تهدید اسرائیل علیه ایران پس از حمله به بندر عقبه
کاتز در واکنش به هدف قرار گرفتن بندر عقبه اردن گفت: اعلام کردهایم که اگر ایران به سمت اسرائیل موشک شلیک کند، بدون هیچ وابستگی و قید و شرطی، با تمام قوا به آن ضربه خواهیم زد.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۴۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اسرائیل کاتز در واکنش به هدف قرار گرفتن بندر عقبه اردن گفت: اعلام کردهایم که اگر ایران به سمت اسرائیل موشک شلیک کند، بدون هیچ وابستگی و قید و شرطی، با تمام قوا به آن ضربه خواهیم زد.
ساعتی پیش منابع خبری گزارش دادند که آژیرهای هشدار در پایتخت و مناطق مختلف اردن از جمله در منطقه عقبه به صدا در آمده است.
بندر عقبه در جنوب اردن قرار دارد و نزدیک به شهر بندری ایلات اسرائیل است.
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