عاملان جنایات میدان علیخانی اصفهان اعدام شدند
به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، ۲ تن از عوامل بسیار خشن و بیرحم جنایات میدان شهید علیخانی اصفهان در کودتای دی بامداد امروز اجرا شد.
در پی آشوبهای خشن و مسلحانه در کودتای آمریکایی صهیونیستی در روز ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان شهید علیخانی در استان اصفهان که با هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوست، ۴ نفر از ماموران انتظامی به دست عوامل بسیار خشن و بیرحم دشمن به شهادت رسیدند.
در این روز عوامل دشمن و اغتشاشگران در میدان شهید علیخانی اصفهان در حالی که انواع سلاح گرم، چاقو، قمه، قداره و کوکتل موتولوف همراه داشتند اقدام به آتشزدن ساختمانها، تخریب تابلوهای شهری، دوربینها و چراغهای راهنمایی و رانندگی، آتش زدن ساختمان خیریه، تخریب پاسگاه و کلانتری، آتش زدن اموال عمومی و لاستیک، مسدود کردن خیابان، حمله به مردم در حال تردد در خیابان و تخریب مسجد و آتش زدن پیکر شهدای مظلوم فراجا کردند.
متهمان این پرونده، ماموران انتظامی را با طناب به تابلو بسته و پس از مجروحکردن آنها با سنگ، روی آنها بنزین ریخته و آتش زدهاند و در حالی که هنوز ماموران زنده بودهاند، آنها را روی زمین کشیده و با چاقو و قمه، ضربات متعدد بر پیکر آنها وارد کردهاند.
متهمان پرونده حتی بعد از به شهادت رسیدن ماموران، آنها را روی زمین کشیده و اقدام به قطعه قطعه کردن پیکر شهدا کردهاند.
همچنین متهمان از صحنه شهادت ماموران انتظامی فیلمبرداری کرده و برای شبکههای وابسته به دشمن ارسال کردهاند.
پس از انجام تحقیقات، برگزاری دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنها، اعترافات متهمان، بازبینی دوربینهای محل و طی موازین قانونی، برای تعدادی از متهمان این پرونده از سوی دادگاه حکم اعدام صادر شد.
اینها دیگه متهم نیستن، بیمار روانی سادیست هستن