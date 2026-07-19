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عکس: انهدام آشیانه جنگنده‌های آمریکا در اردن

تصاویر ماهواره‌ای تایید می‌کنند که در پی حمله ایران به پایگاه آمریکا در اردن، علاوه بر تلفات انسانی، آشیانه آماده‌سازی جنگنده‌ها نیز منهدم شده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۷۸
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عکس: انهدام آشیانه جنگنده‌های آمریکا در اردن

آخرین به‌روزرسانی از تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که انهدام آشیانه آماده‌سازی جنگنده‌های ارتش آمریکا، یکی از نتایج حملات اخیر ایران به اردن بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این آشیانه‌ها محل انجام بازرسی‌های پیش از پرواز، مسلح‌سازی، سوخت‌گیری، آماده‌سازی فنی و رفع عیوب جزئی جنگنده‌ها هستند و نقش مستقیمی در حفظ نرخ سورتی‌های پروازی دارند. 

آسیب به این زیرساخت‌ها می‌تواند حتی بدون انهدام جنگنده‌ها، فرآیند آماده‌سازی و اعزام هواگردها را مختل کرده و ظرفیت اجرای عملیات هوایی را کاهش دهد.

عکس: انهدام آشیانه جنگنده‌های آمریکا در اردن

شب گذشته فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا(سنتکام) تایید کرد که در پی حملات ایران، دو نیروی آمریکایی کشته، یک نفر مفقود و تعدادی مجروح شده‌اند.

باتوجه به سانسوری ساختاری و سازمان یافته سنتکام در موضوع اعلام تلفات آمریکایی، به نظر می‌رسد میزان تلفات بسیار بیشتر از این تعداد باشد.
 

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محاصره توافق آتش بس ترامپ پایگاه های آمریکا اردن جنگ تنگه هرمز حمله ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
6
9
پاسخ
خدا رو شکر.. هر چی جلو تر میریم تلفات متجاوزین هم بیشتر میشود اونا طاقت این تلفات رو ندارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
2
6
پاسخ
خوبه ولی کافی نیست، باید حجم حملات رو بیشتر کنید که جای 2 سرباز 20 سرباز کشته بدن

باید فوری تمام کارخونه های ساخت پهپاد و موشک رو احیا کنیم خصوصا پهپادهای ارزان قیمت
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