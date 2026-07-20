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حسین صمصامی در گفتگو با تابناک | بخش دوم

یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!

به گفته حسین صمصامی؛ با همین سیاست مماشات و عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی ادامه دهیم، اگر نرخ ارز رسمی را ۱۷۰ هزار تومان کنیم، قطعاً قاچاقچی به صادرکننده نرخ بالاتری، یعنی ۲۰۰ هزار تومان، پیشنهاد خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۴۳
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7828 بازدید
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۵۱

یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت، معتقد است افزایش نرخ ارز رسمی نه‌تنها به بازگشت ارز کمک نکرده، بلکه به تشدید خروج ارز و جهش نرخ‌ها در بازار آزاد قاچاق نیز دامن زده است.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در بخش دوم گفت‌وگو با خبرنگار تابناک و در واکنش به این موضوع که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند به‌دلیل سخت‌گیری در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرات کشور کاهش یافته است، اظهار داشت: «اولا همان‌طور که عرض کردم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقریباً اجرا نشده است. ثانیاً آمار نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ما از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ از ۳۰ میلیارد دلار به ۴۸ میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی ۶۰ درصد افزایش. البته با وجود این افزایش در حجم صادرات، میزان ارزهای بازنگشته نیز از ۱۲ به ۲۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد به همان میزان که صادرات افزایش یافته، میزان ارزهای بازنگشته نیز بیشتر شده است.»

دلیل عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز صادراتی چیست؟

یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!

وی در پاسخ به این سؤال گفت: «سیاست غلط دولت در گران‌سازی ارز رسمی. در حقیقت هر بار که دولت با بهانه‌ای مانند حذف رانت و فساد، یکسان‌سازی نرخ ارز یا تشویق صادرکننده، نرخ ارز رسمی را افزایش می‌دهد، این پیام را به صادرکننده می‌دهد که دولت در موضع ضعف است و از او می‌خواهد ارزها را بازگرداند. صادرکننده متخلف نیز وقتی این ضعف را می‌بیند و می‌داند که به‌زودی نرخ در بازار آزاد قاچاق بالاتر خواهد رفت، از عرضه ارز به بانک مرکزی امتناع می‌کند تا یک ماه بعد آن را در بازار آزاد و با دو برابر قیمت قبلی بفروشد.

این سیاست غلط سال‌هاست که در دولت‌های مختلف اجرا شده و نرخ ارز را از ۷ تومان در سال ۱۳۶۹ به ۱۴۵ هزار تومان فعلی رسانده است. جای دوری هم نرویم؛ مگر همین چند ماه پیش دولت ادعا نکرد که با یکسان‌سازی نرخ‌های رسمی و آزاد، نرخ ارز در محدوده ۱۰۰ هزار تومان ثابت خواهد ماند؟ نتیجه چه شد؟ همه دیدیم که طی دو ماه، نرخ ارز رسمی تا ۱۴۵ هزار تومان و نرخ بازار آزاد نیز تا ۱۷۵ هزار تومان افزایش یافت؛ و این روند احتمالاً باز هم ادامه خواهد داشت.»

یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!

این نماینده مجلس در ادامه، در پاسخ به این سؤال که چرا نرخ در بازار آزاد قاچاق بالا می‌رود و سازوکار آن چیست، اظهار داشت: «تا زمانی که ریشه تأمین ارز در بازار آزاد قاچاق خشک نشود، بخش قابل توجهی از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی با ارائه قیمت‌های بالاتر توسط قاچاقچیان به تملک آنان درخواهد آمد. به عبارت دیگر، اگر به همین سیاست مماشات و عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی ادامه دهیم، اگر نرخ ارز رسمی را ۱۷۰ هزار تومان کنیم، قطعاً قاچاقچی به صادرکننده نرخ بالاتری، یعنی ۲۰۰ هزار تومان، پیشنهاد خواهد داد. و اگر در مرحله بعد نرخ ارز رسمی را ۲۰۰ هزار تومان کنیم، قاچاقچی نرخ ۲۵۰ هزار تومان را پیشنهاد می‌دهد. این چرخه ویرانگر تا زمان سقوط اقتصاد ملی ادامه خواهد داشت. کمااینکه با اجرای همین سیاست ویرانگر بود که نرخ ارز رسمی ۷ تومانی سال ۱۳۶۹ به ۴۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ تبدیل شد و دوباره با همین سیاست غلط ـ یعنی پیروی نرخ ارز رسمی از نرخ بازار آزاد قاچاق ـ ارز ۴۰ هزار تومانی در ابتدای شروع به کار این دولت و مجلس، طی دو سال به ۱۴۵ هزار تومان رسید و موجی از تورم و اعتراضات مردمی را به دنبال داشت.

یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!
 
اگر به نمودار فوق، یعنی نمودار شماره یک با بازه زمانی ابتدای مرداد ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۵، دقت کنید، دولت دو بار به بهانه یکسان‌سازی و حذف رانت و فساد و تشویق صادرکننده، ارز رسمی (خط آبی) را گران کرد؛ اما هر بار نرخ در بازار آزاد قاچاق (خط قرمز)، طبق همان سازوکاری که تشریح کردم، جهش یافت. در نتیجه، نه‌تنها سیاست یکسان‌سازی ارز شکست خورد، بلکه با جهش تورم و تشدید نارضایتی مردم و وخیم‌تر شدن اوضاع معیشتی، چند ماه بعد دشمن نیز به کشور حمله کرد؛ و ما همچنان شاهد کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم هستیم، بدون هیچ‌گونه مخالفتی با این رویه اشتباه.

جالب اینجاست که در زمان حمله دشمن، نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق کاهش یافته بود. چرا؟ چون در زمان حمله، راه‌های قاچاق قطع شد و تقاضا برای ارز در بازار آزاد کاهش یافت؛ در نتیجه، نرخ در بازار آزاد قاچاق نیز کاهش پیدا کرد. همین موضوع نشان می‌دهد که با اجرای صحیح و کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هم‌زمان خشک کردن منابع ارزی برای واردات قاچاق ـ با اجرای کامل قانون و جلوگیری از نشت ارزهای صادراتی ـ می‌توان نرخ ارز را در بازار آزاد قاچاق کاهش داد؛ هرچند تحقق این هدف مستلزم حمایت حاکمیت و هر سه قوه کشور است.»

 

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حسین صمصامی بازار ارز بانک مرکزی قیمت دلار جهش ارزی سیاست ارزی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۵۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
10
99
پاسخ
تموم کنین این جنگولک بازیا و، ملت خيلي وقته میدونن داره چه اتفاقی می‌افته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
هرچی بدبختیه از شما جماعت همه چیز دانه!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
مثلا چی می دونی
ناشناس
| United States of America |
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
دارو وحشتناک گران شده
دلار تلگرامی وقاچاق کجا بود؟؟
دلار نیمایی ۱۵۰تومان را رد کرده بعد ایشان دلار بازار ازاد را دلار تلگرامی میگید
بازار طلا تماما با دلار بازار ازاد قیمت گذاری میشود
ناشناس
| United States of America |
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
وقتی در دوره جنگ ثبت سفارش قطع بوده و پروازهای مسافرتی قطع بوده، خود به خود تقاضای ارز کاهش یافته بود و بازار تحت کنترل
منتهی ایشان اصلا تورم موجود بازار و خسارتهای جنگ را در محاسبات خود نمی اورند و نیز عدم فروش نفت را
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
فلسفه جنگ چیست ؟ درک این مهم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
80
پاسخ
بست کنید فریب مردم رو. با هر طرحی دلار بالا میره ربطی به طرح نداره، تا تورم هست همه چی گرون میشه ازجمله دلار
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
دلار خودش باعث تورم دانشمند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
:)
دکترای اقتصادتو از کجا گرفتی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
مگر اون سالهایی که دولت به دلیل منابع ارزی زیاد نرخ دلار رو سرکوب کرده بود تورم نداشتیم؟ دلار خودش شبیه یه کالا هست.وقتی تورم داشته باشیم قیمتش بالا میره.منتهی چون به نوعی یه کالای واسطه ای هست با کنترل دستوری میشه قیمت بعضی از اجناس موقتا کنترل کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
41
43
پاسخ
فقط و فقط باید از ثروتمندان مالیات گرفت. هیچ راه دیگری در کوتاه مدت برای کنترل تورم و نرخ ارز نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
برای این کار دولت باید سرمایه سالارها را از نقش داشتن در تصمیمات اقتصادی خارج کند که فعلا تن به این کار نداده
حامد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ثروتمندان ؟
جامعه پزشکی که به اصطلاح افراد فرهیخته هستند همچنان راههای زیادی برای فرار از مالیات دارند چه برسه به ثروتمندانی که خودشان هم دست نیافتنی هستند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
46
54
پاسخ
پزشکیان و تیم اقتصادیش گند زده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
فراتر از گند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
وفاق نه سفره باقی گذاشته نه اقتصاد . اکثریت از ابرتورم وفاق گرسنه شدن و عاجز از درمان
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
17
پاسخ
انشالله تا یک میلیون تومان می‌رود همه چیز مملکت باید همه چیز بیاید دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
13
پاسخ
تا زمانیکه دولت در اجرای ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت کوچک و چابک نشود و در اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت های دولتی و بانک های دولتی و وظایف غیر حاکمیتی خود را به بخش غیر دولتی واگذار نکند داستان کسری بودجه دولت و خلق نقدینگی توسط بانک ها از محل منابع بانک مرکزی کماکان ادامه دارد و به تبع آن رشد تورم و افزایش نرخ ارز هر ماه تکرار می،شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
5
12
پاسخ
هدفت از آوردن همتی چی بود؟ چرا حرف الیگارشی هارو گوش میکنی؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
بله خاندوزی رو باید بیاره و عبدالملکی رو.گوشت رو ۱۰۰ هزار تومن تحویل گرفتن و در عرض چهار سال هشتصد هزار تومن تحویل دادن
محسن
|
Belgium
|
۰۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
21
پاسخ
دلار 250 هزار نومان؟اگر همینطور پیش برود اقتصاد خواهد پاشید و سرعت بالا رفتن دلار کسی جلودارش نخواهد بود،ابر تورم خیلی وقت است شروع شده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
2
14
پاسخ
هر وقت قانون زیر در کشور پیاده شد قیمت دلار هم ثابت می شود


Task(95%)> Talk(5%)

این قانون می گوید به اندازه ۹۵ درصد فعالیت و کار کن و ۵ درصد حرف بزن اما در حال حاضر این قانون حاکم است


Task(95%)< Talk(5%)
حیدر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
21
22
پاسخ
ربطی به پزشکیان نداره به جنگ ربط داره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
آزاد سازی قیمت دلار قبل از جنگ اجرا شد و قیمت ها چندصد درصد افزایش پیدا کرد
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