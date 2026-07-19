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عاملان جنایات میدان علیخانی اصفهان اعدام شدند

۲ تن از عوامل بسیار خشن و بی‌رحم جنایات میدان شهید علیخانی اصفهان به دار مجازات آویخته شدند.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۰۱
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4755 بازدید
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عاملان جنایات میدان علیخانی اصفهان اعدام شدند



به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، ۲ تن از عوامل بسیار خشن و بی‌رحم جنایات میدان شهید علیخانی اصفهان در کودتای دی بامداد امروز اجرا شد.

در پی آشوب‌های خشن و مسلحانه در کودتای آمریکایی صهیونیستی در روز ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان شهید علیخانی در استان اصفهان که با هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوست، ۴ نفر از ماموران انتظامی به دست عوامل بسیار خشن و بی‌رحم دشمن به شهادت رسیدند. 

در این روز عوامل دشمن و اغتشاش‌گران در میدان شهید علیخانی اصفهان در حالی که انواع سلاح گرم، چاقو، قمه، قداره و کوکتل موتولوف همراه داشتند اقدام به آتش‌زدن ساختمان‌ها، تخریب تابلوهای شهری، دوربین‌ها و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، آتش زدن ساختمان خیریه، تخریب پاسگاه و کلانتری، آتش زدن اموال عمومی و لاستیک، مسدود کردن خیابان، حمله به مردم در حال تردد در خیابان و تخریب مسجد و آتش زدن پیکر شهدای مظلوم فراجا کردند.

متهمان این پرونده، ماموران انتظامی را با طناب به تابلو بسته و پس از مجروح‌کردن آن‌ها با سنگ، روی آن‌ها بنزین ریخته و آتش زده‌اند و در حالی که هنوز ماموران زنده بوده‌اند، آ‌ن‌ها را روی زمین کشیده و با چاقو و قمه، ضربات متعدد بر پیکر آن‌ها وارد کرده‌اند. 

متهمان پرونده حتی بعد از به شهادت رسیدن ماموران، آن‌ها را روی زمین کشیده و اقدام به قطعه قطعه کردن پیکر شهدا کرده‌اند. 

همچنین متهمان از صحنه شهادت ماموران انتظامی فیلم‌برداری کرده و برای شبکه‌های وابسته به دشمن ارسال کرده‌اند.

پس از انجام تحقیقات، برگزاری دادگاه با حضور متهمان و وکلای آن‌ها، اعترافات متهمان، بازبینی دوربین‌های محل و طی موازین قانونی، برای تعدادی از متهمان این پرونده از سوی دادگاه حکم اعدام صادر شد.

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برچسب ها
اعدام اصفهان جنایت آشوب چاقو قمه ماموران انتظامی شهدا قوه قضاییه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
26
39
پاسخ
متهمان پرونده حتی بعد از به شهادت رسیدن ماموران، آن‌ها را روی زمین کشیده و اقدام به قطعه قطعه کردن پیکر شهدا کرده‌اند.

اینها دیگه متهم نیستن، بیمار روانی سادیست هستن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
بااسلحه به کلانتریا حمله کردن چقدر سرباز کشتن چقدر اتوبوس وماشین اتش نشانی وبانک اتیش زدن ازپشت بام بلوک ساختمونی می نداختن رو سر مامورا بعد موقع اعدام یه عده نادون می گن اینا فقط معترض بودن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
30
41
پاسخ
این نخاله هارو باید همون موقع اعدام میکردید به چه دلیل تا الان زنده موندن؟
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