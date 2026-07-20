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فرار دولت از حل ریشه‌ای بحران مصرف سوخت

افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟

دولت دوباره به فکر گران کردن بنزین افتاده است؛ نسخه‌ای تکراری برای پاک کردن صورت مسئله، در حالی که ریشه بحران، سال‌ها تولید خودروهای پرمصرف و بی‌کیفیت توسط خودروسازانی چون ایران‌خودرو است که هزینه آن را همواره مردم پرداخته‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۰۸
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7176 بازدید
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۱۱۲

افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟

باز هم زمزمه افزایش قیمت بنزین شنیده می‌شود؛ نسخه‌ای تکراری که هر بار فشار بیشتری بر مردم تحمیل می‌کند، اما ریشه اصلی بحران، یعنی تولید خودروهای پرمصرف از سوی ایران‌خودرو و دیگر خودروسازان داخلی، همچنان دست‌نخورده باقی می‌ماند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بار دیگر زمزمه افزایش قیمت بنزین بالا گرفته؛ آن هم در شرایطی که مصرف رو به افزایش است، واردات بنزین به یک ضرورت پرهزینه تبدیل شده و میلیاردها دلار ارز از کشور خارج می‌شود. این روزها، از مجلس گرفته تا برخی محافل دولتی، دوباره همان نسخه آشنای همیشگی روی میز آمده: گران کردن بنزین، بدون آنکه کسی جرأت کند سراغ ریشه‌های اصلی بحران برود.

زمزمه بنزین ۱۰ هزار تومانی از مرداد

نمونه‌اش اظهارات مالک شریعتی، نماینده مجلس، که مدعی شده دولت برای نرخ سوم بنزین عدد ۱۰ هزار تومان را در نظر گرفته و حتی زمان اجرای آن را هم از ابتدای مردادماه اعلام کرده است. او این اقدام را در تعارض با نظر مجلس و ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم دانسته و گفته است سازمان برنامه و بودجه با قدرت این ایده را در دولت پیش می‌برد.

اما مسئله فقط این نیست که بنزین گران می‌شود یا نه؛ مسئله این است که چرا باز هم ساده‌ترین و دم‌دست‌ترین راه انتخاب شده است؟ طبق مصوبه پاییز سال گذشته دولت، سه‌نرخی شدن بنزین و تعیین قیمت سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه‌ها به وزارت نفت واگذار شد؛ تصمیمی که عملاً دست دولت را برای تغییر نرخ سوم باز گذاشته است. حالا هم با عبور از نخستین فصل سال، گمانه‌زنی‌ها درباره نرخ ۱۰ هزار تومانی جدی‌تر شده است.

منطقه امن ایران خودرو!

با این حال، دولت و حامیان این سیاست یک نکته را مدام تکرار می‌کنند: هدف از افزایش قیمت، درآمدزایی نیست؛ بلکه مدیریت مصرف و کاهش نیاز به واردات است. اما اگر واقعاً دغدغه، کنترل مصرف بنزین است، چرا سراغ عامل اصلی و ریشه‌ای این بحران نمی‌روند؟

چرا دولت به جای فشار آوردن به مردم، یقه خودروسازان داخلی را نمی‌گیرد؟

چرا کسی از ایران‌خودرو و امثال آن نمی‌پرسد که چرا سال‌هاست خودروهای پرمصرف و گران قیمت، بی کیفیت و عقب‌مانده از تکنولوژی روز دنیا تولید می‌کنند و مردم را مجبور کرده‌اند برای رفت‌وآمد روزمره، بنزین بیشتری بسوزانند؟

چرا باید هزینه ناکارآمدی ایران خودرو، از جیب مردمی پرداخت شود که همین حالا هم زیر بار تورم، گرانی و فشار معیشتی خم شده‌اند؟

افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟

تجربه مردم از خودروهای داخلی، دقیق ترین شاخص

کافی است در خیابان‌های شهرهای ایران با رانندگان خودروهای داخلی هم‌صحبت شوید تا روشن شود مصرف بالای بنزین، فقط نتیجه رفتار مردم نیست؛ نتیجه مستقیم تولید خودروهایی است که نه استاندارد واقعی دارند، نه کیفیت قابل قبول، نه مصرف بهینه. با این همه، دولت چشمش را بر این واقعیت بسته و به جای اصلاح ساختار، ساده‌ترین راه را انتخاب کرده: انتقال بار بحران به دوش مردم.

اگر قرار بود با گران کردن بنزین، مصرف کاهش پیدا کند، این اتفاق باید در دفعات قبلی هم رخ می‌داد. اما تجربه چه می‌گوید؟ هر بار قیمت بالا رفته، فشار تورمی بیشتر شده، مصرف هم به شکل معناداری مهار نشده و در نهایت، باز هم مردم مانده‌اند و هزینه‌های بیشتر و سفره‌ای کوچک‌تر.

مردم سال‌هاست می‌پرسند: چرا به جای این همه اصرار بر گران کردن سوخت، بزرگترین خودروساز داخلی یعنی ایران خودرو را اصلاح یا تعطیل نمی‌کنید؟ چرا واردات خودروهای کم‌مصرف، باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه به یک سیاست جدی و پایدار (عرضه معنادار نه قطره چکانی) تبدیل نمی‌شود؟ چرا باید به جای اصلاح صنعت خودرو، میلیاردها دلار ارز صرف واردات بنزین شود؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار است و جنگ اقتصادی در اوج قرار دارد؟

سؤال اصلی همین‌جاست: تا کی قرار است هزینه بی‌کفایتی خودروسازانی نظیر ایران خودرو، انحصار، سوءمدیریت و عقب‌ماندگی صنعتی را مردم پرداخت کنند؟ آیا وقت آن نرسیده که به جای تکرار نسخه‌های نخ‌نما، سراغ درمان واقعی برویم و حتی مدتی به ایران خودرو و مدیران مدعی اش، استراحت بدهیم تا حداقل مردم بیش از گرانی و تورم را تجربه نکنند؟!

نظر مردم چیست؟

شما مخاطبان تابناک بگویید: افزایش قیمت بنزین راه‌حل است یا فرار از حل مسئله؟ با خودروسازانی نظیر ایران خودرو چه باید کرد؛ تعطیل یا حمایت های بی دریغ دولت برای تولید خودروهای بی کیفیت و پرمصرف؟!!

 

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عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
182
25
پاسخ
نویسنده از قیمت بنزین در کشورهای جهان خبر دارد لیتری چند ،
پاسخ ها
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
نظر دهنده محترم از میزان دریافتی در سایر کشورها بر حسب ریالی خبر داری ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
شما چطور!!!!!!!!! از قیمت و ارائه خدمات اتومبیل چه سازنده و چه وارد کننده !!!!!! در کشورهای جهان خبر داری یا نه
ناشناس
| Turkiye |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
در آلمان مرسدس بنز کوپه مدل ۲۰۱۵ قیمت ۵۰۰۰یورو و حقوق ماهانه بازنشسته ۱۲۰۰ یورو ،پیدا کن پرتقال فروش را
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
بنزین اگر میخواد گرون بشه اول باید حقوق ۵ برابر بشه والسلام این راه عقلی و شرعی است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
شما استاد محترم بگو تو کدوم خراب شده ای حقوق ماهانه کارگر ۸۰ دلاره؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
بنزین را لیتری 300 هزار بفروشید و نفری 18 میلیون ماهیانه به حساب سرپرست خانوار واریز کنید. خیلی راحت بساط قاچاق، رانت، کارت،مصرف زیاد و....
یک شبه حل خواهد شد.
ناشناس
| Portugal |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
قیمت بنزین در ترکمنستان و ونزوئلا چقدره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حجت
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تو انگلیس قیمت بنزین 2.5 پونده، تو ایران باید 2.5 ریال باشه نه 150000 ریال
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
بنزین آلوده کننده محیط زیست است به علاوه دلیلی برای ارزان بودن بی جهت آن نیست تا موضوع سو مصرف و یا قاچاق قرار گیرد
بهتر است بنزینهم متناسب با سایر کالاها رشد طبیعی داشته باشد و از در امد آن در راستای حل مشکلات اقتصادی و یارانه و امثالهم استفاده شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
از چرخه باطل تورم خبر دارید بنزین گران می‌شود ، حمل‌ونقل افزایش می یابد اقلام گران می‌شود و دوباره بالا رفتن قیمت دلار و باز هم دولت به فکر می‌افتد چرا تورم ۳۰۰ درصدی باشد ولی بنزین ۱۰۰ درصد گران شود ولی موقع افزایش دستمزد چند هفته مذاکره و نشست به ۳۰ درصد در سال رضایت می‌دهند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
شمای در اوج عاقل از قیمت خودرو در داخل و خارج خبر داری ؟ دنا رو وقتی میدی به مردم دو و نیم میلیارد انگار بنزین رو باهاش لیتری 100 هزار حساب کردی . شمای بشدت پروفسور از قیمت دستمزد در ایران و خارج خبر داری ؟ اینا دیگه اخ و پیف و جیزه . آره ؟
ناشناس
| United States of America |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
دلار چه جوری امروز ارزون شده؟؟؟؟
تابلو دولت بازی میکند با قیمتها
حقوقرکارمندان و بازنشستگان را تابلو از نوسانگیری ارزی و طلا و سکه تامین میکنند
بنزین را هم بیایید نوسانگیری از داخلش در بیاورید تا دولت یک مقدار دیگر از چاله چوله های کسری ریالی هاش تامین شود
این روش اشتباهه
با بازارها بازی نکنید که هیچ اعتمادی دیگر به دولت کسی نخواهد کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تا وقتی مردم بخرن همینه!
دولت و خودروساز همیشه دستشون تو یه کاسه بوده.
این مردم هستن که نباید میخریدن که اونم به خاطر رانت شخصی میخرن و هیچ ارزشی برای منفعت ملی قائل نیستن.
الان که اختلاف قیمت کارخونه و بازار اومده پایین و تقریبا در برخی مدل‌ها صفر شده ببینید کسی دیگه نمیره تو صف بشینه. مخصوصا محصولات ایرانخودرو.
از ماست که بر ماست
فریبرز
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
بابای اروپایی ماهی 4 هزار یورو حقوق میگیره لیتری 1.5 یورو
بده بنزین به کجاش بر میخوره؟ضمن اینکه سیستم حمل و نقل اروپا حتی یک در میلیارد هم فابل قیاس با سیستم حمل و نقل عمومی ایران نیست. چی میگی تو؟!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
الان حقوق کارگر شانزده میلیون تومانه معادل هشتاد دلار ماهیانه
درزمان احمدی نژاد یارانه چهل و سه هزار تومن بود معادل چهل و سه دلار حالا پیدا کنید قیمت واقعی بنزین چند باید باشه هر چند که این قیمت بنزین منجر به حیف و میل منابع کشوره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تو از مقدار حقوق و دستمزد خبر داری؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
رفراندوم بنزینی
خیلی راحت مسئله را حل می کند
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
باید سهمیه اول و دوم رایگان شود و بنزین کارت آزاد جایگاه ۶۵۰۰ تومان باشد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
فروش بنزین ارزانتر از آب و از طرف دیگر خلق پول در ابعادی بزرگ و بدنبال آن ایجاد تورم برای هیچ دولتی افتخار نیست
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
7
109
پاسخ
تا کی میخوان ما را سرکیسه کنن
پاسخ ها
سنیک
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
قیمت نان زمان گران شدن قبلی بنزین یادتان هست؟
قیمت سیگار و ... چطور؟
قیمت ۶۰ لیتر تا ۵۰۰۰
۱۰۰ لیتر بعدی
۷۰۰۰
و جایگاه ۱۰۰۰۰ تومان مناسب است
باشد که قاچاق و دوردور و... کمتر شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تا وقتی رای میدی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
مثلا تو که رای ندادی شاهکار کردی؟! امثال شما اقلیت پایداری را بر مجلس مسلط کرده است و تازه پز روشنفکری را هم می‌دهند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
سیگار باید پاکتی 20 میلیون تومان شود تا این نوجوونک ها نکشند.
بنزین باید لیتری 300 هزار تومان باشد تا تک چرخ نزنند و آفرود نروند
گازوئیل باید لیتری 500 هزار تومان باشد تا قاچاق نشود
محمد علی روزبه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
56
پاسخ
با سلام ابتدا باید حمل و نقل عمومی ارزان و باکیفیت برای همه در دسترس باشد و قیمت ماشین نیز در حد توان باشد سپس اقدام به افزایش قیمت سوخت گرفته شود خودبخود همه مشکلات برطرف خواهد شد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
برای کی میگوید این سخنان !!!!!!!! آهنی را که موریانه بخورد
توان برد از او به صیقل زنگ
با سیه دل چه سود گفتن وعظ
نرود میخ آهنین در سنگ
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
چرا ذره ذره گرون میکنید یکبار اول سال همه چی را گرون کنید رابکارمون ببریم این روش باعث میشه با گرون شدن هر کالا مجددا سایر کالا نیز قیمت را افزایش بدهند ولی یکبار تعدیل و گرون کردن کالا در اول سال این گرانی شبکه ای تصاعدی را حذف می کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
40
پاسخ
نباید مشکلات را با هم قاطی کرد حتی با وجود اینکه با هم در ارتباط هستند. مشکل رانت شرکتهای خودروسازی دولتی یک مشکل بزرگ هست که جلوی رشد صنعت خودرو را گرفته. ارزان بودن بنزین و سایر حامل های انرژی هم ریشه بسیاری از مشکلات هست. در این دوره زمانه این مدل اداره کشور و سیاستگذاری ها در صنعت، تجارت و اقتصاد یک بیماری مهلک محسوب میشود و هیچ معنایی به جز ضعیف بودن سطح فکری طبقه حاکم ندارد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
موافقم ماست رو نباید بریزی تو قیمه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
برای حل مد نظر شما باید کارهای زیر همزمان انجام
حذف تمام یارانه‌ها
آزادسازی قیمت تمام کالاها به قیمت جهانی
افزایش حقوق و دستمزد ، متناسب با حقوق و دستمزد جهانی
با این کارها معضل اصلی قاچاق کالا حل خواهد شد
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
81
13
پاسخ
سلام ارزانی بیش از حد بنزین سبب شده تاکسیرانی کم رونق شده و اکثریت ماشینهای مسافرکش اسنپ تک سرنشین شوند آیا این درست است؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
گرونه
حجت
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
عباس آقا، شوفر تاکسی.
از کرایه هات کم کن تا مسافر داشته باشی
موسی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
پوست مردم رامیکندید اگه اسنپ نبود شما تاکسی رانها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
5
40
پاسخ
یک شرکت چینی اعلام کرده
بنزین مصرفی ایران در طول یکسال را به من بدهید
دو میلیون خودرو برقی تحویل بگیرید به اضافه حقوق سالیانه ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و.....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
برق خودروی برقی از کجا تامین شود
ناشناس
| Portugal |
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ژاپن هم سال ها پیش چنین پیشنهادی داده بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
2
55
پاسخ
نظر مردم اگر مهم بود که 40 سال اینگونه نبود
دو سال پیش ایران خودرو خصوصی شد که قیمت خودرو متعادل و به قیمت جهانی رسیده و کیفیت به کیفیت جهانی نزدیک شود.
دو سال گذشت کیفیت نصف زمان دولتی شدن و قیمت خودرو 4 برابر شده است. تا وقتی به جای خصوصی سازی مافیا سازی می شود و باندهایی با استفاده از رسانه ها مافیا سازی را به نام خصوصی سازی به مردم تحمیل می کنند شرایط همین است.
آقای همتی کسی بود که باعث و بانی خصوصی سازی ایران خودرو بود الان بعد از دو سال بیاید کارنامه این مدل خصوصی سازی را ارایه کند تا مردم ببینند که خصوصی سازی باعث بهبود کیفیت شد یا فقطخودرو گران تر نایاب تر بی کیفیت تر شده است.
واردات خودرو دست دوم را آزاد بگذارید تا ببینید چگونه مصرف بنزین کم شده تلفات جاده ای کم شده آرامش و آسایش مردم بیشتر می شود. واردات خودرو دست دوم ارز بری کمتری هم نسبت به ساخت خودروهای بی کیفیت ایران خودرو دارد و کمک بزرگی به مردم و اقتصاد ملی است.
امیر رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
61
پاسخ
"چرا دولت به جای فشار آوردن به مردم، یقه خودروسازان داخلی را نمی‌گیرد؟ "

ضرب المثلی هست که میگه : چاقو دسته خودش رو نمی بره.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
دولت چه کاره است تصمیم گیرنده دیگری است
حجت
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
دولت مالک 50 درصد خودروساز ها به طور مستقیم و شاید تا 70 درصد به طور غیر مستقیمه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
اخودروساز متعلق به کجاست؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
12
15
پاسخ
مابه التفاوتش باید به یارانه ها تعلق بگیره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
و گسترش مترو
بیچاره و فلک زده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
2
47
پاسخ
دولت برای چی یقه خودرو سازان رو بگیره؟
خیلی از آقایان دستی بر صنایع خورد سازی دارن.
نمونه بارز آقای میرسلیم
و امثالهم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
مال خودشونه
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