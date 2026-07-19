اختلال جهانی در فعالیت فیس بوک و اینستاگرام

کاربران فیس بوک از اختلال در دسترسی به این شبکه اجتماعی خبر داده اند. در این وب سایت پیام«غیرقابل دسترسی به طور موقت» نمایش داده می شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ براساس داده های وب سایت«داون دتکتور» اختلالات حدود ۳:۲۵ دقیقه بامداد یک شنبه به وقت آمریکا آغاز شد و هزاران کاربر از اختلال خبر دادند. برخی کاربران همچنین از مشکلات در دسترسی به اینستاگرام در همین بازه زمانی خبر دادند. هر دو شبکه اجتماعی به شرکت متا تعلق دارند.

در پیامی در شبکه اجتماعی مذکور آمده است: حساب کاربری شما هم اکنون به دلیل برخی مشکلات سایت، در دسترس نیست. انتظار مر یود این مشکل پس از مدت کوتاه حل شود. لطفا چند دقیقه بعد دوباره تلاش کنید. این اختلالات در کانادا، انگلیس، هند و ترکیه نیز گزارش شده اند.

به نظر می رسد در این میان الگوی اختلالی وجود دارد، به طوریکه برخی کاربران گزارش داده اند فیس بوک روی موبایل فعال اس اما روی مرورگر دسک تاپ کار نمی کند. اما براساس داده های داون دتکتور،۶۳ درصد اختلالات گزارش شده به وب سایت مرتبط بودند و ۲۰ درصد در دستگاه های موبایل و ۱۰ درصد شامل اپ می شدند.