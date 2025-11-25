میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟

با تصمیم دولت پزشکیان، نرخ سوم بنزین وارد نظام قیمتی سوخت شد و از نیمه دوم آذرماه، سوخت‌گیری با کارت جایگاه به نرخ جدید انجام می‌شود و خودروهای دولتی، مناطق آزاد و برخی خودروها از دریافت سهمیه یارانه‌ای محروم خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۲۱۶
| |
4303 بازدید
|
۲۲

افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟

پس از ماه‌ها گمانه زنی در خصوص تغییر نرخ بنزین، سرانجام با انتشار مصوبه دولت در این باره، تکلیف قیمت سوم بنزین روشن شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ هیئت وزران در جلسه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور لزوم استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین تصویب کرد:

۱.     میزان سهمیه بنزین نرخ‌های اول و دوم خودرو‌ها به ترتیب ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان به استثنای موارد مندرج در بند‌های ۳ و ۴ این تصویب نامه بدون تغییر باقی می‌ماند.

۲.     از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴؛ نرخ سوخت گیری بنزین خودرو‌ها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه، معادل حداقل ده درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها (۵۰۰۰ تومان) تعیین می‌شود.

تبصره: سوخت گیری بنزین با نرخ‌های اول و دوم صرفا از طریق کارت سوخت شخصی و در سقف سهمیه‌های تخصیصی مجاز است.

۳.     از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ سهمیه نرخ‌های اول و دوم بنزین خودرو‌های با پلاک دولتی (به جز آمبولانس)، خودرو‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودرو‌های خارجی وارداتی و خودرو‌های نوشماره داخلی، حذف می‌شود و سهمیه ماهیانه‌ای معادل مجموع سهمیه نرخ اول و دوم با نرخ موضوع بند ۲ این تصویب نامه به این خودرو‌ها تخصیص می‌یابد.

۴.     اشخاص حقیقی مالک خودرو‌های سواری شخصی بنزین سوز که دارای بیش از یک خودرو می‌باشند، تنها برای یکی از خودرو‌های مشکول، واجد سهمیه بزنین با نرخ‌های موضوع بند ۱ خواند بود و سهمیه کارت سوخت شخصی سایر خودرو‌های تحت تملک آن‌ها مشمول حکم بند ۳ این تصویب نامه می‌باشد. وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) از طریق سامانه ذی ربط این امکان را فراهم می‌آورد تا مالک در بازه زمانی یک ماهه، خودروهی مورد نظر خود را به عنوان خودروی سهمیه دار انتخاب نماید. در صورت عدم انتخاب خودرو توسط مالک در این مهلت، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) مجاز است یک دستگاه از خودرو‌های مشمول وی را به عنوان خودروی سهمیه دار تعیین نماید.

سهمیه بنزین خودروهای دوگانه سوز نصف می شود؟

۵.   به منظور متنوع سازی سبد سوخت ناوگان حمل و نقل و کاهش انتشار آلاینده‌ها با استفاده از سوخت پاک CNG، وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) مکلف ست در چارچول مصوبه شورای اقتصاد نسبت به تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه سوز اقدام نماید. همچنین میزان سهمیه با نرخ دوم خودرو‌های دوگانه سوز از ابتدای بهمن ۱۴۰۴ به نصف کاهش می‌یابد.

۶.    وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به ایجاد سامانه‌ای با هدف شناسایی، احراز و اعطای سهمیه اعتباری ریالی (معادل مابه التفاوت قیمت کارت اضطراری جایگاه و قیمت سهمیه نرخ دوم) به مالکان خودرو‌های فعال در سکو‌های جابجایی مسافر اقدام نماید.

۷.    فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی شورای امنیت کشور موظف است اطلاعات هویتی خودرو‌ها و مالکین آن‌ها را به صورت برخط در اختیار وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) قرار دهد.

۸.   به منظور تصمیم گیری در خصوص تعیین و تغییر میزان سهمیه لیتری و اعتباری بنزین نرخ‌های اول و دوم و دوره مجاز ذخیره سهمیه اول در کارت سوخت شخصی و تعیین نرخ بنزین موضوع بند ۲ این تصویب نامه متناسب با شرایط اجرایی و ملاحظات امنیتی و سیاسی کارگروهی با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت، کشور، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و شورای اطلاع رسانی دولت تشکیل می‌گردد. مسئول این کارگروه، در اولین جلسه کارگروه تعیین می‌شود.

تصبره: شیوه نامه نحوه تشکیل جلسات کارگروه و اتخاذ تصمیمات، با اجماع اعضا و توسط دستگاه مسئول کارگروه، تدوین و ابلاغ می‌گردد.

۹.   رسیدگی به موارد منعکس شده از جمله درخواست‌های صنفی برای اصلاحات لازم در خصوص سهمیه‌ها و نرخ بر عهده کارگروه موضوع بند ۸ این تصویب نامه می‌باشد.

نرخ سوم بنزین، شناور است؟

تبصره: وزارت نفت قیمت نهایی سوخت گیری با کارت اضطراری جایگاه (مطابق با مصوبات کارگروه موضوع این بند) را به صورت فصلی و بر اساس میانگین فصل قبل محاسبه و به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ابلاغ می‌نماید.

افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی»

افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی»

 

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت بنزین افزایش قیمت بنزین بنزین سهمیه بنزین خودروهای وارداتی بنزین ۵ هزار تومانی
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
صحبت‌های غیرمنتظره پزشکیان درباره قیمت بنزین
پزشکیان: شکی نیست که باید بنزین را گران کرد!
اینفوتابناک | قیمت بنزین در کشورهای مختلف جهان
چرا افزایش قیمت بنزین راه حل نیست؟
واکنش دولت به شایعه گرانی بنزین: دروغ نگویید
سرنوشت قیمت واقعی بنزین در بودجه ۱۴۰۵
معاون پزشکیان: برق، گاز و بنزین باید گران شود
آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی با قیمت ۶۵ هزار تومان
واکنش وزارت نفت به «افزایش» قیمت بنزین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۲
ناشناس
|
Canada
|
۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
بقول شیخ حسن علی برکت الله البته خودش روز جمعه متوجه افزایش قیمت بنزین خواهد شد !
عاشق نظام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
1
0
پاسخ
مرگ بر ضد ولایت فقیه
ناشناس
|
United States of America
|
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
1
0
پاسخ
بنزین سوپر شازند را به دروغ گفتند بنزین وارداتی و لیتری ۱۰۰ هزار تومان در جایگاه می‌فروشند
بنزین نرخ ۵۰۰۰ تومانی را هم تصویب کردند و هنر فرمودن به هر کد ملی سهمیه میدهند ان وقت خودرو دوم طرف داشته باشد چی؟؟؟
عوارض شهرداری و گمرکی و بیمه خودرو ها ی دوم طرف را هم لغو کنید چرا فقط بنزینش را لغو کردید؟؟؟؟؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۶:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
تامین بنزین هر خودرو وظیفه دولت هر کشور است
ادعای هر کد ملی یک سهمیه تناقض مالکیت و قانون تملک در کشور است
مانند این است بگویند طرف اگر دو تا خانه داشته باشد منزل دوم او شامل هیچ خدمت دولتی نمیشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
تصمیم درستی بود نباید در این شرایط بحرانی معیشتی افزایش قیمت شدیدی در بنزین می شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
پس دورغ ها در باره اینکه بنزین گران نمی شود چی بود ؟
سخنگوی دروغگوی دولت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
تصمیم عادلانه و درست
ناشناس
|
Spain
|
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
1
پاسخ
استفاده بهینه از فرصت آلودگی هوا برلی اعلام یک تصمیم !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
2
0
پاسخ
نوش جون اون شانزده میلیون مدعی پرمدعایی که هنوزم به غلط و با لجاجت میگن به این رای دادیم که اون نشه و همچنان حاضر نیستن قبول کنند رای دادن قومی و حزبی به یک فرد بی برنامه با تحصیلات بی ربط به مدیریت و اقتصاد نتیجش چیزی جز گرانی دلار گرانی ارزاق قطعی اب و برق و گاز و هزار و یک مشکله و ته درایت رییس جمهورشونم اینه کشورو تخلیه کنیم کارشناسا نظر بدن بلا باریده شانزده ماه گذشت دریغ از یک کار مفید و راهکار برای حل مشکلات کشور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
1
پاسخ
نوش جون وفاقیون شانزده میلیونی رای دهنده های فله ای
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
آخرین اخبار
دفاعیه تلویزیونی قلعه‌نویی با وعده‌ای بزرگ؛ «پیک شادی» با همان ژنرال قدیمی!
ورود دادستانی به ماجرای نامه پزشکیان به ترامپ
تغییر ساعت کاری ادارات آذربایجان‌ غربی
مدارس این استان چهارشنبه غیرحضوری شد
احتمال قطع همکاری با مدافع جنجالی استقلال
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
افزایش نجومی قیمت دستگاه‌ها و فیلترهای تصفیه
تشدید فشار «گروسی» همزمان با سفر عراقچی به فرانسه؛ احیای همکاری ایران با آژانس در رأس مذاکرات پاریس؟
نماهنگ «مادر بارون»؛ فاطمیه و استغاثه برای باران
مربی بدنساز پرسپولیس قرارداد بست
درخواست مذاکرات ایران و لبنان در کشور بی‌طرف!
آیا ونزوئلا عراقِ جدید است؟/ حذف «مادورو» منافع آمریکا را بیشتر تهدید می‌کند
مدارس همدان تعطیل شد
اسب‌سواری در بستر «زاینده‌رود» مجوز نداشت
هدیه‌ی رئیس مجلس ملی پاکستان به علی لاریجانی
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۳ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dAe
tabnak.ir/005dAe