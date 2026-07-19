پاکستان هم شاید به جنگ آمریکا و ایران کشیده شود!

حملات حوثی‌های همسو با ایران در یمن به عربستان سعودی، موجب نگرانی و نارضایتی پاکستان شده و این خطر را به وجود آورده است که اسلام‌آباد نیز به این منازعه کشیده شود.





به گزارش تابناک؛ خبرگزاری رویترز مدعی شد: حملات حوثی‌های همسو با ایران در یمن به عربستان سعودی، موجب نگرانی و نارضایتی پاکستان شده و این خطر را به وجود آورده است که اسلام‌آباد نیز به این منازعه کشیده شود؛ موضوعی که می‌تواند هرگونه نقش آینده پاکستان به‌عنوان میانجی میان ایالات متحده و ایران را با پیچیدگی‌های جدی روبه‌رو کند.