ادارات این استان دورکار شدند

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ علیرضا انصاری، معاونت توسعه استانداری فارس در اطلاعیه‌ای از دورکاری ادارت استان در تاریخ ۲۹ تیرماه خبر داد و گفت: با توجه به پیش‌بینی هواشناسی استان مبنی بر افزایش بی‌سابقه دمای هوا، به تبع آن افزایش شدید میزان مصرف انرژی به ویژه برق و نیز با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده توسط کارگروه مدیریت مصرف انرژی برگزار شده در تاریخ ۲۸/ ۴/ ۱۴۰۵ به‌منظور جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی و پایداری شبکه برق و صیانت از سلامتی کارکنان و موافقت دکتر امیری استاندار فارس، باید کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان اعم از موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها در روز دوشنبه تاریخ ۲۹/ ۴/ ۱۴۰۵ فعالیت کاری خود را به صورت دورکار انجام دهند. ضمنا دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمات ضروری نظیر: واحد‌های عملیاتی بهداشتی، درمانی، اورژانس بیمارستان‌ها، اتفاقات گاز، برق، آب، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی، نظامی و امنیتی، واحد‌های عملیاتی دارای نوبت کاری، ارتباطات و حمل و نقل، تأمین کالا‌های ضروری و ... طبق روال قبل، ارائه خدمات می‌نمایند.