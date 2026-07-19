عکس: انهدام آشیانه جنگندههای آمریکا در اردن
آخرین بهروزرسانی از تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که انهدام آشیانه آمادهسازی جنگندههای ارتش آمریکا، یکی از نتایج حملات اخیر ایران به اردن بوده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این آشیانهها محل انجام بازرسیهای پیش از پرواز، مسلحسازی، سوختگیری، آمادهسازی فنی و رفع عیوب جزئی جنگندهها هستند و نقش مستقیمی در حفظ نرخ سورتیهای پروازی دارند.
آسیب به این زیرساختها میتواند حتی بدون انهدام جنگندهها، فرآیند آمادهسازی و اعزام هواگردها را مختل کرده و ظرفیت اجرای عملیات هوایی را کاهش دهد.
شب گذشته فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا(سنتکام) تایید کرد که در پی حملات ایران، دو نیروی آمریکایی کشته، یک نفر مفقود و تعدادی مجروح شدهاند.
باتوجه به سانسوری ساختاری و سازمان یافته سنتکام در موضوع اعلام تلفات آمریکایی، به نظر میرسد میزان تلفات بسیار بیشتر از این تعداد باشد.