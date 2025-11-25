با تصمیم دولت پزشکیان، نرخ سوم بنزین وارد نظام قیمتی سوخت شد و از نیمه دوم آذرماه، سوخت‌گیری با کارت جایگاه به نرخ جدید انجام می‌شود و خودروهای دولتی، مناطق آزاد و برخی خودروها از دریافت سهمیه یارانه‌ای محروم خواهند شد.

پس از ماه‌ها گمانه زنی در خصوص تغییر نرخ بنزین، سرانجام با انتشار مصوبه دولت در این باره، تکلیف قیمت سوم بنزین روشن شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ هیئت وزران در جلسه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور لزوم استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین تصویب کرد:

۱. میزان سهمیه بنزین نرخ‌های اول و دوم خودرو‌ها به ترتیب ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان به استثنای موارد مندرج در بند‌های ۳ و ۴ این تصویب نامه بدون تغییر باقی می‌ماند.

۲. از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴؛ نرخ سوخت گیری بنزین خودرو‌ها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه، معادل حداقل ده درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها (۵۰۰۰ تومان) تعیین می‌شود.

تبصره: سوخت گیری بنزین با نرخ‌های اول و دوم صرفا از طریق کارت سوخت شخصی و در سقف سهمیه‌های تخصیصی مجاز است.

۳. از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ سهمیه نرخ‌های اول و دوم بنزین خودرو‌های با پلاک دولتی (به جز آمبولانس)، خودرو‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودرو‌های خارجی وارداتی و خودرو‌های نوشماره داخلی، حذف می‌شود و سهمیه ماهیانه‌ای معادل مجموع سهمیه نرخ اول و دوم با نرخ موضوع بند ۲ این تصویب نامه به این خودرو‌ها تخصیص می‌یابد.

۴. اشخاص حقیقی مالک خودرو‌های سواری شخصی بنزین سوز که دارای بیش از یک خودرو می‌باشند، تنها برای یکی از خودرو‌های مشکول، واجد سهمیه بزنین با نرخ‌های موضوع بند ۱ خواند بود و سهمیه کارت سوخت شخصی سایر خودرو‌های تحت تملک آن‌ها مشمول حکم بند ۳ این تصویب نامه می‌باشد. وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) از طریق سامانه ذی ربط این امکان را فراهم می‌آورد تا مالک در بازه زمانی یک ماهه، خودروهی مورد نظر خود را به عنوان خودروی سهمیه دار انتخاب نماید. در صورت عدم انتخاب خودرو توسط مالک در این مهلت، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) مجاز است یک دستگاه از خودرو‌های مشمول وی را به عنوان خودروی سهمیه دار تعیین نماید.

سهمیه بنزین خودروهای دوگانه سوز نصف می شود؟

۵. به منظور متنوع سازی سبد سوخت ناوگان حمل و نقل و کاهش انتشار آلاینده‌ها با استفاده از سوخت پاک CNG، وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) مکلف ست در چارچول مصوبه شورای اقتصاد نسبت به تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه سوز اقدام نماید. همچنین میزان سهمیه با نرخ دوم خودرو‌های دوگانه سوز از ابتدای بهمن ۱۴۰۴ به نصف کاهش می‌یابد.

۶. وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به ایجاد سامانه‌ای با هدف شناسایی، احراز و اعطای سهمیه اعتباری ریالی (معادل مابه التفاوت قیمت کارت اضطراری جایگاه و قیمت سهمیه نرخ دوم) به مالکان خودرو‌های فعال در سکو‌های جابجایی مسافر اقدام نماید.

۷. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی شورای امنیت کشور موظف است اطلاعات هویتی خودرو‌ها و مالکین آن‌ها را به صورت برخط در اختیار وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) قرار دهد.

۸. به منظور تصمیم گیری در خصوص تعیین و تغییر میزان سهمیه لیتری و اعتباری بنزین نرخ‌های اول و دوم و دوره مجاز ذخیره سهمیه اول در کارت سوخت شخصی و تعیین نرخ بنزین موضوع بند ۲ این تصویب نامه متناسب با شرایط اجرایی و ملاحظات امنیتی و سیاسی کارگروهی با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت، کشور، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و شورای اطلاع رسانی دولت تشکیل می‌گردد. مسئول این کارگروه، در اولین جلسه کارگروه تعیین می‌شود.

تصبره: شیوه نامه نحوه تشکیل جلسات کارگروه و اتخاذ تصمیمات، با اجماع اعضا و توسط دستگاه مسئول کارگروه، تدوین و ابلاغ می‌گردد.

۹. رسیدگی به موارد منعکس شده از جمله درخواست‌های صنفی برای اصلاحات لازم در خصوص سهمیه‌ها و نرخ بر عهده کارگروه موضوع بند ۸ این تصویب نامه می‌باشد.

نرخ سوم بنزین، شناور است؟

تبصره: وزارت نفت قیمت نهایی سوخت گیری با کارت اضطراری جایگاه (مطابق با مصوبات کارگروه موضوع این بند) را به صورت فصلی و بر اساس میانگین فصل قبل محاسبه و به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ابلاغ می‌نماید.