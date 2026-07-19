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ادارات این استان دورکار شدند

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری فارس با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان برای فردا دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل و فعالیت‌ را به صورت دورکاری خواهند داشت.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۱۸
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ادارات این استان دورکار شدند

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ علیرضا انصاری، معاونت توسعه استانداری فارس در اطلاعیه‌ای از دورکاری ادارت استان در تاریخ ۲۹ تیرماه خبر داد و گفت: با توجه به پیش‌بینی هواشناسی استان مبنی بر افزایش بی‌سابقه دمای هوا، به تبع آن افزایش شدید میزان مصرف انرژی به ویژه برق و نیز با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده توسط کارگروه مدیریت مصرف انرژی برگزار شده در تاریخ ۲۸/ ۴/ ۱۴۰۵ به‌منظور جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی و پایداری شبکه برق و صیانت از سلامتی کارکنان و موافقت دکتر امیری استاندار فارس، باید کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان اعم از موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها در روز دوشنبه تاریخ ۲۹/ ۴/ ۱۴۰۵ فعالیت کاری خود را به صورت دورکار انجام دهند. ضمنا دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمات ضروری نظیر: واحد‌های عملیاتی بهداشتی، درمانی، اورژانس بیمارستان‌ها، اتفاقات گاز، برق، آب، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی، نظامی و امنیتی، واحد‌های عملیاتی دارای نوبت کاری، ارتباطات و حمل و نقل، تأمین کالا‌های ضروری و ... طبق روال قبل، ارائه خدمات می‌نمایند.

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ادارات استان فارس دورکاری هواشناسی دمای هوا مصرف انرژی
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