فعالیت رسانه ای او است که به واسطه مستند ساز بودنش در آن زمان مورد توجه قرار گرفت اما بعد ها کذب بودن آن به اثبات رسید تا با گذشت سال ها همچنان قابلیت تدریس در کلاس های سواد رسانه به عنوان پرهیز از نشر اخبار فیک را داشته باشد.

سید عباس عراقچی در جایگاهی قرار دارد که اظهاراتش در هر رسانه ای وایرال می شود اما این انتخاب او است که مشخص می کند به رسانه ها یا افراد وزن دهد یا رسانه ها به مصاحبه او اعتبار دهند.

البته اهمیت اظهارات عراقچی در شرایط جنگی فعلی کشور باعث شد همه رسانه ها اقدام به بازنشر این صحبت ها کنند اما مرور بریده های این مصاحبه نشان می دهد که برای تیم تولید این محتوا ها ، مصاحبه کننده بیش از مصاحبه شونده اهمیت داشته است.

در پایان باید به ماجرای اجازه پخش نیافتن مصاحبه ای از عراقچی با همین مستند ساز در صداوسیما اشاره کرد که در آن زمان مورد انتقاد بسیاری جهات قرار گرفت اما با انتشار مصاحبه اخیر مشخص شد که صداوسیما در آن مقطع چه تصمیم درست و استراتژیکی را در راستای منافع ملی کشور اتخاذ کرده است .