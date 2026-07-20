افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایرانخودرو را مردم بدهند؟
باز هم زمزمه افزایش قیمت بنزین شنیده میشود؛ نسخهای تکراری که هر بار فشار بیشتری بر مردم تحمیل میکند، اما ریشه اصلی بحران، یعنی تولید خودروهای پرمصرف از سوی ایرانخودرو و دیگر خودروسازان داخلی، همچنان دستنخورده باقی میماند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بار دیگر زمزمه افزایش قیمت بنزین بالا گرفته؛ آن هم در شرایطی که مصرف رو به افزایش است، واردات بنزین به یک ضرورت پرهزینه تبدیل شده و میلیاردها دلار ارز از کشور خارج میشود. این روزها، از مجلس گرفته تا برخی محافل دولتی، دوباره همان نسخه آشنای همیشگی روی میز آمده: گران کردن بنزین، بدون آنکه کسی جرأت کند سراغ ریشههای اصلی بحران برود.
زمزمه بنزین ۱۰ هزار تومانی از مرداد
نمونهاش اظهارات مالک شریعتی، نماینده مجلس، که مدعی شده دولت برای نرخ سوم بنزین عدد ۱۰ هزار تومان را در نظر گرفته و حتی زمان اجرای آن را هم از ابتدای مردادماه اعلام کرده است. او این اقدام را در تعارض با نظر مجلس و ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم دانسته و گفته است سازمان برنامه و بودجه با قدرت این ایده را در دولت پیش میبرد.
اما مسئله فقط این نیست که بنزین گران میشود یا نه؛ مسئله این است که چرا باز هم سادهترین و دمدستترین راه انتخاب شده است؟ طبق مصوبه پاییز سال گذشته دولت، سهنرخی شدن بنزین و تعیین قیمت سوختگیری با کارت اضطراری جایگاهها به وزارت نفت واگذار شد؛ تصمیمی که عملاً دست دولت را برای تغییر نرخ سوم باز گذاشته است. حالا هم با عبور از نخستین فصل سال، گمانهزنیها درباره نرخ ۱۰ هزار تومانی جدیتر شده است.
منطقه امن ایران خودرو!
با این حال، دولت و حامیان این سیاست یک نکته را مدام تکرار میکنند: هدف از افزایش قیمت، درآمدزایی نیست؛ بلکه مدیریت مصرف و کاهش نیاز به واردات است. اما اگر واقعاً دغدغه، کنترل مصرف بنزین است، چرا سراغ عامل اصلی و ریشهای این بحران نمیروند؟
چرا دولت به جای فشار آوردن به مردم، یقه خودروسازان داخلی را نمیگیرد؟
چرا کسی از ایرانخودرو و امثال آن نمیپرسد که چرا سالهاست خودروهای پرمصرف و گران قیمت، بی کیفیت و عقبمانده از تکنولوژی روز دنیا تولید میکنند و مردم را مجبور کردهاند برای رفتوآمد روزمره، بنزین بیشتری بسوزانند؟
چرا باید هزینه ناکارآمدی ایران خودرو، از جیب مردمی پرداخت شود که همین حالا هم زیر بار تورم، گرانی و فشار معیشتی خم شدهاند؟
تجربه مردم از خودروهای داخلی، دقیق ترین شاخص
کافی است در خیابانهای شهرهای ایران با رانندگان خودروهای داخلی همصحبت شوید تا روشن شود مصرف بالای بنزین، فقط نتیجه رفتار مردم نیست؛ نتیجه مستقیم تولید خودروهایی است که نه استاندارد واقعی دارند، نه کیفیت قابل قبول، نه مصرف بهینه. با این همه، دولت چشمش را بر این واقعیت بسته و به جای اصلاح ساختار، سادهترین راه را انتخاب کرده: انتقال بار بحران به دوش مردم.
اگر قرار بود با گران کردن بنزین، مصرف کاهش پیدا کند، این اتفاق باید در دفعات قبلی هم رخ میداد. اما تجربه چه میگوید؟ هر بار قیمت بالا رفته، فشار تورمی بیشتر شده، مصرف هم به شکل معناداری مهار نشده و در نهایت، باز هم مردم ماندهاند و هزینههای بیشتر و سفرهای کوچکتر.
مردم سالهاست میپرسند: چرا به جای این همه اصرار بر گران کردن سوخت، بزرگترین خودروساز داخلی یعنی ایران خودرو را اصلاح یا تعطیل نمیکنید؟ چرا واردات خودروهای کممصرف، باکیفیت و مقرونبهصرفه به یک سیاست جدی و پایدار (عرضه معنادار نه قطره چکانی) تبدیل نمیشود؟ چرا باید به جای اصلاح صنعت خودرو، میلیاردها دلار ارز صرف واردات بنزین شود؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار است و جنگ اقتصادی در اوج قرار دارد؟
سؤال اصلی همینجاست: تا کی قرار است هزینه بیکفایتی خودروسازانی نظیر ایران خودرو، انحصار، سوءمدیریت و عقبماندگی صنعتی را مردم پرداخت کنند؟ آیا وقت آن نرسیده که به جای تکرار نسخههای نخنما، سراغ درمان واقعی برویم و حتی مدتی به ایران خودرو و مدیران مدعی اش، استراحت بدهیم تا حداقل مردم بیش از گرانی و تورم را تجربه نکنند؟!
نظر مردم چیست؟
شما مخاطبان تابناک بگویید: افزایش قیمت بنزین راهحل است یا فرار از حل مسئله؟ با خودروسازانی نظیر ایران خودرو چه باید کرد؛ تعطیل یا حمایت های بی دریغ دولت برای تولید خودروهای بی کیفیت و پرمصرف؟!!
یک شبه حل خواهد شد.
بهتر است بنزینهم متناسب با سایر کالاها رشد طبیعی داشته باشد و از در امد آن در راستای حل مشکلات اقتصادی و یارانه و امثالهم استفاده شود
تابلو دولت بازی میکند با قیمتها
حقوقرکارمندان و بازنشستگان را تابلو از نوسانگیری ارزی و طلا و سکه تامین میکنند
بنزین را هم بیایید نوسانگیری از داخلش در بیاورید تا دولت یک مقدار دیگر از چاله چوله های کسری ریالی هاش تامین شود
این روش اشتباهه
با بازارها بازی نکنید که هیچ اعتمادی دیگر به دولت کسی نخواهد کرد
دولت و خودروساز همیشه دستشون تو یه کاسه بوده.
این مردم هستن که نباید میخریدن که اونم به خاطر رانت شخصی میخرن و هیچ ارزشی برای منفعت ملی قائل نیستن.
الان که اختلاف قیمت کارخونه و بازار اومده پایین و تقریبا در برخی مدلها صفر شده ببینید کسی دیگه نمیره تو صف بشینه. مخصوصا محصولات ایرانخودرو.
از ماست که بر ماست
بده بنزین به کجاش بر میخوره؟ضمن اینکه سیستم حمل و نقل اروپا حتی یک در میلیارد هم فابل قیاس با سیستم حمل و نقل عمومی ایران نیست. چی میگی تو؟!
درزمان احمدی نژاد یارانه چهل و سه هزار تومن بود معادل چهل و سه دلار حالا پیدا کنید قیمت واقعی بنزین چند باید باشه هر چند که این قیمت بنزین منجر به حیف و میل منابع کشوره
خیلی راحت مسئله را حل می کند
قیمت سیگار و ... چطور؟
قیمت ۶۰ لیتر تا ۵۰۰۰
۱۰۰ لیتر بعدی
۷۰۰۰
و جایگاه ۱۰۰۰۰ تومان مناسب است
باشد که قاچاق و دوردور و... کمتر شود
بنزین باید لیتری 300 هزار تومان باشد تا تک چرخ نزنند و آفرود نروند
گازوئیل باید لیتری 500 هزار تومان باشد تا قاچاق نشود
توان برد از او به صیقل زنگ
با سیه دل چه سود گفتن وعظ
نرود میخ آهنین در سنگ
حذف تمام یارانهها
آزادسازی قیمت تمام کالاها به قیمت جهانی
افزایش حقوق و دستمزد ، متناسب با حقوق و دستمزد جهانی
با این کارها معضل اصلی قاچاق کالا حل خواهد شد
از کرایه هات کم کن تا مسافر داشته باشی
بنزین مصرفی ایران در طول یکسال را به من بدهید
دو میلیون خودرو برقی تحویل بگیرید به اضافه حقوق سالیانه ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و.....
دو سال پیش ایران خودرو خصوصی شد که قیمت خودرو متعادل و به قیمت جهانی رسیده و کیفیت به کیفیت جهانی نزدیک شود.
دو سال گذشت کیفیت نصف زمان دولتی شدن و قیمت خودرو 4 برابر شده است. تا وقتی به جای خصوصی سازی مافیا سازی می شود و باندهایی با استفاده از رسانه ها مافیا سازی را به نام خصوصی سازی به مردم تحمیل می کنند شرایط همین است.
آقای همتی کسی بود که باعث و بانی خصوصی سازی ایران خودرو بود الان بعد از دو سال بیاید کارنامه این مدل خصوصی سازی را ارایه کند تا مردم ببینند که خصوصی سازی باعث بهبود کیفیت شد یا فقطخودرو گران تر نایاب تر بی کیفیت تر شده است.
واردات خودرو دست دوم را آزاد بگذارید تا ببینید چگونه مصرف بنزین کم شده تلفات جاده ای کم شده آرامش و آسایش مردم بیشتر می شود. واردات خودرو دست دوم ارز بری کمتری هم نسبت به ساخت خودروهای بی کیفیت ایران خودرو دارد و کمک بزرگی به مردم و اقتصاد ملی است.
ضرب المثلی هست که میگه : چاقو دسته خودش رو نمی بره.