جلسه علنی مجلس سهشنبه به صورت مجازی
جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، سهشنبه هفته جاری در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۹۴| |
750 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ «عباس گودرزی» سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه، جلسه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با حضور رییس مجلس و سایر اعضا تشکیل شد.
جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، سهشنبه هفته جاری در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد.
جلسات دیگری نیز پیشبینی شده است که به نحو مقتضی در زمان و مکان مشخص برگزار و نتیجه آن متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲