خبرهایی درباره اصابت موشک به فرودگاه «العقبه» اردن

بر خلاف ادعای ارتش اردن و منابع آمریکایی، تصاویری از اصابت موفق موشکهای ایران به فرودگاه العقبه منتشر شده است.

به گزارش تابنکا به نقل از فارس؛ رسانه‌های اسرائیلی ویدیویی منتشر کرده و گفتد که یک موشک به فرودگاه العقبه اردن اصابت کرده است.

ارتش اردن هم مدعی شد سه موشک ایران را رهگیری کرده و چهارمین موشک، در یک «منطقه دورافتاده» اصابت کرده است.

منابع خبری می‌گویند چند هواپیمای سوخت رسان آمریکا در این فرودگاه مستقر بوده‌اند. هنوز مشخص نیست که آیا به این هواپیما‌ها آسیبی وارد شده است یا خیر.

«امیر بوخبوط» خبرنگار اسرائیلی در این خصوص خبر داد که چهار موشک از ایران به سمت العقبه شلیک شد و سامانه «گنبد آهنین» دو موشک برای رهگیری این موشک‌ها شلیک کرد.

وی گفت که این شلیک تا کنون نزدیک‌ترین حادثه به مرز‌های فلسطین اشغالی بوده است.

بندر العقبه در جنوب اردن درست در شمال خلیج العقبه قرار دارد و نزدیک به شهر بندری ایلات اسرائیل است.

رادیو ارتش اسرائیل، اما خبر داد که سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا تعدادی از موشک‌هایی را که از ایران به سمت عقبه شلیک شده بودند، رهگیری کردند.

خبر رهگیری در حالی منتشر می‌شود که ویدئو‌هایی از اصابت موفق موشک‌ها به این منطقه منتشر شده است: