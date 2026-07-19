صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اختلال جهانی در فعالیت فیس بوک و اینستاگرام

کاربران فیس بوک از اختلال در دسترسی به این شبکه اجتماعی خبر داده اند. در این وب سایت پیام «غیرقابل دسترسی به طور موقت» نمایش داده می شود.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۸۵
| |
1058 بازدید
|
۲
اختلال جهانی در فعالیت فیس بوک و اینستاگرام

کاربران فیس بوک از اختلال در دسترسی به این شبکه اجتماعی خبر داده اند. در این وب سایت پیام«غیرقابل دسترسی به طور موقت» نمایش داده می شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ براساس داده های وب سایت«داون دتکتور» اختلالات حدود ۳:۲۵ دقیقه بامداد یک شنبه به وقت آمریکا آغاز شد و هزاران کاربر از اختلال خبر دادند. برخی کاربران همچنین از مشکلات در دسترسی به اینستاگرام در همین بازه زمانی خبر دادند. هر دو شبکه اجتماعی  به شرکت متا تعلق دارند.

در پیامی در شبکه اجتماعی مذکور آمده است:  حساب کاربری شما هم اکنون به دلیل برخی مشکلات سایت، در دسترس نیست. انتظار  مر یود این مشکل پس از مدت کوتاه حل شود. لطفا چند دقیقه بعد دوباره تلاش کنید. این اختلالات در کانادا، انگلیس، هند و ترکیه نیز گزارش شده اند.

به نظر می رسد در این میان الگوی اختلالی وجود دارد، به طوریکه برخی کاربران گزارش داده اند فیس بوک روی موبایل فعال اس اما روی مرورگر دسک تاپ کار نمی کند. اما براساس داده های داون دتکتور،۶۳ درصد اختلالات گزارش شده به وب سایت مرتبط  بودند و ۲۰ درصد در دستگاه های موبایل و ۱۰ درصد شامل اپ می شدند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
فیس بوک اینستاگرام اختلال شبکه اجتماعی مشکل فنی
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پای NFT ها به اینستاگرام باز می‌شود
به دنیای چند بعدی فیس‌بوک خوش آمدید
واتس اپ و اینستاگرام شب گذشته مختل شدند
اختلال و قطع برق در غرب مازندران/ واکنش به شایعه حمله
فیس بوک علیه فیس بوک
بروز اختلال در یوتیوب، اینستاگرام، فیس بوک و توییتر
ترافيك سنگين «تلگرام» در خاورميانه!
تلاش برای رفع اختلال اینستاگرام ادامه دارد
اختلال در اینستاگرام؛ مشکل جهانی است
پیش‌ بینی سه شبکه اجتماعی در سال 2020
من را باکلاس، زیبا و اهل تفریح و معاشرت ببین!
یک شبکه اجتماعی دیگر هم کاملا محدود شد؟
اختلالات روانی شایع در «کاربران اینستاگرامی» را بشناسید
فیس‌بوک شبیه اینستاگرام می‌شود
باگ اینستاگرام کار دست فیس بوک داد
واکنش ترامپ به محرومیت از فیس‌بوک
اینستاگرام فعلا محدود نمی‌شود
اینستاگرام برای نوجوانان زیان آور است
اختلال مجدد اینستاگرام در سراسر جهان
نگرانی کارکنان فیس‌بوک از انتقام گیری حامیان داعش
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
2
پاسخ
مسئولین نگران باشند،،برای مردم که فیلتره
رهگذر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
1
1
پاسخ
تیر غیب! کاری نداره بندازن گردن ایرانی ها..! اینستا و فیسبوک حقشون بود اینقدر پست های ایرانی ها رو حذف کردن بی دلیل حالا بگیرن تا بیاد.
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
آمریکا جزایر را اشغال کند ایران نیازی به بازپس‌گیری فوری ندارد/ «ترامپ چنین ریسکی نخواهد کرد»
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
تصاویر انتقال گسترده تسلیحات نظامی به خاورمیانه برای تشدید حملات به ایران
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
سه ویدیو از تونلی که آمریکا بمباران کرد
اعلام قابل تامل روی آنتن شبکه خبر: با سقوط جزایر نباید گریه کنیم!
چرا انصارالله یمن وارد جنگ نمی‌شود؟/ بسته شدن «باب المندب» دست ایران را در مذاکرات تقویت می‌کند
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
تلاش اعراب خلیج فارس برای دور زدن همزمان هرمز و باب المندب/ ایران پیوند هرمز-باب‌المندب را به موضوعی راهبردی تبدیل کرد
تصاویر چپ کردن مرگبار خودرو آفرود در مرنجاب +18
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد
احیای راه‌آهن حجاز برای دور زدن تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز/ ترکیه هاب ترانزیتی منطقه می‌شود
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۵ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۲ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۰۶ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۲ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۹ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۷ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۶۶ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۲ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۵۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oQX
tabnak.ir/005oQX