تهدید اسرائیل علیه ایران پس از حمله به بندر عقبه

کاتز در واکنش به هدف قرار گرفتن بندر عقبه اردن گفت: اعلام کرده‌ایم که اگر ایران به سمت اسرائیل موشک شلیک کند، بدون هیچ وابستگی و قید و شرطی، با تمام قوا به آن ضربه خواهیم زد.





به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اسرائیل کاتز در واکنش به هدف قرار گرفتن بندر عقبه اردن گفت: اعلام کرده‌ایم که اگر ایران به سمت اسرائیل موشک شلیک کند، بدون هیچ وابستگی و قید و شرطی، با تمام قوا به آن ضربه خواهیم زد.



ساعتی پیش منابع خبری گزارش دادند که آژیرهای هشدار در پایتخت و مناطق مختلف اردن از جمله در منطقه عقبه به صدا در آمده‌ است.



بندر عقبه در جنوب اردن قرار دارد و نزدیک به شهر بندری ایلات اسرائیل است.